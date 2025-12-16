VIDEO | SUA ar putea să nu trimită prea curând un ambasador în Republica Moldova, sugerează Igor Munteanu

12:20

Uniunea Europeană intră într-o săptămână decisivă, încercând să protejeze Ucraina de un posibil acord de pace dezavantajos, negociat de Statele Unite și Rusia, și, în același timp, să salveze un plan de finanțare de până la 210 miliarde de euro destinat menținerii economiei ucrainene pe linia de plutire. După o serie de critici dure venite […]