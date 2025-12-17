Veaceslav Ioniță: „Republica Moldova rămâne singura dintre țările vecine Ucrainei care, în 2025, nu a revenit încă la nivelul PIB din 2021, de dinaintea războiului”
După o perioadă lungă de știri economice negative, Biroul Național de Statistică a adus, în sfârșit, o veste bună: în trimestrul III 2025, PIB-ul Republicii Moldova a crescut cu 5,2% față de aceeași perioadă din 2024. Este o cifră care arată bine și care trebuie salutată. Dar, pentru a o înțelege corect, este important să vedem ce stă în spatele ei, susține expertul economic Veaceslav Ioniță într-o analiză pe blogul său. O creștere mare pe fondul unei baze joaseUltima creștere mai mare decât cea actuală a fost în 2021, un an atipic. Atunci, în trimestrul IV, PIB-ul a crescut cu 18,3%, ca urmare a unei recuperări spectaculoase după prăbușirea din 2020.În 2020, economia a fost lovită dur nu atât de COVID, cât de cea mai slabă performanță agricolă din istorie.În 2021, agricultura a avut un an excepțional, ceea ce a generat un „carusel” economic: cădere abruptă urmată de o revenire la fel de abruptă. 2025: recuperare modestă, nu boom economicÎn trimestrul III 2024, PIB-ul a scăzut cu –1,9%, marcând începutul celei de-a treia recesiuni din ultimii cinci ani.Recesiunea a fost mai puțin adâncă decât cea din 2020, iar recuperarea din 2025 este, în consecință, mai modestă.Prin urmare, creșterea de 5,2% reprezintă o revenire după recesiune, nu începutul unui ciclu solid de dezvoltare.<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> Agricultura – din nou motorul principalCea mai mare contribuție la creșterea PIB a venit din agricultură: +2,1 puncte procentuale, după o scădere de –2,2% în 2024.Și exporturile au început să crească după aproape trei ani de declin, însă aproape exclusiv pe baza materiei prime agricole.Aceasta confirmă vulnerabilitatea structurală a economiei moldovenești, excesiv dependentă de climă și de agricultură neprocesată. Un semnal cu adevărat pozitiv: investițiileUn element încurajator este creșterea formării brute de capital cu circa 20%.Datele din piața muncii confirmă această tendință: în trimestrul III 2025, numărul angajaților în construcții a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 10–20 de ani, atât în construcții rezidențiale, cât și inginerești. ConcluziaCreșterea de 5,2% este: bună, necesară, dar fragilă.Ea arată o recuperare, nu o transformare structurală.Republica Moldova rămâne singura dintre țările vecine Ucrainei care, în 2025, nu a revenit încă la nivelul PIB din 2021, de dinaintea războiului.Este un motiv de prudență, nu de euforie.Ne bucurăm de semnalul pozitiv, dar avem încă mult de lucru.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.