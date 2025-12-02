Gestionarea rezervelor internaționale – cadru normativ, instituțional și de risc

08:20

„Astăzi celebrăm 32 de ani de la momentul în care Republica Moldova a introdus în circulație Leul moldovenesc – simbolul monetar care a însoțit toate transformările economice ale țării și a oferit stabilitate în cele mai complexe etape de dezvoltare. Această aniversare ne îndeamnă să privim înainte, în direcția în care Moldova avansează cu hotărâre: integrarea în Uniunea Europeană. • Anul 2025 marchează o etapă decisivă în parcursul european al sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova....