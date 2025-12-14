„Este o declarație de război” — Orbán atacă planurile UE privind activele rusești
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că va merge la Bruxelles „să lupte” împotriva inițiativelor europene legate de utilizarea activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei. Declarația a fost făcută într-un interviu recent, în contextul dezbaterilor din UE privind accesarea fondurilor Rusiei, măsură pe care liderul ungar o califică drept „o declarație de război”.Potrivit publicației Magyar Nemzet, Orbán a afirmat, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii la Mohács, organizată de asociația „Digitális Polgári Körök”, că nu a mai existat până acum un caz în care confiscarea unor active în valoare de 200–300 de miliarde de euro să nu genereze consecințe. „Situația se înrăutățește cu o viteză nebună de la o săptămână la alta”, a spus premierul ungar.El a explicat că multe state își păstrează rezervele valutare în dolari sau euro, în afara propriului teritoriu. „Rezervele noastre naționale sunt acolo unde sunt și cele ale rușilor — în Belgia. Dacă se ajunge la aceste fonduri, va trebui să ne întrebăm și noi cât de sigur este locul în care sunt păstrați banii”, a declarat Orbán, menționând că activele rusești au fost înghețate în Belgia după începutul războiului, iar acum se discută despre utilizarea lor.În opinia sa, un astfel de pas ar putea determina alte state să renunțe la păstrarea rezervelor în euro. Orbán a mai susținut că cetățenilor europeni li s-ar fi spus inițial că finanțarea războiului nu se face din banii lor, ci din activele rusești. „Acum, liderii europeni vor trebui să recunoască faptul că războiul este plătit nu doar de europenii de azi, ci va fi plătit și de nepoții lor”, a adăugat premierul Ungariei, afirmând că liderii europeni riscă un eșec politic pe acest subiect.În paralel, presa a relatat că Kievul și Bruxelles-ul ar fi identificat modalități de a ocoli veto-ul Ungariei privind aderarea Ucrainei la UE, printr-un plan în zece puncte care ar permite continuarea „neoficială” a reformelor necesare.
