Primii beneficiari ai programului Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei
Noi.md, 17 decembrie 2025 01:30
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor.Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea siste
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit marţi la Beijing cu șeful-executiv al Regiunii Administrative Speciale Macao, Sam Hou Fai, care a prezentat raportul privind situația actuală și activitatea executivului din Macao, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a apreciat eforturile depuse de guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao în 2025 pentru protejarea cu fermitate a suveranităţii
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut marți la Beijing o întîlnire cu Lee Ka Chiu John, şeful-executiv al Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, care a prezentat raportul privind situaţia actuală din regiune activitatea guvernului regional, scrie romanian.cgtn.com. Xi Jinping a arătat că, în ultimul an, Lee Ka Chiu a condus guvernul regiunii administrative speciale, asumînd responsabili
22:30
O companie americană a confirmat existența unui zăcămînt de pămînturi rare și metale strategice de mare puritate sub nisipurile deșertului din Utah, un pas potențial major spre independența resurselor pentru Statele Unite.Descoperirea a fost făcută de Ionic Mineral Technologies (Ionic MT), în cadrul proiectului Silicon Ridge, și ar putea reduce semnificativ dependența SUA de importuri, în spec
22:00
22:00
Egiptul, cunoscut pentru numeroasele sale monumente arheologice, a prezentat oficial statuile colosale ale vechiului faraon Amenhotep al III-lea, restaurate cu mare atenție.Figurile monumentale din alabastru din orașul Luxor, din sudul țării, cunoscute sub numele de Coloșii lui Memnon, îl reprezintă pe Amenhotep al III-lea, care a domnit în Egiptul Antic cu aproximativ 3400 de ani în urmă.
21:30
Candidatul societății civile la Colegiul judecătorilor nu a întrunit criteriile de integritate # Noi.md
Membrii Comisiei de evaluare au respins candidatura avocatului Denis Lesnic, pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor.Lesnic a fost propus de sociatatea civilă și a picat evaluarea pe motiv că nu a întrunit criteriile de integritate, transmite moldpres cu referire la comunicatul Comisiei.„Candidatul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute
21:30
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Este vorba despre un pod supraetajat din Japonia care leagă cinci insule și traversează o mare. Turiștii spun că podul este atît de mare încît pare că „se înalță spre cer”.Podul Seto Ohashi este o structură supraetajată care unește cinci insule din Marea Interioară Seto a Japoniei, informează Noi.md cu referire la Med
21:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului din Strășeni a descoperit recent tăieri ilegale în cantonul nr. 6 al Ocolului Silvic Căpriana, în urma unor informații apărute în mass-media.În cadrul controlului desfășurat, inspectorii au depistat tăierea ilegală a doi arbori: un frasin cu diametrul de 44 cm și un stejar cu diametrul de 40 cm.{{852294}}Masa lemnoasă rezultată a fost luată la eviden
21:00
Pe 12 octombrie, la Institutul Mamei și Copilului (IMC), au venit pe lume trei suflete curajoase: Artiom, Arina și Roman.Născuți prematur, micuții au dus o luptă admirabilă, petrecînd 65 de zile sub supraveghere medicală atentă, beneficiind de îngrijiri specializate de excepție în secțiile de reanimare nou-născuți timp de 10 zile și ulterior în Secția prematuri.După această perioadă plină
21:00
Kim Jong-cheol, nominalizat pentru șefia Comisiei pentru Media și Comunicații, a susținut, în cadrul audierilor parlamentară că intenționează să promoveze restricții pe rețelele de socializare pentru adolescenții din Coreea de Sud.Întrebat în cadrul audierilor din parlament despre o potențiale restricție asemănătoare cu cea din Australia, Kim Jong-cheol a declarat: „Cred că trebuie, desigur. C
21:00
În UTA Găgăuzia a fost formată o nouă Comisie Electorală a autonomiei. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei (APG) au votat astăzi componența acesteia, desemnînd patru noi membri, transmite moldpres.Decizia a fost adoptată cu votul a 17 deputați, în timp ce un ales nu a participat la procedura de vot.Noii membri ai CEC Găgăuzia sînt Petru Zaharia, desemnat din partea APG. Candidatul de
21:00
Începînd cu 7 ianuarie 2026, vizitarea celebrei Fontane di Trevi din Roma va fi posibilă doar pe baza unui bilet de intrare în valoare de 2 euro, conform anunțului agenției italiene ANSA.Măsura vizează exclusiv turiștii, locuitorii capitalei avînd acces gratuit, și face parte dintr-un plan mai amplu de conservare și îmbunătățire a infrastructurii urbane, informează Noi.md cu referire la Click!
21:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 8 – 12 decembrie 2025.Pe parcursul perioadei respective, AIPA a autorizat spre plată 47,24 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după cum urmează:
Acum 8 ore
20:30
20:30
20:30
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Nisporeni, Leova, Rîșcani și Soroca au desfășurat razii tematice orientate spre verificarea respectării legislației în domeniul vînătorii legale a iepurelui de cîmp, vulpii și șacalului.Acțiunile au avut drept scop prevenirea încălcărilor și protejarea fondului cinegetic, notează Noi.md.În urma controalelor pe teritoriul raioanelor Nisporeni, Leo
20:30
Strugurii moldovenești devin competitivi în UE: nouă producători obțin certificarea internațională # Noi.md
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au obținut, la 16 decembrie, certificarea internațională GLOBALG.A.P.Ceremonia a fost organizată de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Elveției și al organizației Helvetas Moldova, marcînd finalizarea unui program anual de instruire și mentorat pentru alinierea la standardele europene de calitate și sigura
20:30
Două persoane au fost condamnate la pedepse de nouă și, respectiv, cinci ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează cauzarea unui prejudiciu de 4.4 milioane de lei SA „Banca de Economii”, potrivit unei hotărîri pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Potrivit Procuraturii Generale, la data de 16 decembrie, instanța de judecat
20:30
Gigantul de ecommerce Shein a anunțat că va deschide un centru logistic în apropiere de Wrocław, în Polonia.Centrul va deveni principalul punct operațional al companiei în Europa. Suprafața va fi de aproximativ 740.000 de metri pătrați.La începutul acestui an, s-a titrat constant despre vestea că tot mai multe companii chineze de ecommerce deschid centre de stocare și distribuție în Europa
20:00
Omul de afaceri Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari. Nimeni nu a deținut vreodată un capital de peste 500 de miliarde de dolari.La începutul lunii decembrie, SpaceX a anunțat o ofertă publică de cumpărare de acțiuni. Compania a fost evaluată la 800 de miliarde de dolari. În august, investitorii au declarat că valoarea acesteia era de doar 400
20:00
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat.Prin decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pronunțată pe 16 decembrie, femeia va executa doi ani de detenție într-un
20:00
Profesorii Universității de Stat din Moldova au organizat o acțiune publică la inițiativa Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova. Acțiunea a avut ca obiectiv exprimarea drepturilor prevăzute de articolul 43 al Constituției Republicii Moldova, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil.Evenimentul s-a desfășurat sub mesajul „Demnitate pentru Educație
19:30
Festivalul "Covorul Dorului" a adunat la Edineț iubitorii de tradiții ale neamului # Noi.md
Inclus în Patrimoniul UNESCO acum aproape zece ani, covorul tradițional a fost vedeta Festivalului „Covorul Dorului”, organizat, weekendul trecut, în satul Viișoara, raionul Edineț.Nineli Jitari, bibliotecară în satul Buzdugeni, raionul Edineț, a adus la festival un covor pe care sunt reprezentați doi băieței.„Covorul a fost țesut de bunică și fiică împreună. Semnificația covorului sunt do
19:30
Odată cu apropierea Anului Nou, mulți doresc să-și decoreze casele, însă locuitorilor apartamentelor mici le este uneori dificil să găsească un loc pentru bradul tradițional.Anul acesta, producătorii au propus o soluție originală: brazi de Crăciun pe jumătate, care pot fi amplasați lipiți de perete, economisind astfel mult spațiu. Designerii de interior propun, de asemenea, idei alternative ca
19:00
Tradiții și obiceiuri de iarnă: În capitală, va fi organizat festivalul "Florile Dalbe" # Noi.md
În prag de sărbători, Pretura sectorului Botanica invită toți doritorii să participe la Festivalul „Florile Dalbe”, notează Noi.md.Evenimentul este dedicat promovării valorilor culturale și a tradițiilor care pun în prim-plan bogăția obiceiurilor de iarnă.{{854150}}Evenimentul se va desfășura joi, 18 decembrie 2025, începînd cu ora 14:00, în incinta Preturii sectorului Botanica, str. Teilo
19:00
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova desfășoară zilnic activități menite să asigure respectarea legislației de mediu și protejarea patrimoniului natural, notează Noi.md.Pe parcursul săptămînii trecute, inspectorii de mediu au întreprins mai multe acțiuni de control și monitorizare în teritoriul administrat.{{851502}}În urma verificărilor, au fost
Acum 12 ore
18:30
Poleacov: Repararea podului de pe strada Ismail – un proiect cheie pentru siguranța și economia capitalei # Noi.md
Fostul președinte al Comisiei juridice a Consiliului municipal Chișinău, Victor Poleacov, a declarat în cadrul unui briefing că Chișinău nu este doar capitala, ci și cel mai mare centru economic al țării, unde se concentrează o parte semnificativă a economiei naționale.Poleacov a subliniat că proiectele de infrastructură din capitală sînt direct legate de siguranța cetățenilor și de activitate
18:30
La 16 decembrie 2025, sediul Misiunii OSCE din Bender a găzduit o ședință comună a grupurilor de lucru pentru economie, reunind experți de pe ambele maluri ale Nistrului.În cadrul reuniunii au fost abordate subiecte de actualitate din domeniile comercial, economic, statistic, vamal și fiscal.{{848207}}Experții de la Chișinău au prezentat rezultatele dialogului purtat în cadrul celui mai re
18:30
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Noi.md
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen.
18:30
Miercuri, pe unele străzi din municipiul Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, pe 17 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Dacia 44/2 ; Valea Crucii 20-22/2 ; Hristo Botev 29; Danubius 59;or. Codru-str. Livădarilor 113-261;42-46; Prepeliţei; Cobzarilor, inclusiv stradele; Sitarului; Bujorilor, inclusiv str
18:30
Focurile de armă de la Căpriana: Poliția a identificat suspectul care l-ar fi atacat pe un membru al Gărzii de Mediu # Noi.md
Autoritățile au identificat suspectul în cazul atacului de la Căpriana, unde un membru al Gărzii de Mediu a fost agresat.Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de ofițera de presă Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu.{{808830}}„Avem înregistrat un asemenea caz. La moment, este identificat un suspect.Polițiștii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanț
18:30
Secția chirurgie septică din cadrul Spitalului raional Cahul a fost reparată cu sprijinul Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.Bugetul total al proiectului investițional este de circa 2 milioane 280 de mii de lei, dintre care peste un milion de lei sînt alocați de Ministerul Sănătății, iar aproximativ 1,2 milioane provin din fondul de de
18:00
Primăria Chișinău anunță finalizarea lucrărilor de asfaltare a unei porțiuni din curtea blocurilor de locuințe de pe șos. Hîncești, 20. În cadrul lucrărilor au fost montate borduri, amenajate accese auto și pietonale, precum și locuri de parcare, pentru a spori siguranța și confortul locatarilor. Intervenția a fost realizată din bugetul municipal.Acesta este al doilea proiect implement
18:00
Exporturile moldovenești au crescut în octombrie 2025 cu 23,7% față de luna precedentă și se poate afirma că, pentru prima dată după primul trimestru al anului 2023, declinul din acest sector a fost depășit, deoarece în primele 10 luni ale anului 2025 exporturile au crescut cu 2,9%.Această opinie a fost exprimată de economistul Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice, care a atras ate
18:00
Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” și-a declarat solidaritatea cu profesorii din Republica Moldova, în contextul problemelor acute din sistemul educațional, generate de salariile mici și lipsa de perspective pentru cadrele didactice. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Dumitru Roibu.„Un stat prosper, dezvoltat, este un stat care investește continuu în educație. Viitorul Re
18:00
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale, inclusiv din China, ar putea deveni mai costisitoare pentru consumatorii din Republica Moldova.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din afara țării, informează Noi.md cu referire la Indepen
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat astăzi organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în patru localități din Republica Moldova.Astfel, în urma ședinței desfășurate astăzi, s-a stabilit că pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești.{{851427}}Decizia a fost luată ca urmare a cererilor de de
17:30
Pe marile aeroporturi mari se anunță greve în luna decembrie, pe fondul salariilor mici și al condițiilor de lucru precare.Prima dintre grevele anunțate în decembrie de pe aeroporturile din Italia. Greva de miercuri, programată între orele 13:00 – 17:00, va fi inițiată de personalul de la sol, angajații companiilor aeriene, dar și controlorii de trafic responsabili pentru spațiul aerian din ju
