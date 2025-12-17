Noi amenzi pentru taximetrie ilegală. Inspectorii fiscali au organizat 39 de controale pe străzile Capitalei

17:20

Rustem Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și principalul negociator al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile purtate în ultimele două zile între delegațiile Ucrainei și Statelor Unite, la Berlin, au fost „constructive și productive”, fiind înregistrate progrese reale în direcția unui posibil acord de pace. Într-un mesaj publicat […] Articolul Rustem Umerov, despre negocierile de la Berlin: „Sperăm ca până la sfârșitul zilei să ajungem la un acord care să ne apropie de pace” apare prima dată în ZIUA.md.