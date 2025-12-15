Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului român al Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat, cu sprijinul PSD

12:20

Două persoane au murit și alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universității Brown, una dintre cele mai prestigioase din SUA, au anunțat autoritățile locale, care nu l-au prins încă pe autorul atacului, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres. Dintre cei nouă studenți răniți, opt sunt […]