Opoziția condamnă inițiativa PAS de a limita numărul vorbitorilor și timpul de dezbatere asupra proiectelor: Cenzură și uzurpare a puterii legislative

12:50

Cetățenii care au fost incluși în lista beneficiarilor de compensații pentru energie și nu au cerut ca acestea să fie transferate pe card pot ridica ajutorul, de azi, la oficiile poștale. Pentru a primi banii trebuie să fie prezentat doar buletinul de identitate. Persoanelor care au indicat în cerere că vor să primească banii