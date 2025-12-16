Igor Grosu crede că Rusia ne provoacă să îi expulzăm ambasadorul: „Caută un pretext pentru a escalada și tensiona relațiile”

17:00

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat deschis dialogului înainte de discuțiile sale cu înalți responsabili europeni și americani așteptate să aibă loc duminică și luni la Berlin pentru găsirea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP, citat de Agerpres. „Summitul de la Berlin este important", a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de […]