Românii din regiunea Odesa avertizează: liceele cu predare în limba română ar putea dispărea din 2027
Membrii comunității românești din regiunea Odesa trag un semnal de alarmă: clasele liceale cu predare în limba română sunt în pericol de a fi desființate. Asociația „Basarabia” din regiunea Odesa, sprijinită de Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română, a transmis o scrisoare deschisă liderilor de la Kiev, București și Chișinău, solicitând intervenția lor urgentă, scrie Bucpress.eu. Potrivit reprezentanților comunității, în urma reformei educaționale din Ucraina, românii din regiunea Odesa riscă să nu mai aibă niciun liceu cu predare în limba română începând din 2027. „Dacă nu se găsește o soluție pentru românii din regiunea Odesa, un elev dintr-un sat cu vorbitori de limbă română ar trebui să parcurgă aproximativ 900–950 de kilometri până la cel mai apropiat liceu din regiunea Cernăuți. Comunitatea românească nu poate fi lăsată fără nici măcar un liceu în sudul Ucrainei”, a declarat Anatol Popescu pentru Radio Cernăuți.În documentul trimis autorităților celor trei state, postat pe Facebook, semnatarii atrag atenția că, de exemplu, Școala Medie de Cultură Generală din Utkonosivka (cunoscută istoric ca Erdec-Burnu și I. Gh. Duca), una dintre cele mai vechi instituții de învățământ cu predare în limba română din sudul Basarabiei, riscă să fie retrogradată de la nivel de liceu la cel de gimnaziu. Potrivit autorilor, cazul ilustrează o problemă mai amplă, privind degradarea învățământului în limba română în întreaga regiune.Un grup de 360 de părinți și cadre didactice s-a adresat pe 1 decembrie Consiliului sătesc Sofian, fondatorul Școlii din Utkonosivka și Avocatului Poporului din Ucraina, Dmytro Lubineț pentru a salva liceul din localitate.Scrisoarea se deschide cu un avertisment al poetei ucrainene Lina Kostenko – „Națiunile nu mor de infarct, mai întâi li se ia limba” – motto care anunță tonul îngrijorat al mesajului adresat președinților Volodîmîr Zelenski, Nicușor Dan și Maia Sandu.Reprezentanții comunității românești descriu situația drept „critică”, subliniind că reorganizarea școlară ar afecta nu doar Utkonosivka, ci și alte instituții similare din regiune, punând în pericol continuitatea unui sistem educațional păstrat „prin eforturi incredibile” timp de generații. Ei insistă că apelul lor „nu este unul politic”, ci o încercare de a proteja dreptul copiilor la educație în limba maternă. În prezent, în Utkonosivka învață 417 elevi, dintre care 137 în clase cu predare în limba română, într-o școală cu o istorie de peste 160 de ani.Un alt punct sensibil menționat în scrisoare privește distanțele mari către alte unități de învățământ. Singurul liceu cu predare în limba română din zonă, cel din Ozerne, este situat la peste 36 de kilometri – iar acesta ar urma, la rândul lui, să fie retrogradat. Autorii susțin că transportul elevilor ar deveni imposibil, ceea ce ar accelera procesul de asimilare lingvistică.Organizațiile semnatare invocă atât prevederile Constituției Ucrainei, cât și angajamentele internaționale asumate de statul ucrainean, precum Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. „Eliminarea posibilității de învățământ secundar complet în limba română ar constitui o restricție directă asupra drepturilor noastre”, arată autorii.În contextul aspirațiilor europene ale Ucrainei, modul în care sunt tratate școlile românești va deveni „o veritabilă hârtie de turnesol” pentru respectarea standardelor europene, afirmă semnatarii, care amintesc și sprijinul constant acordat de comunitatea românească statului ucrainean după 2014.Scrisoarea se încheie cu opt solicitări adresate președinților celor trei state, între care menținerea claselor liceale, instituirea unui moratoriu asupra reorganizărilor, o evaluare juridică internațională și garantarea predării în limba română la toate nivelurile școlare. „Nu cerem privilegii. Cerem protejarea drepturilor copiilor noștri”, subliniază autorii, avertizând că dispariția liceelor ar duce la migrația familiilor și la pierderea ireversibilă a identității lingvistice în comunitățile românești din Sudul Basarabiei.Publicăm textul integral al scrisorii deschise, publicat pe pagina de pe rețeaua socială Facebook a Asociației „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa și sprijinită de Asociația Cadrelor Didactice de Etnie România din regiunea Odesa:
