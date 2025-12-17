Salariile profesorilor nu vor crește din ianuarie. Dan Perciun: Resursele sunt orientate prioritar în afaceri și infrastructură

12:50

Guvernul a aprobat azi salariul minim pentru anul viitor la valoarea de 6300 de lei, cu 800 de lei mai mult decât în 2025. Sindicatele au cerut anterior, însă, o majorare de 45 la sută până la valoarea de 8050 de lei, așa încât să fie acoperit mai masiv minimul de existență pentru familiile din […] Articolul Guvernul a aprobat salariul minim pentru 2026 la valoarea de 6300 de lei. Sindicatele au cerut o majorare până la 8050 de lei apare prima dată în ZIUA.md.