Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie

09:40

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este dispus să renunțe la obiectivul aderării Ucrainei la NATO în schimbul unor garanții solide de securitate din partea Occidentului, în urma discuțiilor care au durat peste cinci ore și au avut loc duminică la Berlin cu emisarii Statelor Unite, în încercarea de a pune capăt războiului cu […] Articolul Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale, după discuțiile maraton de la Berlin apare prima dată în Vocea Basarabiei.