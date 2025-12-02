Gestionarea rezervelor internaționale – cadru normativ, instituțional și de risc
BNM.md, 2 decembrie 2025 18:20
Gestionarea rezervelor internaționale – cadru normativ, instituțional și de risc
• • •
Alte ştiri de BNM.md
Acum 30 minute
Acum 8 ore
11:50
BNM, premiată la Romanian PR Award 2025: Proiectul „MIA” - recunoaștere internațională pentru inovația financiară a Republicii Moldova # BNM.md
BNM a obținut un nou succes pe scena comunicării internaționale, Silver Award - Tech PR & Communication of Innovation la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025, cu proiectul „A thousand reasons to try MIA” (O mie de motive să încerci MIA).
Acum 12 ore
Ieri
11:10
Ziua Națională a României: BNM evidențiază sprijinul constant al României și colaborarea cu BNR # BNM.md
BNM adresează României și românilor de pretutindeni felicitări cu prilejul Zilei Naționale, o zi care marchează momentul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un reper în consolidarea statului modern român și în evoluția sa către democrație, stabilitate și pace.
08:40
Monedă comemorativă din seria „Personalități”, în circulație din 1 decembrie 2025.
08:40
Începând cu 1 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Banca Națională a Moldovei a încheiat cu succes seria de evenimente dedicate tinerilor și specialiștilor din domeniul financiar-bancar, desfășurate în cadrul „Săptămânii Carierei la BNM”, în perioada 24-28 noiembrie 2025.
29 noiembrie 2025
08:20
Mesajul guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, cu prilejul aniversării a 32-a de la punerea în circulație a Leului moldovenesc - 29 noiembrie 1993 # BNM.md
„Astăzi celebrăm 32 de ani de la momentul în care Republica Moldova a introdus în circulație Leul moldovenesc – simbolul monetar care a însoțit toate transformările economice ale țării și a oferit stabilitate în cele mai complexe etape de dezvoltare. Această aniversare ne îndeamnă să privim înainte, în direcția în care Moldova avansează cu hotărâre: integrarea în Uniunea Europeană. • Anul 2025 marchează o etapă decisivă în parcursul european al sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova....
28 noiembrie 2025
18:30
BNM: Integrarea europeană și reformele financiare consolidează stabilitatea și atractivitatea economică a Republicii Moldova # BNM.md
Astăzi, 27 noiembrie 2025, viceguvernatoarea BNM, Tatiana Ivanicichina, a participat la Conferința „Finanțele moderne din perspectiva sustenabilității economiilor naționale”, organizată de Academia de Studii Economice din Moldova.
16:40
Banca Națională a marcat Ziua leului moldovenesc cu sesiuni interactive în cadrul proiectului de educație financiară „Drumul banilor” # BNM.md
Banca Națională a Moldovei a organizat astăzi cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, cu prilejul Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie.
15:40
Situația financiară a sectorului bancar se menține robustă, evidențiind eforturile continue ale Băncii Naționale a Moldovei de a întări stabilitatea și de a spori încrederea în sistemul bancar.
27 noiembrie 2025
26 noiembrie 2025
09:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la întrevederea cu Ambasadoarea UE în Moldova: progrese și acțiuni concrete în procesul de integrare europeană # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.
09:20
09:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și noul șef al BERD în Moldova: dialog aprofundat privind cooperarea pentru stabilitate financiară și dezvoltare durabilă # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, domnul Giuseppe Grimaldi.
00:20
25 noiembrie 2025
18:10
18:10
18:00
18:00
18:00
17:40
16:40
Guvernatoarea Anca Dragu la evenimentul „Săptămâna Carierei la BNM”: Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public # BNM.md
Astăzi, 25 noiembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a susținut un discurs în fața studenților din mai multe instituții de învățământ superior din țară, participanți la cea de-a treia ediție a evenimentului „Săptămâna Carierei la BNM”.
12:30
12:20
12:10
12:00
12:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.