Comisia Europeană propune relaxarea interdicției motoarelor termice după 2035

11:50

Cetățenii Republicii Moldova care beneficiază de compensații pentru energie și nu au primit banii pe card îi pot ridica de la oficiile poștale începând de luni, 15 decembrie. Este vorba despre beneficiarii care nu au indicat în cerere un card bancar pentru primirea plăților. În cazul celor care au optat pentru transferul pe card, fondurile […] Articolul Compensațiile la energie, disponibile de astăzi și la oficiile poștale apare prima dată în Vocea Basarabiei.