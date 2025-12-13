Bugetul de stat pentru 2026, votat în prima lectură: venituri în creștere, cheltuieli mai mari și un deficit de peste 20 de miliarde de lei
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul prevede majorarea atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor publice, precum și un deficit bugetar estimat la 20,9 miliarde de lei.Potrivit proiectului, veniturile bugetului de stat pentru 2026 sunt estimate la peste 79,67 miliarde de lei, în creștere cu 5,1% față de anul curent. Aproximativ 91,4% din venituri ar urma să provină din taxe și impozite. Ministerul Finanțelor explică această evoluție printr-o creștere economică moderată, factori externi favorabili și continuarea reformelor structurale.Cheltuielile bugetare sunt prognozate la peste 100,57 miliarde de lei, cu circa 7% mai mult decât în 2025. Din totalul acestora, 93% urmează să fie acoperite din resursele generale ale bugetului de stat, iar peste 5,7 miliarde de lei sunt alocate proiectelor finanțate din surse externe.Proiectul bugetului prevede și majorarea salariului minim în sectorul bugetar, de la 5.500 la 6.300 de lei.Pentru investițiile capitale sunt planificate peste 3 miliarde de lei, cu 35,6% mai mult comparativ cu anul precedent. Potrivit autorilor proiectului, fondurile sunt destinate finanțării a 85 de proiecte, inclusiv în domeniul infrastructurii rutiere, construcției de creșe și grădinițe, alimentării cu apă și canalizare. De asemenea, sunt prevăzute alocări de 5,6 miliarde de lei din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru investiții și reforme.Cea mai mare parte a cheltuielilor pentru investiții capitale, peste 47%, vizează sectorul economiei, inclusiv 1,44 miliarde de lei pentru reabilitarea drumurilor, majoritatea finanțate din surse externe. Alte 245 de milioane de lei sunt alocate proiectelor de apă și canalizare.Pentru domeniul economiei sunt prevăzute alocații de 14,85 miliarde de lei, cu 25,8% mai mult față de 2025. Acestea includ fonduri pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, sectorul energetic, agricultură și dezvoltare regională.Sănătatea va beneficia de aproximativ 9,89 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 9,8% din totalul cheltuielilor bugetare. În educație sunt prevăzute 21,94 miliarde de lei, inclusiv fonduri pentru alimentația gratuită a elevilor de gimnaziu, majorarea burselor și renovarea grădinițelor. Pentru protecția socială sunt alocate 22,47 miliarde de lei.Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat că autoritățile vor urmări atent modul de executare a bugetului în anul viitor.Critici din partea opozițieiOpoziția a criticat modul de adoptare și structura bugetului. Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a acuzat lipsa consultărilor publice și a susținut că proiectul ar include reduceri la capitolele social, infrastructură, agricultură și compensații, concomitent cu majorarea cheltuielilor pentru aparatul de stat.La rândul său, deputata PSRM Adela Răileanu a criticat majorarea fondului de subvenționare a mass-media, care ar urma să crească de la peste 5 milioane de lei în 2025 la 20 de milioane de lei în 2026, punând sub semnul întrebării oportunitatea acestei decizii în contextul scăderii consumului de televiziune. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că alocările respective vizează sprijinirea unei prese independente și dezvoltarea sectorului media.Proiectul bugetului urmează să fie examinat în lectura a doua, după completarea acestuia cu propunerile fracțiunilor parlamentare, comisiilor permanente și deputaților.
