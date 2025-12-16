Volkswagen închide o fabrică din Germania pentru prima dată în istoria sa de 88 de ani

13:40

Veniturile obținute din producția de gaze și petrol a Rusiei din luna decembrie se așteaptă a fi la jumătate față de anul trecut, conform unei analize Reuters și citate de Antena 3. Încasările din decembrie au ajuns la 5,17 miliarde de dolari, cel mai mic nivel înregistrat din 2020 și până în prezent. În total, […]