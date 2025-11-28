Situația financiară a sectorului bancar pentru 9 luni ale anului 2025

BNM.md, 28 noiembrie 2025 15:40

Situația financiară a sectorului bancar se menține robustă, evidențiind eforturile continue ale Băncii Naționale a Moldovei de a întări stabilitatea și de a spori încrederea în sistemul bancar.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 30 minute
15:40
Situația financiară a sectorului bancar pentru 9 luni ale anului 2025 BNM.md
Situația financiară a sectorului bancar se menține robustă, evidențiind eforturile continue ale Băncii Naționale a Moldovei de a întări stabilitatea și de a spori încrederea în sistemul bancar.
15:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 28 Noiembrie 2025 BNM.md
Acum 2 ore
14:10
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 21 Noiembrie 2025 BNM.md
Acum 6 ore
10:10
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
Ieri
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 27 Noiembrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 26 Noiembrie 2025 BNM.md
09:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la întrevederea cu Ambasadoarea UE în Moldova: progrese și acțiuni concrete în procesul de integrare europeană BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.
09:20
Raportul privind datele generale, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
09:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și noul șef al BERD în Moldova: dialog aprofundat privind cooperarea pentru stabilitate financiară și dezvoltare durabilă BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, domnul Giuseppe Grimaldi.
06:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
00:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
00:20
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
25 noiembrie 2025
18:30
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:30
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
18:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:10
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:10
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
18:00
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
17:40
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
17:40
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
16:40
Guvernatoarea Anca Dragu la evenimentul „Săptămâna Carierei la BNM”: Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public BNM.md
Astăzi, 25 noiembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a susținut un discurs în fața studenților din mai multe instituții de învățământ superior din țară, participanți la cea de-a treia ediție a evenimentului „Săptămâna Carierei la BNM”.
14:00
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Poziţii informative, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Octombrie 2025 BNM.md
12:30
Bilanțul specific, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:30
Raportul privind veniturile și cheltuielile, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:20
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
12:20
Raportul privind fluxul numerarului, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
12:20
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
12:00
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
11:50
Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
11:40
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
11:40
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 25 Noiembrie 2025 BNM.md
24 noiembrie 2025
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 24 Noiembrie 2025 BNM.md
22 noiembrie 2025
02:30
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
21 noiembrie 2025
20:30
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
17:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană: BNM dezvoltă infrastructura financiară și sprijină inovația digitală BNM.md
Astăzi, 21 noiembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a participat la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena.
17:00
Clasificarea portofoliului de credite pe ramuri, Septembrie 2025 BNM.md
16:20
Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna octombrie 2025 BNM.md
În luna octombrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 82,0% comparativ cu 83,6% în luna septembrie 2025.
16:20
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna octombrie 2025 BNM.md
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară  se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.