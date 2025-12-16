Volkswagen închide o fabrică din Germania pentru prima dată în istoria sa de 88 de ani
Ziua, 16 decembrie 2025 09:00
Gigantul auto german Volkswagen va închide marți o unitate de producție din Germania, marcând o premieră în cei 88 de ani de existență ai companiei. Este vorba despre fabrica din Dresda, capitala landului Saxonia, unde producția de vehicule va fi oprită definitiv în cadrul unui amplu plan de restructurare. Decizia face parte dintr-un acord încheiat […]
Acum 30 minute
09:00
Gigantul auto german Volkswagen va închide marți o unitate de producție din Germania, marcând o premieră în cei 88 de ani de existență ai companiei. Este vorba despre fabrica din Dresda, capitala landului Saxonia, unde producția de vehicule va fi oprită definitiv în cadrul unui amplu plan de restructurare. Decizia face parte dintr-un acord încheiat […]
Acum o oră
08:40
Ambasada R. Moldova din SUA și-a suspendat serviciile consulare din cauza unui incendiu izbucnit în clădirea misiunii # Ziua
Stare de alertă la Ambasada Republicii Moldova din Washington. Clădirea unde își are sediul misiunea diplomatică a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza de luni. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, iar salvatorii au intervenit pe acoperișul clădirii de unde ieșea un fum dens. Ambasada a anunțat că, temporar, și-a sistat serviciile […]
08:30
Donald Trump anunță negocieri „foarte bune” cu UE și Ucraina, iar SUA și Europa convin asupra garanțiilor de securitate pentru Kiev # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că negocierile purtate cu Uniunea Europeană și Ucraina sunt „foarte bune", apreciind că părțile se apropie de un posibil acord de reglementare a conflictului. Liderul de la Casa Albă a precizat că a avut discuții îndelungate atât cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și cu mai mulți lideri […]
Acum 12 ore
20:30
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului român al Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat, cu sprijinul PSD # Ziua
Senatul României a adoptat luni moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Demersul a trecut cu 73 de voturi „pentru" și 43 „împotrivă", după ce și PSD, partid care face parte din coaliția de guvernare, s-a alăturat opoziției. Moțiunea, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală […]
Acum 24 ore
19:50
VIDEO | Statul preia infrastructura petrolieră la Aeroport și refuză investiția companiei ruse „Lukoil” # Ziua
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis refuzul aprobării activității investiționale a „Lukoil-Moldova". Totodată, a fost stabilită revenirea, în termen de 20 de zile, la situația de acum 20 de ani, când compania a preluat infrastructura complexului petrolier „Aeroport". Astfel, bunurile prevăzite în contractul din 2005 urmează să fie […]
18:40
Bursa Internațională a R. Moldova, înregistrată oficial. Fostul premier Dorin Recean, numit membru în Consiliul de Administrație # Ziua
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat luni, 15 decembrie, înregistrarea oficială a Bursei Internaționale a R. Moldova (BIM) la Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul consiliului de administrație al bursei, fostul premier Dorin Recean a fost numit membru, reprezentând APP. Potrivit APP, BIM va contribui la diversificarea surselor de finanțare pentru companii, la creșterea accesului […]
18:10
FOTO | Slujbă de pomenire la Mănăstirea Putna pentru românii căzuți în războiul din Ucraina. Numărul lor s-a dublat în 2025 # Ziua
Starețul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a oficiat duminică, împreună cu obștea mănăstirii, un parastas în memoria etnicilor români care și-au pierdut viața în războiul din Ucraina. Potrivit agenției Basilica a Patriarhiei Române, dacă anul trecut au fost pomeniți 130 de români căzuți pe front, în 2025 lista s-a extins semnificativ, cu alți 120 de […]
17:50
Muzeul Luvru și-a închis porțile. Sute de angajați au declanșat o grevă pe perioadă nedeterminată # Ziua
Aproximativ 400 de angajați ai Muzeului Luvru au votat luni, 15 decembrie, „în unanimitate", declanșarea unei greve pe durată nedeterminată, au anunțat sindicatele CGT și CFDT, citate de AFP. Protestul vizează deteriorarea condițiilor de muncă și scăderea calității serviciilor oferite vizitatorilor celui mai vizitat muzeu din lume. Luvrul nu și-a deschis porțile la ora obișnuită, […]
17:40
„Demnitate pentru Educație”. Marți, în toate școlile va avea loc o acțiune de sensibilizare din partea angajaților din învățământ # Ziua
Cadrele didactice vor organiza marți, 16 decembrie, o acțiune de sensibilizare a autorităților, cu genericul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil". Astfel, în timpul pauzelor, profesorii vor ridica o foaie albă, „simbol al demnității și al viitorului încă nescris", și vor citi cu voce tare Articolul 43 din Constituție, care garantează dreptul […]
17:20
Rustem Umerov, despre negocierile de la Berlin: „Sperăm ca până la sfârșitul zilei să ajungem la un acord care să ne apropie de pace” # Ziua
Rustem Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și principalul negociator al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile purtate în ultimele două zile între delegațiile Ucrainei și Statelor Unite, la Berlin, au fost „constructive și productive", fiind înregistrate progrese reale în direcția unui posibil acord de pace. Într-un mesaj publicat […]
17:20
VIDEO | Cele mai grave inundații din ultimele două decenii în Maroc. Cel puțin 37 de morți după doar o oră de ploi torențiale # Ziua
Cel puțin 37 de persoane au murit în urma unor inundații fulgerătoare provocate de ploi torențiale în provincia atlantică Safi din Maroc, au anunțat autoritățile locale. Postul public SNRT News a transmis luni, citând autoritățile, că cel puțin 14 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două se află în stare gravă, la […]
17:00
Aderarea la UE și securitatea energetică, priorități pe agenda întrevederilor Maiei Sandu la Atena # Ziua
Președintele Maia Sandu a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Grecia, unde a avut întrevederi cu omologul său elen, Konstantinos Tasoulas, și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile de la Atena s-au concentrat pe avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și comerciale, precum […]
16:40
Fostul șef al SPPS, Vasile Popa, în vizorul ANI. Instituția suspectează abateri în declararea averii # Ziua
Autoritatea Națională de Integritate va iniția controlul averii și al intereselor personale în privința fostului director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Vasile Popa. Instituția susține că verificările vor avea loc în baza unei sesizări din 14 noiembrie, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În sesizare […]
16:30
Kaja Kallas: Folosirea activelor rusești pentru un împrumut destinat Ucrainei devine tot mai dificilă # Ziua
Planul Uniunii Europene de a utiliza activele suverane rusești înghețate pentru a finanța un împrumut destinat Ucrainei devine „din ce în ce mai dificil", a declarat luni, la Bruxelles, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, cu doar câteva zile înainte de summitul crucial al Consiliului European, transmite Euroactiv. […]
16:30
CONTRASENS | Igor Munteanu, în platoul ZIUA: Cutremurul geopolitic și efectele sale asupra Republicii Moldova # Ziua
Integrarea europeană, între reliatăți realități și perspective, războiul din Ucraina și negocierile de pace, noua strategie de securitate a SUA și locul Republicii Moldova noua lume postbelică. Ce ar trebui să știm, dar și să înțelegem printre rânduri ne spune Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, fost deputat și […]
16:00
Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă! A fost inaugurat Târgul de Crăciun și au fost aprinse luminile de pe principalul brad al orașului # Ziua
Municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe pomul de Crăciun. Evenimentul a avut loc duminică, 14 decembrie. La eveniment s-au adunat mii de bălțeni de toate vârstele, care au venit să se bucure de lumina sărbătorilor, muzică și spiritul Crăciunului, potrivit unui […]
15:40
Vlad Plahotniuc anunță că va depune mărturie în dosarul „Kuliok” în care este inculpat Igor Dodon # Ziua
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat luni, 15 decembrie, că va depune mărturie în dosarul „Kuliok", în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de judecată din dosarul „Frauda Bancară". Cererea de audiere a fost formulată de procurori, întrucât Plahotniuc apare în imaginile în care fostului șef […]
15:20
În Republica Moldova, guvernarea nu mai produce fapte, ci semne de punctuație. Evenimentele se corectează, iar când o virgulă dispare, ni se spune că istoria a fost, în sfârșit, pusă la punct. Ne-am obișnuit deja ca orice fleac guvernamental să fie prezentat drept un eveniment epocal, produs „pentru prima dată în 30 de ani în […]
15:00
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională din Consiliul municipal Chișinău susține că problema parcărilor nu este exclusiv una municipală, ci de nivel național, iar soluționarea ei depinde direct de cadrul legislativ general. Proiectul de lege în acest sens este blocat în prezent de Parlament, susține MAN. Este replica dată la acuzațiile lansate de fracțiunea PAS din CMC, […]
14:30
Deficitul comercial crește simțitor și a ajuns la 5,8 miliarde de dolari. Republica Moldova continuă să importe masiv # Ziua
Importurile în Republica Moldova continuă să crească simțitor în detrimentul exporturilor, lucru ce a dus la o majorare a deficitului comercial, în perioada ianuarie – octombrie 2025, cu peste 30%, față de perioada similară din 2024. Astfel, decalajul a ajuns la o cotă de 5,8 miliarde de dolari, arată datele Biroului Național de Statistică, ceea […]
14:00
Proces de proporții la Moscova. Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru 18,1 trilioane de ruble # Ziua
Banca Centrală a Federației Ruse a depus o acțiune în justiție împotriva depozitarului belgian Euroclear la Tribunalul de Arbitraj din Moscova, solicitând despăgubiri de peste 18,1 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 200 miliarde de euro, potrivit agenției TASS. Dosarul a fost înregistrat luni, 15 decembrie. Banca Centrală a Federației Ruse a anunțat pe 12 […]
13:30
Tiraspolul instituie o nouă stare de urgență în economie. Livrările de gaz pentru întreprinderi, limitate # Ziua
Regiunea transnistreană intră într-o nouă criză. Administrația separatistă de la Tiraspol instituie o nouă stare de urgență în economie cauzată de problemele privind livrările de gaze. Anunțul a fost făcut de liderul separatist Vadim Krasnoselski, decretul urmând să fie transmis spre examinare sovietului suprem din regiune. Autoritățile separatiste susține că motivul instituirii stării de urgență […]
13:20
Salariile de sute de mii de lei ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi plafonate. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat de fracțiunea PAS în Parlament. Documentul vizează plafonarea salariilor lunare la funcțiile de conducere de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Comisia Națională a Pieței Financiare și Autoritatea […]
13:00
Jimmy Lai, fostul magnat al presei din Hong Kong, găsit vinovat de insurecție și complot. Riscă închisoare pe viață # Ziua
Jimmy Lai, unul dintre cei mai proeminenți critici ai Partidului Comunist Chinez și fondatorul publicației pro-democrație Apple Daily, a fost găsit vinovat de instanțele din Hong Kong pentru colaborare cu forțe străine și conspirație în vederea publicării de materiale considerate sedițioase. Verdictul vine la cinci ani de la arestarea sa, în 2020, la scurt timp […]
12:50
Cetățenii care au fost incluși în lista beneficiarilor de compensații pentru energie și nu au cerut ca acestea să fie transferate pe card pot ridica ajutorul, de azi, la oficiile poștale. Pentru a primi banii trebuie să fie prezentat doar buletinul de identitate. Persoanelor care au indicat în cerere că vor să primească banii […]
12:20
Politico: UE intră într-o săptămână decisivă, marcată de discuții cu Zelenski și de eforturi pentru salvarea unui împrumut de 210 miliarde de euro # Ziua
Uniunea Europeană intră într-o săptămână decisivă, încercând să protejeze Ucraina de un posibil acord de pace dezavantajos, negociat de Statele Unite și Rusia, și, în același timp, să salveze un plan de finanțare de până la 210 miliarde de euro destinat menținerii economiei ucrainene pe linia de plutire. După o serie de critici dure venite […]
12:00
Victima exploziei din Ciorescu este fratele cunoscutului jurist Teodor Cârnaț. Anunțul a fost făcut de profesorul universitar pe rețelele de socializare # Ziua
Victima exploziei din satul Ciorescu, provocată de o instalație de încălzire din sobă, este fratele cunoscutului jurist și profesor universitar Teodor Cârnaț. Anunțul a fost făcut de expert pe pagina sa de pe Facebook unde a transmis un mesaj de condoleanțe. „Frate, frate, frățiorule… așa mă întâmpinai mereu, iar astăzi scriu aceste cuvinte știind că […]
11:50
Un bărbat a murit la Ciorescu în urma unei explozii provocată de un echipament de încălzire a apei instalat în sobă # Ziua
Proprietarul unei case din suburbia Ciorescu a Capitalei, în vârstă de 56 de ani, a murit în urma unei explozii provocate de un echipament de încălzire a apei instalat în soba din locuință. Un alt bărbat, de 40 de ani, a fost transportat în stare gravă la spital. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de […]
11:40
R. Moldova riscă să nu înceapă negocierile de aderare la UE în acest an. Bruxelles-ul analizează o avansare „tehnică”, pe modelul Ucrainei # Ziua
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea „neoficială" a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, în marja Consiliului Afaceri Externe. Întrebată dacă mecanismul aplicat
11:00
Suspectul reținut după atacul armat de la Universitatea Brown va fi eliberat. Autorul este încă în libertate # Ziua
Autoritățile din statul american Rhode Island au anunțat duminică că persoana reținută inițial în legătură cu atacul armat de la Universitatea Brown, soldat cu moartea a doi studenți, va fi eliberată, în timp ce poliția continuă operațiunea de identificare și capturare a atacatorului, scrie Le Monde. Incidentul a avut loc sâmbătă, în campusul prestigioasei universități […] Articolul Suspectul reținut după atacul armat de la Universitatea Brown va fi eliberat. Autorul este încă în libertate apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Profesorii Școlii de Management în Sănătate Publică au intrat în grevă japoneză: Se vrea distrugerea deliberată a unei instituții academice # Ziua
Grevă japoneză la Școala de Management în Sănătate Publică. Membrii titulari ai instituției academice protestează față de „acțiunile de lichidare ilegală” a școlii, fiind indignați de un act al Ministerului Sănătății din luna octombrie prin care a fost abrogat ordinul de instituire a instituției din 2005. Conducerea Școlii de Management în Sănătate Publică susține că […] Articolul Profesorii Școlii de Management în Sănătate Publică au intrat în grevă japoneză: Se vrea distrugerea deliberată a unei instituții academice apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
RBC-Ucraina: Zelenski a dispus elaborarea unui proiect de lege privind organizarea alegerilor în condițiile legii marțiale # Ziua
Volodimir Zelenski a organizat, săptămâna trecută, o ședință privind posibilitatea desfășurării alegerilor în Ucraina în condițiile legii marțiale, în urma căreia a fost dată indicația de a elabora un proiect de lege în acest sens. Informația a fost relatată de RBC-Ucraina, citând surse apropiate administrației prezidențiale. Potrivit surselor RBC-Ucraina, inițiativa este mai degrabă un răspuns […] Articolul RBC-Ucraina: Zelenski a dispus elaborarea unui proiect de lege privind organizarea alegerilor în condițiile legii marțiale apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Avertisment din partea MAE pentru cetățenii R. Moldova aflați în Rusia: „Există riscul să fie presați să se înroleze în armată” # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse despre riscul de a fi presați să accepte obligații militare. Autoritățile de la Chișinău fac trimitere la un decret semnat de președintele Rusiei Vladimir Putin, care prevede că „anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi […] Articolul Avertisment din partea MAE pentru cetățenii R. Moldova aflați în Rusia: „Există riscul să fie presați să se înroleze în armată” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:20
Atacul armat de pe plaja Bondi a fost comis de tată și fiu. Autoritățile australiene califică incidentul drept atentat antisemit # Ziua
Autoritățile australiene au anunțat că atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney a fost comis de două persoane – un bărbat în vârstă de 50 de ani și fiul său, în vârstă de 24 de ani. Informația a fost confirmată de poliție în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit forțelor de ordine, tatăl a […] Articolul Atacul armat de pe plaja Bondi a fost comis de tată și fiu. Autoritățile australiene califică incidentul drept atentat antisemit apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Un adolescent de 16 ani a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie de un bărbat de 39 de ani. Tragedia a avut loc duminică seara, în jurul orei 18:40, într-o localitate din raionul Edineț, scrie pulsmedia.md, care citează surse din poliție. Potrivit sursei citate, inițial s-ar fi comunicat că adolescentul ar […] Articolul Crimă terifiantă la Edineț. Un adolescent de 16 ani, ucis în bătaie de un bărbat apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Peste 700 de carnete auto vor fi retrase la Edineț și Bălți. Candidații au fraudat examenele teoretice fiind ghidați de funcționari # Ziua
Peste 700 de carnete auto, eliberate în perioada februarie – septembrie, urmează să fie retrase de Agenția Servicii Publice de la candidați, aceștia fiind suspectați că au fost implicați într-o schemă de corupție și ar fi fraudat examenul teoretic. În timpul testelor, viitorii șoferi erau ghidați, prin intermediul unor dispozitive, de funcționarii centrelor de examinare. […] Articolul Peste 700 de carnete auto vor fi retrase la Edineț și Bălți. Candidații au fraudat examenele teoretice fiind ghidați de funcționari apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Actorul și regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Poliția investighează cazul ca „posibil omor” # Ziua
Cunoscutul actor și regizor american Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în locuința lor din Los Angeles, în cartierul Brentwood, într-un caz pe care autoritățile îl investighează drept posibil omor, potrivit informațiilor transmise luni, 15 decembrie, de presa internațională. Un purtător de cuvânt al familiei a confirmat decesele într-o […] Articolul Actorul și regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Poliția investighează cazul ca „posibil omor” apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Ucraina este dispusă să renunțe la aderarea la NATO, dar cere garanții de securitate din partea SUA și Europei # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să renunțe la solicitarea de aderare a Ucrainei la NATO, în schimbul unor garanții ferme de securitate oferite de Statele Unite și partenerii europeni, într-un demers menit să avanseze negocierile de pace purtate duminică la Berlin. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor cu emisarul special […] Articolul Ucraina este dispusă să renunțe la aderarea la NATO, dar cere garanții de securitate din partea SUA și Europei apare prima dată în ZIUA.md.
14 decembrie 2025
17:00
Zelenski se declară deschis „dialogului” înainte de discuțiile sale cu responsabili europeni și americani de la Berlin # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat deschis dialogului înainte de discuțiile sale cu înalți responsabili europeni și americani așteptate să aibă loc duminică și luni la Berlin pentru găsirea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP, citat de Agerpres. „Summitul de la Berlin este important”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de […] Articolul Zelenski se declară deschis „dialogului” înainte de discuțiile sale cu responsabili europeni și americani de la Berlin apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Greciei, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. „Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, precum […] Articolul Președintele Maia Sandu va efectua luni o vizită de lucru în Grecia apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Începând cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei. Aceasta corespunde unui salariu minim lunar de 6 300 de lei pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim se regăsește pe ordinea de zi a ședinței […] Articolul Din 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în R. Moldova va costa cel puțin 37,28 lei apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
EDITORIAL | Istoricul pro-european Igor Grosu promovează deschis teoria stalinistă privind existența a două etnii diferite: cea moldovenească și cea românească # Ziua
Liderul PAS, Igor Grosu, a mai demonstrat o dată, pentru cei care încă mai aveau dubii, că nucleul dur al partidului de guvernare este gol din punct de vedere identitar. Pro-europeanul președinte al Parlamentului, care mai e și licențiat în istorie, a ieșit din nou la rampă cu un mesaj transmis „poporului multietnic” și prin […] Articolul EDITORIAL | Istoricul pro-european Igor Grosu promovează deschis teoria stalinistă privind existența a două etnii diferite: cea moldovenească și cea românească apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Igor Grosu îi vede pe români și moldoveni drept reprezentați a două etnii diferite: A felicitat, pe Facebook, „minoritatea română” din R. Moldova # Ziua
Val de critici și ironii pe rețelele de socializare, după ce președintele Parlamentului Igor Grosu a felicitat, într-un mesaj publicat pe Facebook „minoritatea română” din R. Moldova la Forumul Național al Minorităților Etnice. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, rromi, evrei, nemți, belaruși și alte etnii care […] Articolul Igor Grosu îi vede pe români și moldoveni drept reprezentați a două etnii diferite: A felicitat, pe Facebook, „minoritatea română” din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău # Ziua
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații, scrie Moldpres. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, lucrările vizează remedierea fisurilor existente și reabilitarea pragului de deversare, astfel încât evacuarea apelor să […] Articolul Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
„Suntem profund șocați de atacul violent din Sydney, petrecut în prima zi de Hanuka”, a scris, cu puțin timp în urmă președintele Maia Sandu pe X. „Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și comunitatea evreiască din Australia și din întreaga lume. Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre”, a adăugat […] Articolul Maia Sandu, mesaj după atacul terorist de la Sydney: „Suntem profund șocați” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Crește numărul morților în urma atacului terorist de la Sydney: 12 morți și 29 de răniți pe plaja Bondi. Ținta a fost comunitatea evreiască # Ziua
Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar 29 au fost rănite în urma atacului armat produs pe plaja Bondi din Sydney, au confirmat autoritățile din statul New South Wales. Incidentul a fost clasificat oficial drept atac terorist, iar ancheta este în desfășurare, relatează Sky News. Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a declarat […] Articolul Crește numărul morților în urma atacului terorist de la Sydney: 12 morți și 29 de răniți pe plaja Bondi. Ținta a fost comunitatea evreiască apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Veniturile din petrol ale lui Putin, în picaj: Încasările din decembrie au atins cel mai mic nivel din 2020 și până acum # Ziua
Veniturile obținute din producția de gaze și petrol a Rusiei din luna decembrie se așteaptă a fi la jumătate față de anul trecut, conform unei analize Reuters și citate de Antena 3. Încasările din decembrie au ajuns la 5,17 miliarde de dolari, cel mai mic nivel înregistrat din 2020 și până în prezent. În total, […] Articolul Veniturile din petrol ale lui Putin, în picaj: Încasările din decembrie au atins cel mai mic nivel din 2020 și până acum apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Cunoscutului folkist basarabean și interpret de muzică ușoară, Iurie Sadovnic, ar fi împlinit astăzi 74 de ani. Sadovnic, născut în 14 decembrie 1951, este originar din localitatea Jura, raionul Râbnița. A activat ca solist al formațiilor „Haiducii din Susleni”, formația „Haiducii” a Institutului de Arte (1968—1973), formația „Sonor” (1973—1976), formația de jazz din Nikolaev (în […] Articolul VIDEO | Legenda muzicii folk basarabene, Iurie Sadovnic, ar fi împlinit astăzi 74 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Atac armat la o universitate din SUA, soldat cu doi morți și nouă răniți. Autorul atacului încă nu a fost prins # Ziua
Două persoane au murit și alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universității Brown, una dintre cele mai prestigioase din SUA, au anunțat autoritățile locale, care nu l-au prins încă pe autorul atacului, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres. Dintre cei nouă studenți răniți, opt sunt […] Articolul Atac armat la o universitate din SUA, soldat cu doi morți și nouă răniți. Autorul atacului încă nu a fost prins apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Atac armat la Sydney, în timpul sărbătorii Hanukkah, pe plaja Bondi. Cel puțin zece morți și zeci de răniți, potrivit presei # Ziua
Un atac armat de amploare a avut loc la Sydney, pe celebra plajă Bondi, în timpul unui eveniment organizat cu prilejul sărbătorii evreiești Hanukkah. Potrivit publicației israeliene Ynet și organizației de intervenție ZAKA, bilanțul provizoriu indică cel puțin 10 persoane decedate și aproximativ 60 de răniți. Conform informațiilor preliminare citate de presa locală și de […] Articolul Atac armat la Sydney, în timpul sărbătorii Hanukkah, pe plaja Bondi. Cel puțin zece morți și zeci de răniți, potrivit presei apare prima dată în ZIUA.md.
