Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie
Vocea Basarabiei, 16 decembrie 2025 20:10
Două persoane au fost condamnate la 9, și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Banca de Economii”. Aceștia au provocat un prejudiciu estimat la 4,4 milioane de lei. „Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare la 9 ani de închisoare, cu […] Articolul Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 16.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să fie o prioritate din cauza amenințării rusești, au declarat marți liderii a opt țări din nordul și estul Europei, inclusiv România, la un summit de la Helsinki. „Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo, într-o conferință de presă, […] Articolul Opt țări susțin că apărarea flancului estic al UE trebuie să fie o prioritate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ion Creangă și-a dorit ca statul să fie mai dur în raport cu UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană, în vederea aplicării proiectelor de lege cu privire la TVA pentru autonomia găgăuză și modificarea Codului vamal pe problema taxelor aplicate agenților economici din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, […] Articolul Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării, audiat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Următorii pași ai R. Moldova în procesul de aderare la UE, subiect de discuții la Haga # Vocea Basarabiei
Următorii pași ai Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană au fost printre subiectele discutate astăzi, 16 decembrie, la Haga, de președinta Maia Sandu cu mai mulți oficiali din Olanda. În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, șefa statului a avut întrevederi cu prim-ministrul Regatului […] Articolul (FOTO) Următorii pași ai R. Moldova în procesul de aderare la UE, subiect de discuții la Haga apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul Mediului al Republicii Moldova, noi detalii despre Sistemul de Depozit pentru Ambalaje # Vocea Basarabiei
Ambalajele de băuturi, fie din plastic, metal sau sticlă nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate începând cu 1 ianuarie 2027, când va fi implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că implementarea acestui sistem va oferi […] Articolul Ministrul Mediului al Republicii Moldova, noi detalii despre Sistemul de Depozit pentru Ambalaje apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alegeri locale noi pentru funcția de primar vor avea loc, pe data de 17 mai 2026, în satul Mașcăuți din raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi din raionul Telenești. Decizia a fost aprobată marți, 16 decembrie, de Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, hotărârea a fost luată ca urmare a depunerii cererilor de demisie de […] Articolul Alegeri locale noi, desfășurate în mai multe localități din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat astăzi, 16 decembrie, la Haga, Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga. Documentul prevede crearea pe platforma Consiliului Europei a unei Comisii Internaționale de Reclamații, care constituie un mecanism crucial pentru documentarea abuzurilor și asigurarea despăgubirilor […] Articolul Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de […] Articolul Comisia de la Veneția avertizează asupra riscurilor legii privind crearea PACCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 18-19 decembrie. Ea se va întâlni, în cadrul vizitei de joi și vineri, cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, precum și cu alți oficiali, parteneri de afaceri, diplomați și reprezentanți ai societății civile. Astfel, președintele […] Articolul Președintele BERD, vizită în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, la Haga: „R. Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună” # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună, o Europă care înțelege că sprijinirea Ucrainei și descurajarea agresiunii astăzi reprezintă prețul păcii de mâine”. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în cadrul unui discurs susținut la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la […] Articolul Maia Sandu, la Haga: „R. Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un bărbat din Tighina, care ar fi orchestrat o schemă de escrocherie cu automobile importate din Uniunea Europeană, a fost trimis pe banca acuzaților. Potrivit PCCOCS, bărbatul, împreună cu alți complici, ar fi înșelat 28 de persoane care au achitat în avans aproximativ 2,5 milioane de lei pentru mașini care urmau a fi importate din […] Articolul Escrocherie de 2,5 milioane de lei: Un bărbat din Tighina, trimis în judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Manifest cu foi albe în școlile din Republica Moldova. Profesorii cer demnitate pentru educație # Vocea Basarabiei
Cadrele didactice din Republica Moldova au desfășurat astăzi un protest simbolic în școli cu sloganul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil”. Pedagogii au ridicat foi albe, simbol al demnității profesionale, și au citit articolul 43 din Constituție, cerând soluții concrete la problemele salariale din sistem. Acțiunea a fost organizată în contextul dezbaterilor […] Articolul Manifest cu foi albe în școlile din Republica Moldova. Profesorii cer demnitate pentru educație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții privind avansarea procesului de integrare europeană a R. Moldova și a Ucrainei # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu s-a întâlnit marți, 16 decembrie, cu omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski. Întrevederea a avut loc în marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga. Astfel, Maia Sandu a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire […] Articolul Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții privind avansarea procesului de integrare europeană a R. Moldova și a Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Premierul Republicii Moldova: „Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere” # Vocea Basarabiei
„Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a participat marți, 16 decembrie, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, desfășurat la Chișinău. Oficialul a menționat în discursul său că reforma justiției este o prioritate pentru Guvern de […] Articolul Premierul Republicii Moldova: „Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasada Republicii Moldova în SUA, precizări privind suspendarea temporară a serviciilor consulare # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și-a sistat temporar serviciile consulare din cauza unui scurtcircuit urmat de un incendiu. Misiunea diplomatică anunță că serviciile consulare vor fi reluate temporar într-o altă locație, iar adresa noului sediu va fi comunicată astăzi. „Urmare a unui incident tehnic produs în incinta sediului Ambasadei Republicii Moldova în […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în SUA, precizări privind suspendarea temporară a serviciilor consulare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
R. Moldova, membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ), în urma unei decizii adoptate prin vot unanim în cadrul Adunării Generale a Rețelei de la Paris. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de inspecție judiciară din mai multe state europene și a vizat consolidarea cooperării internaționale în domeniul responsabilității […] Articolul R. Moldova, membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un bărbat de 69 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul II, în urma unui incendiu care a izbucnit în dimineața zilei de marți, 15 decembrie, pe teritoriul unei parcări din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații Excepționale (IGSU), flăcările au pornit de la o construcție auxiliară, cu suprafața de circa […] Articolul Incendiu într-o parcare din Chișinău: Un bărbat a ajuns la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Facilitate fiscală pentru proprietarii care au credit ipotecar: Cum poți deduce dobânda din impozit # Vocea Basarabiei
Începând cu anul 2025, persoanele care au luat un credit pentru cumpărarea primei locuințe vor putea deduce din venitul impozabil dobânda achitată, în sumă de până la 16.100 de lei anual. Un anunț în acest sens a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Potrivit oficialei, facilitatea fiscală vizează […] Articolul (VIDEO) Facilitate fiscală pentru proprietarii care au credit ipotecar: Cum poți deduce dobânda din impozit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova începe discuțiile tehnice cu UE pe capitole-cheie ale negocierilor de aderare # Vocea Basarabiei
Republica Moldova face un nou pas important pe calea integrării europene, odată cu demararea discuțiilor la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză a Consiliului UE. Negocierile vizează trei dintre cele șase grupuri de capitole pentru aderarea la Uniunea Europeană: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Aceste clustere reprezintă nucleul procesului de aderare […] Articolul Republica Moldova începe discuțiile tehnice cu UE pe capitole-cheie ale negocierilor de aderare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu participă la Haga la conferința privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, eveniment care se desfășoară la Haga. Potrivit instituției prezidențiale de la Chișinău, șefa statului va deschide conferința alături de prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al Consiliului […] Articolul Maia Sandu participă la Haga la conferința privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Aproximativ 97% dintre ghețarii din Alpi riscă să dispară până la sfârșitul acestui secol, dacă temperatura medie globală va crește cu 2,7°C față de nivelul preindustrial, arată un studiu realizat de Universitatea ETH Zurich din Elveția și publicat în revista Nature Climate Change, citat de POLITICO. Potrivit cercetătorilor, politicile climatice actuale ar permite supraviețuirea a […] Articolul Studiu alarmant: 97% dintre ghețarii Alpilor ar putea dispărea până în 2100 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Finanțelor lansează achiziția pentru dezvoltarea noului sistem e-Achiziții # Vocea Basarabiei
Ministerul Finanțelor, prin Oficiul pentru gestionarea programelor de asistență externă, a lansat procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional „Registrul de stat al achizițiilor publice” (e-Achiziții). Ofertele pot fi depuse până la data de 10 februarie 2026. Noul sistem are drept scop digitalizarea completă a proceselor de achiziții publice și va asigura […] Articolul Ministerul Finanțelor lansează achiziția pentru dezvoltarea noului sistem e-Achiziții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cine va fi noul secretar de stat al Ministerului Mediului? Anunțul ministrului Gheorghe Hajder # Vocea Basarabiei
Victoria Gratii, actuala șefă a Direcției politici de management integrat al resurselor de apă, urmează să fie numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Mediului. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. Potrivit oficialului, candidatura Victoriei Gratii va fi înaintată […] Articolul Cine va fi noul secretar de stat al Ministerului Mediului? Anunțul ministrului Gheorghe Hajder apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 15.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 15.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova face un nou pas important în parcursul său european. Declarația a fost făcute de Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru Integrare Europeană de la Chișinău. Potrivit oficialei, Republica Moldova demarează discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene pe primele trei capitole de negocieri pentru aderare. „Astăzi demarăm discuțiile […] Articolul Republica Moldova, încă un pas important în procesul de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Parlamentului avertizează cetățenii R. Moldova din Rusia: „Sunt riscuri reale de recrutare forțată. Au nevoie de carne de tun” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avertizat asupra riscurilor reale la care sunt expuși cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, în contextul informațiilor privind posibile încercări de recrutare sau constrângere pentru serviciul militar. Potrivit acestuia, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis recomandări clare pentru cetățenii Republicii Moldova din Rusia, îndemnându-i să nu […] Articolul Președintele Parlamentului avertizează cetățenii R. Moldova din Rusia: „Sunt riscuri reale de recrutare forțată. Au nevoie de carne de tun” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, prezentă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina de la Haga. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei, iar Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va deschide conferința, alături de prim-ministrul […] Articolul Maia Sandu, prezentă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a decis să refuze aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Oficialul a mai subliniat că, în termen de 20 de zile, autoritățile vor reveni la situația existentă înainte […] Articolul (VIDEO) Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
„Educația nu poate fi ignorată”: Profesorii și cercetătorii din R. Moldova cer salarii echitabile # Vocea Basarabiei
Cadrele didactice și științifice din Republica Moldova vor organiza mâine, 16 decembrie, o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, menită să atragă atenția autorităților asupra problemelor din sistemul educațional și asupra necesității majorării salariilor. Inițiativa cu sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil” aparține Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ). „Profesorii […] Articolul „Educația nu poate fi ignorată”: Profesorii și cercetătorii din R. Moldova cer salarii echitabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
UE sancționează 12 persoane și două entități pentru atacuri cibernetice și propagandă rusă # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a impus măsuri restrictive împotriva a 12 persoane și două entități, în contextul activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea și interferența informațiilor străine și activitățile cibernetice împotriva blocului comunitar și a partenerilor săi. Conform deciziei luate luni de Consiliul Uniunii Europene, în lista de sancțiuni au fost adăugați foști militari, jurnaliști, politologi, membrii […] Articolul UE sancționează 12 persoane și două entități pentru atacuri cibernetice și propagandă rusă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de Autoritatea Națională de Integritate # Vocea Basarabiei
Zinaida Popa, președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul municipal Chișinău, a venit cu o reacție după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința soțului său, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Potrivit acesteia, ANI are obligația […] Articolul Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de Autoritatea Națională de Integritate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai multe spitale din Republica Moldova vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE – „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică”. Ceremonia de semnare a acordurilor de colaborare a avut loc astăzi, 15 decembrie, la Ministerul Sănătății, cu participarea tuturor partenerilor proiectului. Astfel, în total 14 clădiri ale instituțiilor medicale, […] Articolul (VIDEO) Mai multe spitale din Republica Moldova, reabilitate energetic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autoritatea Națională de Integritate va iniția controlul averii și al intereselor personale în privința lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din 14 noiembrie 2025, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. „În conținutul […] Articolul Fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în vizorul ANI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fost premier de la Chișinău, în Consiliul de administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # Vocea Basarabiei
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcând trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova. În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice. Potrivit APP, […] Articolul Fost premier de la Chișinău, în Consiliul de administrație al Bursei Internaționale a Moldovei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților față de problemele grave din agricultură, fermierii au înaintat un termen limită celor responsabili pentru îndeplinirea revendicărilor lor, care se încheie astăzi. Dacă nu vor fi găsite soluții, agricultorii amenință că vor ieși în număr mare la proteste. Gheorghe Jurcanu si Ion Plămădeală, ambii agricultori de meserie, spun […] Articolul Fermieri: Ieșim la proteste pentru că nu suntem auziți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, în Grecia: R. Moldova, determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, care se află într-o vizită de lucru în Grecia. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, șefa statului a mulțumit Greciei pentru sprijinul oferit Republicii Moldova. […] Articolul Maia Sandu, în Grecia: R. Moldova, determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 16 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,91 lei, cu 12 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 11 de bani, ajungând la 19,40 lei/litru. Menționăm că în ultimele săptămâni prețurile la carburanți au […] Articolul Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un lot de 3,4 tone de ardei proaspăt importat a fost distrus după ce s-a constatat că nu respecta normele de siguranță alimentară. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și […] Articolul Un lot de 3,4 tone de ardei, distrus. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu R. Moldova # Vocea Basarabiei
Liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni la un acord cu privire la deschiderea neoficială a clusterelor de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova, după modelul recent stabilit pentru Ucraina. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, înainte de reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe de la Bruxelles. Marta Kos a subliniat că […] Articolul Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cetățenii Republicii Moldova care beneficiază de compensații pentru energie și nu au primit banii pe card îi pot ridica de la oficiile poștale începând de luni, 15 decembrie. Este vorba despre beneficiarii care nu au indicat în cerere un card bancar pentru primirea plăților. În cazul celor care au optat pentru transferul pe card, fondurile […] Articolul Compensațiile la energie, disponibile de astăzi și la oficiile poștale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislația rusă ce vizează regimul de ședere și obținerea cetățeniei. Potrivit sursei citate, conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova la 5 noiembrie 2025, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă […] Articolul MAE de la Chișinău, avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova din Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Procurorii au trimis în judecată a doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Este vorba despre o femeie domiciliată în Tighina, acuzată că a înșelat 12 clienți, din cele 45 de victime care au fost prejudiciate de grupul infracțional. Inculpata este […] Articolul Dosarul mașinilor de lux din UE: a doua persoană învinuită, trimisă în judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Salariile de sute de mii de lei ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi plafonate. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat de fracțiunea PAS în Parlament. Documentul vizează plafonarea salariilor lunare la funcțiile de conducere de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Comisia Națională a Pieței Financiare și Autoritatea […] Articolul Salariile directorilor ANRE, CNPF și ANRCETI, plafonate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Explozie în comuna Ciorescu. Un bărbat a decedat, iar altul se află în stare gravă la spital # Vocea Basarabiei
Explozia unei instalații de încălzit în sobă a luat viața unui bărbat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Incidentul s-a produs în seara zilei de 14 decembrie, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Potrivit salvatorilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. În urma deflagrației, au […] Articolul Explozie în comuna Ciorescu. Un bărbat a decedat, iar altul se află în stare gravă la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale, după discuțiile maraton de la Berlin # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este dispus să renunțe la obiectivul aderării Ucrainei la NATO în schimbul unor garanții solide de securitate din partea Occidentului, în urma discuțiilor care au durat peste cinci ore și au avut loc duminică la Berlin cu emisarii Statelor Unite, în încercarea de a pune capăt războiului cu […] Articolul Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale, după discuțiile maraton de la Berlin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, […] Articolul Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu condamnă atacul armat din Sydney: „Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney, Australia, în prima zi a sărbătorii evreiești Hanuka. „Suntem profund șocați de atacul violent din Sydney, petrecut în prima zi de Hanuka”, a scris șefa statului pe platforma X. Maia Sandu a transmis condoleanțe victimelor și solidaritate cu comunitatea evreiască. […] Articolul Maia Sandu condamnă atacul armat din Sydney: „Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Protest rar în Rusia: zeci de persoane au ieșit în stradă la Tomsk după interzicerea Roblox # Vocea Basarabiei
Zeci de persoane au protestat duminică în Rusia, în orașul siberian Tomsk, față de decizia autorităților ruse de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox. Manifestația reprezintă un caz rar de nemulțumire publică, pe fondul iritării tot mai mari a populației față de măsurile de cenzură impuse de stat, relatează Reuters. În contextul […] Articolul Protest rar în Rusia: zeci de persoane au ieșit în stradă la Tomsk după interzicerea Roblox apare prima dată în Vocea Basarabiei.
