ANRE introduce tarif unic pentru distribuția gazelor. Consumatorii vor plăti același preț indiferent de regiune
Ziua, 16 decembrie 2025 16:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a introdus un tarif uniform pentru prestarea serviciilor de distribuție a gazelor ce va fi aplicat tuturor celor 18 operatori ai sistemelor de distribuție. În urma acestor modificări la metodologia de calculare, consumatorii vor plăti același tarif pentru serviciile de distribuție indiferent de zona de reședință. „Prin această reformă, […]
• • •
Acum 30 minute
16:50
ANRE introduce tarif unic pentru distribuția gazelor. Consumatorii vor plăti același preț indiferent de regiune # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a introdus un tarif uniform pentru prestarea serviciilor de distribuție a gazelor ce va fi aplicat tuturor celor 18 operatori ai sistemelor de distribuție. În urma acestor modificări la metodologia de calculare, consumatorii vor plăti același tarif pentru serviciile de distribuție indiferent de zona de reședință. „Prin această reformă, […]
Acum o oră
16:30
Rusia nu este interesată de un armistițiu, întrucât acesta ar oferi Ucrainei timp pentru a se pregăti de reluarea ostilităților, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând inițiativa privind un armistițiu de Crăciun. „Noi vrem pace, nu vrem un armistițiu care să ofere o pauză Ucrainei pentru a se pregăti de continuarea […]
Acum 2 ore
16:10
Cadrele didactice din întreaga R. Moldova au desfășurat astăzi un protest simbolic în școli cu sloganul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil". Pedagogii au ridicat foi albe, simbol al demnității profesionale, și au citit articolul 43 din Constituție, care prevede „Dreptul la muncă și la protecția muncii. Acțiunea a fost organizată în […]
16:00
Poliția italiană a expulzat 12 cetățeni moldoveni fără acte de ședere, ascunși într-o casă abandonată din centrul Italiei # Ziua
Poliția italiană a expulzat, acum patru zile, un grup de 12 cetățeni moldoveni, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, găsiți într-o casă abandonată din provincia Forli-Cesena din centrul Italiei. Aceștia nu aveau documente de ședere, iar prezența lor a fost sesizată de mai mulți localnici. Autoritățile regionale susțin că intervenția este una […]
15:20
VIDEO | SUA ar putea să nu trimită prea curând un ambasador în Republica Moldova, sugerează Igor Munteanu # Ziua
Statele Unite ale Americii ar putea să nu trimită prea curând un ambasador în Republica Moldova și asta pentru că relația dintre Chișinău și Washington nu a fost definitivată după revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump. Cel puțin asta sugerează fostul ambasador al R. Moldova în SUA, Igor Munteanu. „Ambasadorul, este, probabil, o […]
Acum 4 ore
15:10
Comisia de la Veneția desființează proiectul PACCO și avertizează asupra riscurilor pe care le implică legea propusă de PAS # Ziua
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de […]
15:00
O mică anexă de pe teritoriul unei parcări din Capitală, cuprinsă de flăcări. Proprietarul a ajuns la spital cu arsuri # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spital, după un mic șopron a luat foc pe teritoriul unei parcări din sectorul Ciocana al Capitalei. Incendiul s-a produs pe strada Ginta Latină și a cuprins o construcție rudimentară de 20 de metri pătrați. La fața locului au fost trimise două echipaje de salvatori […]
14:50
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fostă șefă a Victoriabank, susține că ar fi fost presată de procurori să facă depoziții împotriva fostului lider al PDM # Ziua
Primul martor al apărării în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, fost președinte al „Victoriabank" Natalia Politov-Cangaș, susține că, fiind vizată într-o cauză penală, a fost supusă unor presiuni din partea procurorilor pentru a face depoziții împotriva fostului lider PDM, iar în schimb i s-a promis că va scăpa de dosar. În fața instanței, Politov-Cangaș a precizat […]
14:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces de defăimare împotriva postului public britanic BBC, solicitând despăgubiri în valoare de 5 miliarde de dolari, în urma difuzării unei versiuni editate a unui discurs al său. Informația a fost confirmată chiar de BBC. Acțiunea în justiție a fost depusă în statul Florida de echipa de […]
14:10
Imaginați-vă pentru o clipă că PAS ar fi pierdut alegerile parlamentare, iar la putere ar fi venit Ceban, de exemplu, cu „prorușii" lui, sau „extremistul" Costiuc, sau „populistul" Usatîi, sau chiar „patrioții" lui Putin – Dodon, Voronin și Tarlev. Să admitem, prin absurd. Ca, după aceea, la scurt timp, Fondul Monetar Internațional să ne anunțe […]
14:00
O femeie din R. Moldova, anchetată în Italia pentru efectuarea unor intervenții estetice fără autorizații într-un cabinet ilegal # Ziua
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, a amenajat într-un apartament din orașul Navaro de lângă Milano un cabinet medical ilegal unde efectua intervenții estetice, inclusiv injectări cu botox. Femeia, care nu cunoaște limba italiană, discutând cu clientele sale prin intermediul aplicațiilor de traducere, folosea produse expirate. Afacerea ilegală a […]
13:50
Maia Sandu și Volodimir Zelenski, la Haga: Sprijin pentru o pace durabilă și un parcurs european „simultan și strâns coordonat” # Ziua
Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Haga, în marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, organizată sub egida Consiliului Europei. Șefa statului a declarat că discuțiile au vizat situația de pe front, rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și eforturile […]
13:30
Ion Ceban, despre soluția pentru parcări: Sunt necesare modificări la legislația națională, dar nu să pasăm responsabilitățile # Ziua
Problema parcărilor în Capitală trebuie soluționată printr-un consens dintre autoritățile municipale și Parlament, deoarece sunt necesare, în primul rând, modificări în legislația națională. Despre acest lucru spune repetat primarul Capitalei, Ion Ceban, care susține că în legislativ a fost propus un proiect de lege în acest sens și că eforturile trebuie unite pentru depășirea acestei […]
Acum 6 ore
13:00
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a subliniat preocuparea Washingtonului față de fenomenul migrației în masă, în cadrul unei întrevederi avute cu ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. „Astăzi, în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin, Chargé d'Affaires Nick Pietrowicz a subliniat preocuparea SUA vizavi de migrația în […]
12:40
Igor Grosu crede că Rusia ne provoacă să îi expulzăm ambasadorul: „Caută un pretext pentru a escalada și tensiona relațiile” # Ziua
Federația Rusă încearcă să provoace intenționat Republica Moldova să expulzeze ambasadorul agreat, Oleg Ozerov, pentru a crea un nou motiv de escaladare a tensiunilor dintre cele două state. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, un astfel de gest ar servi intereselor Moscovei, care caută pretexte pentru a agrava relațiile deja tensionate cu autoritățile […]
12:10
VIDEO | Fostul ambasador al R. Moldova în SUA, Igor Munteanu, despre relațiile actuale ale Chișinăului cu Washingtonul: Suntem irelevanți # Ziua
Fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, afirmă că, în pofida declarațiilor oficiale optimiste, Chișinăul este nerelevant pentru agenda actualei administrații americane, iar relațiile moldo-americane se află într-o fază de prudență accentuată. Potrivit lui, deși autoritățile de la Chișinău invocă dialogul strategic lansat în 2013, în plan real, Republica Moldova nu reprezintă […]
12:00
Politico: Ucraina are la dispoziție doar câteva zile pentru a accepta oferta SUA privind garanțiile de securitate # Ziua
Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate comparabile cu cele prevăzute de articolul 5 al NATO, au declarat luni oficiali americani, într-un demers considerat cel mai ferm și explicit angajament de securitate al administrației Trump față de Kiev. Oferta vine însă cu un mesaj implicit clar: garanțiile sunt disponibile acum, dar nu vor rămâne pe […]
11:30
Ucraina afirmă că a lovit un submarin rusesc în portul Novorossiisk cu drone subacvatice. Rusia neagă atacul # Ziua
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat luni că a desfășurat o „operațiune specială" în urma căreia ar fi avariat grav un submarin rusesc din clasa Kilo în portul Novorossiisk, un nod-cheie al Flotei ruse a Mării Negre. Potrivit unui oficial SBU citat de Financial Times, atacul a fost realizat în cooperare cu Marina […]
Acum 8 ore
11:00
VIDEO | Igor Munteanu: R. Moldova nu poate începe negocierile cu UE, înaintea unei clarificări a situației din Ucraina # Ziua
Republica Moldova nu se poate decupla astăzi de Ucraina, în procesul de aderare la Uniunea Europeană, prin urmare, începerea negocierilor depinde de deznodământul privind războiul din țara vecină. De această părere este fostul ambasador în SUA, Igor Munteanu, cercetător senior la IDIS „Viitorul". Subiectul a fost discutat la emisiunea „Contrasens" de la ZIUA.md. Potrivit lui […]
10:50
Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE în 2025, în continuare incertă. Au început doar discuțiile tehnice pe trei clustere # Ziua
Republica Moldova a demarat discuțiile tehnice cu Uniunea Europeană pe trei clustere de negocieri considerate esențiale în procesul de aderare: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Dialogul are loc cu Comisia Europeană și cu Președinția daneză a Consiliului UE, după un model similar celui aplicat Ucrainei, care permite avansarea pe dimensiunea tehnică în lipsa […]
10:20
Maia Sandu deschide, alături de Dick Schoof și Volodimir Zelenski, conferința de la Haga privind despăgubirile pentru Ucraina # Ziua
Președintele Maia Sandu, participă astăzi la Haga, în Regatul Țărilor de Jos, la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Evenimentul este organizat sub egida Consiliului Europei. Conferința este deschisă de Maia Sandu împreună cu prim-ministrul interimar Dick Schoof, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al Consiliului Europei, […]
10:10
Atac cu cuțitul într-o școală din regiunea Moscovei. Un elev a murit, alți trei au fost răniți # Ziua
Un incident grav a avut loc marți dimineață într-o școală din orașul Odințovo, regiunea Moscovei, unde un elev a atacat cu un cuțit un agent de pază și mai mulți colegi. Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre elevi a decedat în urma atacului, presa relatând că victima ar fi un copil din clasa a IV-a. Potrivit […]
09:30
Șeful Inspectoratului pentru Supraveghere Tehnică a demisionat. Plecarea vine în contextul unui scandal din jurul construcției unor blocuri din sectorul Ciocana al Capitalei # Ziua
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, a demisionat, după ce a condus instituția timp de patru ani. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care nu a spus care sunt motivele, însă a precizat că „respectarea legii trebuie să fie nr. 1". Demisia funcționarului vine la câteva zile după apariția în […]
Acum 12 ore
09:00
Gigantul auto german Volkswagen va închide marți o unitate de producție din Germania, marcând o premieră în cei 88 de ani de existență ai companiei. Este vorba despre fabrica din Dresda, capitala landului Saxonia, unde producția de vehicule va fi oprită definitiv în cadrul unui amplu plan de restructurare. Decizia face parte dintr-un acord încheiat […]
08:40
Ambasada R. Moldova din SUA și-a suspendat serviciile consulare din cauza unui incendiu izbucnit în clădirea misiunii # Ziua
Stare de alertă la Ambasada Republicii Moldova din Washington. Clădirea unde își are sediul misiunea diplomatică a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza de luni. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, iar salvatorii au intervenit pe acoperișul clădirii de unde ieșea un fum dens. Ambasada a anunțat că, temporar, și-a sistat serviciile […]
08:30
Donald Trump anunță negocieri „foarte bune” cu UE și Ucraina, iar SUA și Europa convin asupra garanțiilor de securitate pentru Kiev # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că negocierile purtate cu Uniunea Europeană și Ucraina sunt „foarte bune", apreciind că părțile se apropie de un posibil acord de reglementare a conflictului. Liderul de la Casa Albă a precizat că a avut discuții îndelungate atât cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și cu mai mulți lideri […]
Acum 24 ore
20:30
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului român al Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat, cu sprijinul PSD # Ziua
Senatul României a adoptat luni moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Demersul a trecut cu 73 de voturi „pentru" și 43 „împotrivă", după ce și PSD, partid care face parte din coaliția de guvernare, s-a alăturat opoziției. Moțiunea, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală […]
19:50
VIDEO | Statul preia infrastructura petrolieră la Aeroport și refuză investiția companiei ruse „Lukoil” # Ziua
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis refuzul aprobării activității investiț
18:40
Bursa Internațională a R. Moldova, înregistrată oficial. Fostul premier Dorin Recean, numit membru în Consiliul de Administrație # Ziua
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat luni, 15 decembrie, înregistrarea oficială a Bursei Internaționale a R. Moldova (BIM) la Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul consiliului de administrație al bursei, fostul premier Dorin Recean a fost numit membru, reprezentând APP. Potrivit APP, BIM va contribui la diversificarea surselor de finanțare pentru companii, la creșterea accesului […] Articolul Bursa Internațională a R. Moldova, înregistrată oficial. Fostul premier Dorin Recean, numit membru în Consiliul de Administrație apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
FOTO | Slujbă de pomenire la Mănăstirea Putna pentru românii căzuți în războiul din Ucraina. Numărul lor s-a dublat în 2025 # Ziua
Starețul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a oficiat duminică, împreună cu obștea mănăstirii, un parastas în memoria etnicilor români care și-au pierdut viața în războiul din Ucraina. Potrivit agenției Basilica a Patriarhiei Române, dacă anul trecut au fost pomeniți 130 de români căzuți pe front, în 2025 lista s-a extins semnificativ, cu alți 120 de […] Articolul FOTO | Slujbă de pomenire la Mănăstirea Putna pentru românii căzuți în războiul din Ucraina. Numărul lor s-a dublat în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Muzeul Luvru și-a închis porțile. Sute de angajați au declanșat o grevă pe perioadă nedeterminată # Ziua
Aproximativ 400 de angajați ai Muzeului Luvru au votat luni, 15 decembrie, „în unanimitate”, declanșarea unei greve pe durată nedeterminată, au anunțat sindicatele CGT și CFDT, citate de AFP. Protestul vizează deteriorarea condițiilor de muncă și scăderea calității serviciilor oferite vizitatorilor celui mai vizitat muzeu din lume. Luvrul nu și-a deschis porțile la ora obișnuită, […] Articolul Muzeul Luvru și-a închis porțile. Sute de angajați au declanșat o grevă pe perioadă nedeterminată apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
„Demnitate pentru Educație”. Marți, în toate școlile va avea loc o acțiune de sensibilizare din partea angajaților din învățământ # Ziua
Cadrele didactice vor organiza marți, 16 decembrie, o acțiune de sensibilizare a autorităților, cu genericul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”. Astfel, în timpul pauzelor, profesorii vor ridica o foaie albă, „simbol al demnității și al viitorului încă nescris”, și vor citi cu voce tare Articolul 43 din Constituție, care garantează dreptul […] Articolul „Demnitate pentru Educație”. Marți, în toate școlile va avea loc o acțiune de sensibilizare din partea angajaților din învățământ apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Rustem Umerov, despre negocierile de la Berlin: „Sperăm ca până la sfârșitul zilei să ajungem la un acord care să ne apropie de pace” # Ziua
Rustem Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și principalul negociator al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile purtate în ultimele două zile între delegațiile Ucrainei și Statelor Unite, la Berlin, au fost „constructive și productive”, fiind înregistrate progrese reale în direcția unui posibil acord de pace. Într-un mesaj publicat […] Articolul Rustem Umerov, despre negocierile de la Berlin: „Sperăm ca până la sfârșitul zilei să ajungem la un acord care să ne apropie de pace” apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Cele mai grave inundații din ultimele două decenii în Maroc. Cel puțin 37 de morți după doar o oră de ploi torențiale # Ziua
Cel puțin 37 de persoane au murit în urma unor inundații fulgerătoare provocate de ploi torențiale în provincia atlantică Safi din Maroc, au anunțat autoritățile locale. Postul public SNRT News a transmis luni, citând autoritățile, că cel puțin 14 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două se află în stare gravă, la […] Articolul VIDEO | Cele mai grave inundații din ultimele două decenii în Maroc. Cel puțin 37 de morți după doar o oră de ploi torențiale apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:00
Aderarea la UE și securitatea energetică, priorități pe agenda întrevederilor Maiei Sandu la Atena # Ziua
Președintele Maia Sandu a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Grecia, unde a avut întrevederi cu omologul său elen, Konstantinos Tasoulas, și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile de la Atena s-au concentrat pe avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și comerciale, precum […] Articolul Aderarea la UE și securitatea energetică, priorități pe agenda întrevederilor Maiei Sandu la Atena apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Fostul șef al SPPS, Vasile Popa, în vizorul ANI. Instituția suspectează abateri în declararea averii # Ziua
Autoritatea Națională de Integritate va iniția controlul averii și al intereselor personale în privința fostului director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Vasile Popa. Instituția susține că verificările vor avea loc în baza unei sesizări din 14 noiembrie, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În sesizare […] Articolul Fostul șef al SPPS, Vasile Popa, în vizorul ANI. Instituția suspectează abateri în declararea averii apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Kaja Kallas: Folosirea activelor rusești pentru un împrumut destinat Ucrainei devine tot mai dificilă # Ziua
Planul Uniunii Europene de a utiliza activele suverane rusești înghețate pentru a finanța un împrumut destinat Ucrainei devine „din ce în ce mai dificil”, a declarat luni, la Bruxelles, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, cu doar câteva zile înainte de summitul crucial al Consiliului European, transmite Euroactiv. […] Articolul Kaja Kallas: Folosirea activelor rusești pentru un împrumut destinat Ucrainei devine tot mai dificilă apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
CONTRASENS | Igor Munteanu, în platoul ZIUA: Cutremurul geopolitic și efectele sale asupra Republicii Moldova # Ziua
Integrarea europeană, între reliatăți realități și perspective, războiul din Ucraina și negocierile de pace, noua strategie de securitate a SUA și locul Republicii Moldova noua lume postbelică. Ce ar trebui să știm, dar și să înțelegem printre rânduri ne spune Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, fost deputat și […] Articolul CONTRASENS | Igor Munteanu, în platoul ZIUA: Cutremurul geopolitic și efectele sale asupra Republicii Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă! A fost inaugurat Târgul de Crăciun și au fost aprinse luminile de pe principalul brad al orașului # Ziua
Municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe pomul de Crăciun. Evenimentul a avut loc duminică, 14 decembrie. La eveniment s-au adunat mii de bălțeni de toate vârstele, care au venit să se bucure de lumina sărbătorilor, muzică și spiritul Crăciunului, potrivit unui […] Articolul Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă! A fost inaugurat Târgul de Crăciun și au fost aprinse luminile de pe principalul brad al orașului apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Vlad Plahotniuc anunță că va depune mărturie în dosarul „Kuliok” în care este inculpat Igor Dodon # Ziua
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat luni, 15 decembrie, că va depune mărturie în dosarul „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de judecată din dosarul „Frauda Bancară”. Cererea de audiere a fost formulată de procurori, întrucât Plahotniuc apare în imaginile în care fostului șef […] Articolul Vlad Plahotniuc anunță că va depune mărturie în dosarul „Kuliok” în care este inculpat Igor Dodon apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
În Republica Moldova, guvernarea nu mai produce fapte, ci semne de punctuație. Evenimentele se corectează, iar când o virgulă dispare, ni se spune că istoria a fost, în sfârșit, pusă la punct. Ne-am obișnuit deja ca orice fleac guvernamental să fie prezentat drept un eveniment epocal, produs „pentru prima dată în 30 de ani în […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: De la karandașul lui Sangheli la virgula lui Grosu apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională din Consiliul municipal Chișinău susține că problema parcărilor nu este exclusiv una municipală, ci de nivel național, iar soluționarea ei depinde direct de cadrul legislativ general. Proiectul de lege în acest sens este blocat în prezent de Parlament, susține MAN. Este replica dată la acuzațiile lansate de fracțiunea PAS din CMC, […] Articolul MAN acuză un blocaj legislativ în soluționarea problemei parcărilor din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Deficitul comercial crește simțitor și a ajuns la 5,8 miliarde de dolari. Republica Moldova continuă să importe masiv # Ziua
Importurile în Republica Moldova continuă să crească simțitor în detrimentul exporturilor, lucru ce a dus la o majorare a deficitului comercial, în perioada ianuarie – octombrie 2025, cu peste 30%, față de perioada similară din 2024. Astfel, decalajul a ajuns la o cotă de 5,8 miliarde de dolari, arată datele Biroului Național de Statistică, ceea […] Articolul Deficitul comercial crește simțitor și a ajuns la 5,8 miliarde de dolari. Republica Moldova continuă să importe masiv apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Proces de proporții la Moscova. Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru 18,1 trilioane de ruble # Ziua
Banca Centrală a Federației Ruse a depus o acțiune în justiție împotriva depozitarului belgian Euroclear la Tribunalul de Arbitraj din Moscova, solicitând despăgubiri de peste 18,1 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 200 miliarde de euro, potrivit agenției TASS. Dosarul a fost înregistrat luni, 15 decembrie. Banca Centrală a Federației Ruse a anunțat pe 12 […] Articolul Proces de proporții la Moscova. Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru 18,1 trilioane de ruble apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Tiraspolul instituie o nouă stare de urgență în economie. Livrările de gaz pentru întreprinderi, limitate # Ziua
Regiunea transnistreană intră într-o nouă criză. Administrația separatistă de la Tiraspol instituie o nouă stare de urgență în economie cauzată de problemele privind livrările de gaze. Anunțul a fost făcut de liderul separatist Vadim Krasnoselski, decretul urmând să fie transmis spre examinare sovietului suprem din regiune. Autoritățile separatiste susține că motivul instituirii stării de urgență […] Articolul Tiraspolul instituie o nouă stare de urgență în economie. Livrările de gaz pentru întreprinderi, limitate apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Salariile de sute de mii de lei ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi plafonate. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat de fracțiunea PAS în Parlament. Documentul vizează plafonarea salariilor lunare la funcțiile de conducere de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Comisia Națională a Pieței Financiare și Autoritatea […] Articolul PAS propune plafonarea salariilor de sute de mii de lei la ANRE, CNPF și ANRCETI apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Jimmy Lai, fostul magnat al presei din Hong Kong, găsit vinovat de insurecție și complot. Riscă închisoare pe viață # Ziua
Jimmy Lai, unul dintre cei mai proeminenți critici ai Partidului Comunist Chinez și fondatorul publicației pro-democrație Apple Daily, a fost găsit vinovat de instanțele din Hong Kong pentru colaborare cu forțe străine și conspirație în vederea publicării de materiale considerate sedițioase. Verdictul vine la cinci ani de la arestarea sa, în 2020, la scurt timp […] Articolul Jimmy Lai, fostul magnat al presei din Hong Kong, găsit vinovat de insurecție și complot. Riscă închisoare pe viață apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Cetățenii care au fost incluși în lista beneficiarilor de compensații pentru energie și nu au cerut ca acestea să fie transferate pe card pot ridica ajutorul, de azi, la oficiile poștale. Pentru a primi banii trebuie să fie prezentat doar buletinul de identitate. Persoanelor care au indicat în cerere că vor să primească banii […] Articolul De azi, beneficiarii de compensații pentru energie pot ridica ajutorul la oficiile poștale apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Politico: UE intră într-o săptămână decisivă, marcată de discuții cu Zelenski și de eforturi pentru salvarea unui împrumut de 210 miliarde de euro # Ziua
Uniunea Europeană intră într-o săptămână decisivă, încercând să protejeze Ucraina de un posibil acord de pace dezavantajos, negociat de Statele Unite și Rusia, și, în același timp, să salveze un plan de finanțare de până la 210 miliarde de euro destinat menținerii economiei ucrainene pe linia de plutire. După o serie de critici dure venite […] Articolul Politico: UE intră într-o săptămână decisivă, marcată de discuții cu Zelenski și de eforturi pentru salvarea unui împrumut de 210 miliarde de euro apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Victima exploziei din Ciorescu este fratele cunoscutului jurist Teodor Cârnaț. Anunțul a fost făcut de profesorul universitar pe rețelele de socializare # Ziua
Victima exploziei din satul Ciorescu, provocată de o instalație de încălzire din sobă, este fratele cunoscutului jurist și profesor universitar Teodor Cârnaț. Anunțul a fost făcut de expert pe pagina sa de pe Facebook unde a transmis un mesaj de condoleanțe. „Frate, frate, frățiorule… așa mă întâmpinai mereu, iar astăzi scriu aceste cuvinte știind că […] Articolul Victima exploziei din Ciorescu este fratele cunoscutului jurist Teodor Cârnaț. Anunțul a fost făcut de profesorul universitar pe rețelele de socializare apare prima dată în ZIUA.md.
