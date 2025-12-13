Axios: SUA ar propune Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 NATO în schimbul unor concesii teritoriale
Statele Unite ar fi dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate bazate pe articolul 5 al NATO, în schimbul unor concesii teritoriale în regiunea Donbas, potrivit unei informații publicate de Axios, care citează surse din cadrul Casei Albe.Conform publicației, emisarul special al fostului președinte american Donald Trump, Steve Witkoff, și consilierul Jared Kushner urmează să se întâlnească luni, la Berlin, cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, precum și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii. Discuțiile ar avea ca scop avansarea unui plan american de soluționare pașnică a războiului din Ucraina.Potrivit surselor Axios, principalul punct sensibil al negocierilor rămâne chestiunea concesiilor teritoriale solicitate de Washington, în timp ce celelalte elemente ale planului ar fi aproape de un consens. Un oficial american a declarat că administrația Trump consideră că președintele Zelenski ar fi sugerat recent o posibilă cale de compromis în privința teritoriilor.Axios notează că, în declarații publice făcute joi, Zelenski a menționat posibilitatea organizării unui referendum privind un eventual acord de pace care ar include concesii teritoriale. Potrivit unui reprezentant al Casei Albe, această poziție este văzută de partea americană drept un semnal de progres în negocieri.Sursele citate mai afirmă că ultimele runde de discuții americano-ucrainene ar fi înregistrat suficiente evoluții pentru a-l convinge pe Donald Trump să-i trimită pe Witkoff și Kushner în Europa. „Ei cred că există o șansă pentru pace, iar președintele are încredere în ei”, a declarat un al doilea oficial al Casei Albe.În ceea ce privește garanțiile de securitate, un oficial american a precizat că administrația Trump este dispusă să ofere Ucrainei garanții inspirate de articolul 5 al NATO, care ar urma să fie aprobate de Congresul SUA și să aibă caracter juridic obligatoriu. Potrivit acestuia, sunt avute în vedere trei acorduri separate: un acord de pace, unul privind garanțiile de securitate și un acord pentru reconstrucție și dezvoltare economică.Oficialul a mai declarat că negocierile privind pachetul economic și de reconstrucție postbelică evoluează favorabil și că, potrivit propunerii actuale, Ucraina și-ar păstra suveranitatea asupra aproximativ 80% din teritoriul său, ar beneficia de garanții de securitate „fără precedent” și de un pachet amplu de sprijin pentru redresare economică.Anterior, președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a afirmat că deciziile privind teritoriile ucrainene, inclusiv eventuale aranjamente speciale pentru anumite zone din regiunea Donețk, ar trebui să fie luate de poporul ucrainean prin alegeri sau referendum.În același timp, Kremlinul a respins ideea unui armistițiu care să permită organizarea unui referendum în Ucraina, potrivit pozițiilor exprimate anterior de autoritățile ruse.
