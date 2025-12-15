ANI inițiază controlul averii și intereselor personale în privința fostului șef SPPS, Vasile Popa
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Vasile Popa, ex-director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Decizia vine în urma unei sesizări înregistrate la ANI la data de 14 noiembrie 2025. Potrivit actului ANI, sesizarea vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, în contextul în care, conform declarațiilor de avere depuse pentru anii fiscali 2020–2024, Vasile Popa ar fi realizat mai multe achiziții semnificative de bunuri imobile. Aceste circumstanțe au generat suspiciuni privind proveniența mijloacelor financiare utilizate pentru respectivele procurări. Sesizarea a fost verificată sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut și a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional e-Integritate, fiind atribuit dosarul cu codul 202501130005. În urma verificării prealabile, inspectorul de integritate a constatat că Vasile Popa are statut de subiect al declarării averii și intereselor personale, conform legislației în vigoare. În cadrul examinării, ANI a stabilit că, pe perioada supusă verificării, Vasile Popa și soția sa au obținut dreptul de proprietate asupra mai multor bunuri imobile. Pentru clarificarea situației, inspectorul de integritate a solicitat documente și informații suplimentare, care au fost prezentate de subiectul declarării la începutul lunii decembrie 2025. Potrivit ANI, volumul și complexitatea actelor transmise impun o analiză detaliată și aprofundată, posibilă doar în cadrul unui control substanțial. Autoritatea menționează că verificările vor viza concordanța dintre veniturile obținute și modificările patrimoniale intervenite, precum și capacitatea financiară a eventualilor donatori, controlul urmând să se extindă, după caz, și asupra membrilor de familie. În consecință, în temeiul prevederilor legale, inspectorul de integritate a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Vasile Popa. Totodată, acesta urmează să fie informat oficial despre declanșarea procedurii și despre drepturile sale, iar procesul-verbal va fi publicat pe pagina oficială a ANI în termen de șapte zile.
