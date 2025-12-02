Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Noiembrie 2025

BNM.md, 2 decembrie 2025 10:30

Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Noiembrie 2025

Acum 30 minute
10:30
Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Noiembrie 2025 BNM.md
10:20
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, Noiembrie 2025 BNM.md
Acum 24 ore
16:40
Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piața primară), Noiembrie 2025 BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 01 Decembrie 2025 BNM.md
11:10
Ziua Națională a României: BNM evidențiază sprijinul constant al României și colaborarea cu BNR BNM.md
BNM adresează României și românilor de pretutindeni felicitări cu prilejul Zilei Naționale, o zi care marchează momentul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un reper în consolidarea statului modern român și în evoluția sa către democrație, stabilitate și pace.
Ieri
10:30
Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, Noiembrie 2025 BNM.md
08:40
Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere BNM.md
Monedă comemorativă din seria „Personalități”, în circulație din 1 decembrie 2025.
08:40
BNM pune în circulație o monedă comemorativă dedicată Reginei Maria BNM.md
Începând cu 1 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”.
30 noiembrie 2025
11:00
Banca Națională a Moldovei a încheiat cu succes „Săptămâna Carierei la BNM” BNM.md
Banca Națională a Moldovei a încheiat cu succes seria de evenimente dedicate tinerilor și specialiștilor din domeniul financiar-bancar, desfășurate în cadrul „Săptămânii Carierei la BNM”, în perioada 24-28 noiembrie 2025.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Mesajul guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, cu prilejul aniversării a 32-a de la punerea în circulație a Leului moldovenesc - 29 noiembrie 1993 BNM.md
„Astăzi celebrăm 32 de ani de la momentul în care Republica Moldova a introdus în circulație Leul moldovenesc – simbolul monetar care a însoțit toate transformările economice ale țării și a oferit stabilitate în cele mai complexe etape de dezvoltare. Această aniversare ne îndeamnă să privim înainte, în direcția în care Moldova avansează cu hotărâre: integrarea în Uniunea Europeană. • Anul 2025 marchează o etapă decisivă în parcursul european al sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova....
28 noiembrie 2025
18:30
BNM: Integrarea europeană și reformele financiare consolidează stabilitatea și atractivitatea economică a Republicii Moldova BNM.md
Astăzi, 27 noiembrie 2025, viceguvernatoarea BNM, Tatiana Ivanicichina, a participat la Conferința „Finanțele moderne din perspectiva sustenabilității economiilor naționale”, organizată de Academia de Studii Economice din Moldova.
16:40
Banca Națională a marcat Ziua leului moldovenesc cu sesiuni interactive în cadrul proiectului de educație financiară „Drumul banilor” BNM.md
Banca Națională a Moldovei a organizat astăzi cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, cu prilejul Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie.
15:40
Situația financiară a sectorului bancar pentru 9 luni ale anului 2025 BNM.md
Situația financiară a sectorului bancar se menține robustă, evidențiind eforturile continue ale Băncii Naționale a Moldovei de a întări stabilitatea și de a spori încrederea în sistemul bancar.
15:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 28 Noiembrie 2025 BNM.md
14:10
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 21 Noiembrie 2025 BNM.md
10:10
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
27 noiembrie 2025
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 27 Noiembrie 2025 BNM.md
26 noiembrie 2025
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 26 Noiembrie 2025 BNM.md
09:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la întrevederea cu Ambasadoarea UE în Moldova: progrese și acțiuni concrete în procesul de integrare europeană BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.
09:20
Raportul privind datele generale, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
09:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și noul șef al BERD în Moldova: dialog aprofundat privind cooperarea pentru stabilitate financiară și dezvoltare durabilă BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, domnul Giuseppe Grimaldi.
06:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
00:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
00:20
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
25 noiembrie 2025
18:30
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
18:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:10
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:10
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:40
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
17:40
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
16:40
Guvernatoarea Anca Dragu la evenimentul „Săptămâna Carierei la BNM”: Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public BNM.md
Astăzi, 25 noiembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a susținut un discurs în fața studenților din mai multe instituții de învățământ superior din țară, participanți la cea de-a treia ediție a evenimentului „Săptămâna Carierei la BNM”.
14:00
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Poziţii informative, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
12:30
Bilanțul specific, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:30
Raportul privind veniturile și cheltuielile, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:20
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
12:20
Raportul privind fluxul numerarului, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:20
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
