Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 279/2025 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea și notificarea conexiunilor între depozitari centrali”
BNM.md, 5 decembrie 2025 14:40
Hotărârea hotărîre Hotărâre Hotărârea nr. 279 din 27 noiembrie 2025 Hotărârea nr. 279 27 noiembrie 2025 27.11.2025 Hotărârea nr 279 Hotărârea 279 279 HCE 279 HCE nr 279 HCE nr. 279 în vigoare din 03.01.2026 în vigoare din 3 ianuarie 2026 3 ianuarie 2025 03.11.2025 autorizarea și notificarea conexiunilor între depozitari centrali
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:20
La 28 noiembrie 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 080,87 mil. euro, în scădere cu 60,56 mil. euro în comparație cu 31 octombrie 2025, când acestea au însumat 5 141,43 mil. euro.
Acum 2 ore
Acum 4 ore
Acum 8 ore
08:10
Anul 2024 a fost marcat de o serie de provocări sistemice, generate atât de persistența incertitudinilor economice internaționale, cât și de vulnerabilitățile structurale ale economiei interne.
Acum 24 ore
17:10
Guvernatoarea BNM la Summitul UE - Balcanii de Vest: „Moldova își consolidează direcția europeană prin determinare și credibilitate” # BNM.md
Astăzi, 4 decembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la Summitul UE - Balcanii de Vest 2025: Extinderea UE contează: noua frontieră geopolitică, de securitate și economică a Europei, organizat la Bruxelles.
Ieri
10:40
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către societățile de asigurare sau de reasigurare a rapoartelor specializate la Banca Națională a Moldovei și modificarea unor acte normative (aspecte de raportare la Banca Națională a Moldovei)” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 19.12.2025) # BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
BNM, premiată la Romanian PR Award 2025: Proiectul „MIA” - recunoaștere internațională pentru inovația financiară a Republicii Moldova # BNM.md
BNM a obținut un nou succes pe scena comunicării internaționale, Silver Award - Tech PR & Communication of Innovation la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025, cu proiectul „A thousand reasons to try MIA” (O mie de motive să încerci MIA).
1 decembrie 2025
11:10
Ziua Națională a României: BNM evidențiază sprijinul constant al României și colaborarea cu BNR # BNM.md
BNM adresează României și românilor de pretutindeni felicitări cu prilejul Zilei Naționale, o zi care marchează momentul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un reper în consolidarea statului modern român și în evoluția sa către democrație, stabilitate și pace.
08:40
Monedă comemorativă din seria „Personalități”, în circulație din 1 decembrie 2025.
08:40
Începând cu 1 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”.
30 noiembrie 2025
11:00
Banca Națională a Moldovei a încheiat cu succes seria de evenimente dedicate tinerilor și specialiștilor din domeniul financiar-bancar, desfășurate în cadrul „Săptămânii Carierei la BNM”, în perioada 24-28 noiembrie 2025.
29 noiembrie 2025
08:20
Mesajul guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, cu prilejul aniversării a 32-a de la punerea în circulație a Leului moldovenesc - 29 noiembrie 1993 # BNM.md
„Astăzi celebrăm 32 de ani de la momentul în care Republica Moldova a introdus în circulație Leul moldovenesc – simbolul monetar care a însoțit toate transformările economice ale țării și a oferit stabilitate în cele mai complexe etape de dezvoltare. Această aniversare ne îndeamnă să privim înainte, în direcția în care Moldova avansează cu hotărâre: integrarea în Uniunea Europeană. • Anul 2025 marchează o etapă decisivă în parcursul european al sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova....
28 noiembrie 2025
18:30
BNM: Integrarea europeană și reformele financiare consolidează stabilitatea și atractivitatea economică a Republicii Moldova # BNM.md
Astăzi, 27 noiembrie 2025, viceguvernatoarea BNM, Tatiana Ivanicichina, a participat la Conferința „Finanțele moderne din perspectiva sustenabilității economiilor naționale”, organizată de Academia de Studii Economice din Moldova.
16:40
Banca Națională a marcat Ziua leului moldovenesc cu sesiuni interactive în cadrul proiectului de educație financiară „Drumul banilor” # BNM.md
Banca Națională a Moldovei a organizat astăzi cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, cu prilejul Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie.
15:40
Situația financiară a sectorului bancar se menține robustă, evidențiind eforturile continue ale Băncii Naționale a Moldovei de a întări stabilitatea și de a spori încrederea în sistemul bancar.
27 noiembrie 2025
26 noiembrie 2025
09:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la întrevederea cu Ambasadoarea UE în Moldova: progrese și acțiuni concrete în procesul de integrare europeană # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.
09:20
09:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și noul șef al BERD în Moldova: dialog aprofundat privind cooperarea pentru stabilitate financiară și dezvoltare durabilă # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, domnul Giuseppe Grimaldi.
00:20
25 noiembrie 2025
18:10
18:10
18:00
18:00
18:00
17:40
16:40
Guvernatoarea Anca Dragu la evenimentul „Săptămâna Carierei la BNM”: Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public # BNM.md
Astăzi, 25 noiembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a susținut un discurs în fața studenților din mai multe instituții de învățământ superior din țară, participanți la cea de-a treia ediție a evenimentului „Săptămâna Carierei la BNM”.
