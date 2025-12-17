Prognoza meteo pentru 17 decembrie

19:30

Odată cu apropierea Anului Nou, mulți doresc să-și decoreze casele, însă locuitorilor apartamentelor mici le este uneori dificil să găsească un loc pentru bradul tradițional.Anul acesta, producătorii au propus o soluție originală: brazi de Crăciun pe jumătate, care pot fi amplasați lipiți de perete, economisind astfel mult spațiu. Designerii de interior propun, de asemenea, idei alternative ca