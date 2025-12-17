Șefa Direcției Reparații și Construcții Drumuri din Bălți demisionează
17 decembrie 2025
Întreprinderea Municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” (DRCD) Bălți rămîne fără director interimar.Cristina Sochircă a anunțat marți, 16 decembrie, la ședința Consiliului Municipal Bălți, că părăsește funcția pe care o exercita, scrie nordnews.md.Plecarea vine după o perioadă tensionată pentru întreprindere, marcată de dispute cu autoritățile locale, probleme financiare și d
Peste 50 de studenți, alături de profesorii de la Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, au donat sînge.Conștienți de importanța gestului, tinerii spun că fiecare picătură de sînge poate însemna o șansă la viață pentru cei aflați în suferință.Acțiunea face parte dintr-o amplă campanie organizată o dată la două luni, menită să salveze vieți și să ofere un exemplu de solida
Panouri solare și economii de sute de mii de lei: transformarea energetică a unei comune din Călărași # Noi.md
Centrul Cultural Multifuncțional al comunei Sipoteni, din raionul Călărași, care anterior consuma aproape 10 mii kWh de energie electrică anual, a reușit să încheie anul trecut cu factură zero la energia din rețea.Proiectul de reabilitare energetică, premiat în cadrul Galei Moldova Eco-Energetică, a inclus instalarea unui sistem fotovoltaic de 57,6 kW, transmite IPN.Panourile fotovoltaic
Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, estimează că evaluarea integrității financiare și etice (vetting) a judecătorilor și procurorilor nu va fi încheiată în decembrie 2026.„Conform ultimelor date pe care le deținem, noiembrie 2025, prin această procedură de vetting au trecut aproximativ 290 de persoane. Un bilanț preliminar indică faptul că doar o trei
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 17 decembrie sînt:17 decembrie — a 351-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 14 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:4 17 Sf. M. Mc. Varvara. Sf. Cuv. Ioan DamaschinCe se sărbător
Autoritățile intenționează să creeze un fond de insolvență pentru garantarea salariilor angajaților, în cadrul procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene.Declarația a fost făcută de Marcel Spatari, președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, într-un interviu pentru IPN. Potrivit lui, fondul ar urma să asigure protecția muncitorilor d
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. {{847289}}În orele dimineții se va menține ceața.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperaturile vor ajunge la +8…+10°C, în regiunile centrale se vor înregistra +6…+8°C, iar în nord valorile termice vor fi de aproximativ +3…+5°C.
Ion Creangă și-a dorit ca statul să fie mai dur în raport cu Găgăuzia și regiunea transnistreană, în vederea aplicării proiectelor de lege cu privire la TVA pentru regiunea găgăuză și modificarea Codului vamal pe problema taxelor aplicate agenților economici din regiunea transnistreană.Declarația a fost făcută de secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, prezent la ședința de judecat
Autoritățile vor lua act de poziția Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO și vor decide pașii următori. Declarația a fost făcută pentru IPN de către deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului privind comasarea Procuraturii Anticorupție și PCCOCS.Deputatul a precizat că asupra conceptului de bază Comisia de la Veneția nu a formulat „critici majore”, ci doar cîteva rec
Lidia Sanduleac: „Femeile trebuie să-și păstreze echilibrul, să se dezvolte și să știe să-și controleze emoțiile” # Noi.md
Pentru a face față stresului, femeile trebuie să lucreze mai mult asupra dezvoltării personale și să știe să-și controleze emoțiile.Despre acest lucru a vorbit doctorul în științe medicale, psihiatrul, psihologul clinician și psihoterapeutul Lidia Sanduleac, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.Potrivit acesteia, este v
Dumitru Roibu reacționează la declarațiile lui Mihai Ghimpu și Dragoș Galbur: „Identitatea moldovenească este atacată politic” # Noi.md
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, a publicat o reacție dură pe rețelele sociale la adresa unor postări recente ale liderului PL, Mihai Ghimpu, și ale politicianului Dragoș Galbur, pe tema identității naționale și a modului în care sînt enumerați cetățenii Republicii Moldova de către Igor Grosu, președintele Parlamentului.Contextul reacției îl constituie o postare a lui Igor Gr
Alexandru Muravschi: „Bugetul pentru anul 2026 este o continuare a direcției către o prăpastie a problemelor financiare” # Noi.md
Bugetul de stat al Moldovei pentru 2026 nu poate fi numit nici buget de investiții, nici buget de dezvoltare și, din păcate, este o menținere a direcție către o prăpastie de probleme financiare, care vor începe să afecteze din ce în ce mai puternic viața populației țării.Această opinie a fost exprimată de expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei Moldovei, Alexan
Fosta școală-internat Nr. 2, situată pe strada Grenoble din sectorul Botanica, a fost închisă cu aproximativ zece ani în urmă, în cadrul procesului de optimizare a instituțiilor de învățămînt. În 2015, fostul director al liceului, Iurie Donțu, a vorbit într-un interviu acordat Noi.md despre planurile ambițioase de dezvoltare a teritoriului fostei instituții de învățămînt.Era vorba despre const
"Noi sîntem de 700 de ani moldoveni și vorbim limba moldovenească. Sîntem unul dintre cele mai vechi popoare din Europa". Declarația a fost făcută recent de către Președintele DAAC Hermes SA, Vasile Chirtoca, președintele Federației de Box din Moldova, în cadrul emisiunii online UNInterviu, notează Noi.md."Buneii mei, părinții mei îmi spuneau că noi sîntem moldoveni și că vorbim moldovenește.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a organizat astăzi, la Digital Park, evenimentul „Dialog pentru infrastructură”, reunind antreprenori și reprezentanți ai asociațiilor de profil pentru un schimb de opinii privind proiectele, provocările și soluțiile din domeniul infrastructurii.Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat în deschiderea
O explozie de raze gamma (GRB) – cel mai energetic tip de explozie din Univers de la Big Bang – cu o durată de 7 ore a fost detectată la 2 iulie 2025 prin intermediul Telescopului Spațial Fermi Gamma-ray al NASA, care orbitează Pămîntul din 2008.Evenimentul, numit GRB 2507028, reprezintă cea mai lungă explozie de raze gamma înregistrată vreodată. Astronomii cred acum că originile sale sînt leg
Grecia rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro și va economisi plata dobînzilor aferente, de 1,6 miliarde de euro # Noi.md
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistenţă financiară acordate de statele din zona euro, pe fondul redresării economiei ţării după criza datoriilor din deceniul precedent.Datoria de 5,3 miliarde de euro achitată luni era scadentă după 2031, transmite g4media.roRambursarea va permite Greciei să economisească plata dobînzilor aferente, de 1,6 miliarde de eur
Autoritățile din capitala Franței au decis anularea concertului de Revelion programat pe celebrul bulevard Champs-Élysées, unul dintre cele mai așteptate momente festive ale anului.Evenimentul, cunoscut pentru muzică, spectacole de lumini și atmosfera specifică sărbătorilor, nu va mai avea loc din cauza temerilor tot mai mari privind siguranța publică, pe fondul imigrației ilegale, potrivit ev
Primii beneficiari ai programului Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei # Noi.md
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor.Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea siste
Giorgia Meloni va vinde cadourile primite de la liderii mondiali. Ce daruri are din Moldova # Noi.md
Premierul italian, Giorgia Meloni, va vinde 270 de cadouri primite de la liderii mondiali în timpul călătoriilor sale în străinătate, într-o licitație caritabilă.Cadourile, care valorează împreună aproximativ 800.000 de euro, sînt încuiate într-o cameră de depozitare de la etajul al treilea al Palazzo Chigi, sediul Guvernului italian.{{854011}}Conform legii, un prim-ministru nu poate lua a
Pentagonul a preluat controlul asupra zborului lui Moș Gerilă american: cum va fi urmărită sania „magică” de Crăciun # Noi.md
Pentru a urmări mișcările lui Moș Gerilă american în noaptea de Crăciun, pe 25 decembrie, va fi utilizată o rețea de 49 de radare ale proiectului Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD), precum și sateliți cu infraroșu. Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul Pentagonului.{{854213}}Proiectul a fost lansat încă din 1955. În ajunul Crăciunului cat
Începînd cu 26 decembrie, toți cetățenii străini care intră sau părăsesc Statele Unite vor fi supuși scanării faciale obligatorii, indiferent de mijlocul de transport.Noua regulă federală, anunțată de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), extinde programul biometric la aeroporturi, porturi maritime și puncte de frontieră, inclusiv pentru deplasările pietonale, eliminînd excepțiile pen
Cea de-a 12-a ediție a Jocurilor Naționale pentru persoanele cu dizabilități din China și cea de-a 9-a ediție a Jocurilor Olimpice Speciale s-au încheiat luni, în Shenzhen, provincia Guangdong, scrie romanian.cgtn.com.Evenimentul a fost găzduit, în premieră, în comun de Guangdong, Hong Kong și Macao.Competiția a reunit 7.824 de sportivi din 34 de delegații, care au concurat în 46 de discip
Casa din filmul „Singur acasă”, situată în suburbia orașului Chicago, este restaurată pentru a arăta ca în celebra comedie de Crăciun.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ABC7 Eyewitness News.{{851631}}Se menționează că anterior casa a fost renovată și vîndută. Acum va fi transformată, revenind la aspectul pe care îl avea în 1990, cînd spectatorii au putut să o vadă pentru prima d
Ungaria a semnat un contract pe cinci ani pentru achiziționarea de gaz natural lichefiat (GNL) american în volum de 0,4 miliarde de metri cubi pe an.Despre aceasta a declarat ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, pe rețelele de socializare, transmite report.az.„Aceasta înseamnă că, în următorii cinci ani, în sistemul energetic ungar vor fi livraț
Oamenii de știință au descoperit nouă specii noi de fluturi, care au rămas neobservate timp de zeci de ani, ascunse undeva prin cele 80 de mii de cutii ale colecției de lepidoptere a Muzeului de Istorie Naturală din Londra.Într-un studiu publicat în revista științifică Zootaxa, autorul lucrării, expertul în Christoph Feynel, a explicat că metodele moderne de analiză ADN le-au permis „să vorbea
Ousmane Dembele a fost desemnat de FIFA cel mai bun fotbalist din lume în 2025.Starul lui Paris Saint-Germain și al echipei naționale a Franței a obținut trofeul The Best la gala din Doha, în Qatar.„Vreau să mulțumesc tuturor coechipierilor, a fost un an fantastic pentru mine, pe plan individual, dar și pentru toată echipa. Îi mulțumesc familiei mele care mă susține mereu, clubului Paris S
Cambodgia şi Thailanda sînt ţările vecine, fapt care nu se poate schimba, cea mai urgentă sarcină din prezent fiind încetarea focului şi protejarea civililor, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.com.China îndeamnă cele două țări să dea dovadă de maximă reținere, să adopte toate măsurile care să conducă la obținerea unui armistițiu și
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit marţi la Beijing cu șeful-executiv al Regiunii Administrative Speciale Macao, Sam Hou Fai, care a prezentat raportul privind situația actuală și activitatea executivului din Macao, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a apreciat eforturile depuse de guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao în 2025 pentru protejarea cu fermitate a suveranităţii
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut marți la Beijing o întîlnire cu Lee Ka Chiu John, şeful-executiv al Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, care a prezentat raportul privind situaţia actuală din regiune activitatea guvernului regional, scrie romanian.cgtn.com. Xi Jinping a arătat că, în ultimul an, Lee Ka Chiu a condus guvernul regiunii administrative speciale, asumînd responsabili
O companie americană a confirmat existența unui zăcămînt de pămînturi rare și metale strategice de mare puritate sub nisipurile deșertului din Utah, un pas potențial major spre independența resurselor pentru Statele Unite.Descoperirea a fost făcută de Ionic Mineral Technologies (Ionic MT), în cadrul proiectului Silicon Ridge, și ar putea reduce semnificativ dependența SUA de importuri, în spec
Ministerul Agriculturii: Etichetarea produselor eco, bio și organic este strict reglementată # Noi.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi un briefing de presă dedicat clarificării modului de utilizare corectă a termenilor protejați „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” în domeniul agroalimentar, în conformitate cu cadrul legal național și european în vigoare.Briefingul a fost susținut de secretarul de stat, Vasile Șarban, care a subliniat importanța respectării
Egiptul, cunoscut pentru numeroasele sale monumente arheologice, a prezentat oficial statuile colosale ale vechiului faraon Amenhotep al III-lea, restaurate cu mare atenție.Figurile monumentale din alabastru din orașul Luxor, din sudul țării, cunoscute sub numele de Coloșii lui Memnon, îl reprezintă pe Amenhotep al III-lea, care a domnit în Egiptul Antic cu aproximativ 3400 de ani în urmă.
Candidatul societății civile la Colegiul judecătorilor nu a întrunit criteriile de integritate # Noi.md
Membrii Comisiei de evaluare au respins candidatura avocatului Denis Lesnic, pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor.Lesnic a fost propus de sociatatea civilă și a picat evaluarea pe motiv că nu a întrunit criteriile de integritate, transmite moldpres cu referire la comunicatul Comisiei.„Candidatul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Este vorba despre un pod supraetajat din Japonia care leagă cinci insule și traversează o mare. Turiștii spun că podul este atît de mare încît pare că „se înalță spre cer”.Podul Seto Ohashi este o structură supraetajată care unește cinci insule din Marea Interioară Seto a Japoniei, informează Noi.md cu referire la Med
Inspectoratul pentru Protecția Mediului din Strășeni a descoperit recent tăieri ilegale în cantonul nr. 6 al Ocolului Silvic Căpriana, în urma unor informații apărute în mass-media.În cadrul controlului desfășurat, inspectorii au depistat tăierea ilegală a doi arbori: un frasin cu diametrul de 44 cm și un stejar cu diametrul de 40 cm.{{852294}}Masa lemnoasă rezultată a fost luată la eviden
Pe 12 octombrie, la Institutul Mamei și Copilului (IMC), au venit pe lume trei suflete curajoase: Artiom, Arina și Roman.Născuți prematur, micuții au dus o luptă admirabilă, petrecînd 65 de zile sub supraveghere medicală atentă, beneficiind de îngrijiri specializate de excepție în secțiile de reanimare nou-născuți timp de 10 zile și ulterior în Secția prematuri.După această perioadă plină
Kim Jong-cheol, nominalizat pentru șefia Comisiei pentru Media și Comunicații, a susținut, în cadrul audierilor parlamentară că intenționează să promoveze restricții pe rețelele de socializare pentru adolescenții din Coreea de Sud.Întrebat în cadrul audierilor din parlament despre o potențiale restricție asemănătoare cu cea din Australia, Kim Jong-cheol a declarat: „Cred că trebuie, desigur. C
În UTA Găgăuzia a fost formată o nouă Comisie Electorală a autonomiei. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei (APG) au votat astăzi componența acesteia, desemnînd patru noi membri, transmite moldpres.Decizia a fost adoptată cu votul a 17 deputați, în timp ce un ales nu a participat la procedura de vot.Noii membri ai CEC Găgăuzia sînt Petru Zaharia, desemnat din partea APG. Candidatul de
Începînd cu 7 ianuarie 2026, vizitarea celebrei Fontane di Trevi din Roma va fi posibilă doar pe baza unui bilet de intrare în valoare de 2 euro, conform anunțului agenției italiene ANSA.Măsura vizează exclusiv turiștii, locuitorii capitalei avînd acces gratuit, și face parte dintr-un plan mai amplu de conservare și îmbunătățire a infrastructurii urbane, informează Noi.md cu referire la Click!
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 8 – 12 decembrie 2025.Pe parcursul perioadei respective, AIPA a autorizat spre plată 47,24 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după cum urmează:
Cadrul legal privind produsele agroalimentare „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” explicat de MAIA # Noi.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi un briefing de presă dedicat clarificării modului de utilizare corectă a termenilor protejați „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” în domeniul agroalimentar, în conformitate cu cadrul legal național și european în vigoare.Briefingul a fost susținut de secretarul de stat, Vasile Șarban, care a subliniat importanța respectării
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare a discutat cu fermierii proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu # Noi.md
Astăzi, la Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a discutat cu fermierii care se confruntă cu proceduri de executare silită.Unul dintre subiectele discuțiilor a fost proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu, aflat în prezent în proces de elaborare și consultare interinstituțională. Inițiativa este dezvoltată împreună cu Ministerul Justiției și cu
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Nisporeni, Leova, Rîșcani și Soroca au desfășurat razii tematice orientate spre verificarea respectării legislației în domeniul vînătorii legale a iepurelui de cîmp, vulpii și șacalului.Acțiunile au avut drept scop prevenirea încălcărilor și protejarea fondului cinegetic, notează Noi.md.În urma controalelor pe teritoriul raioanelor Nisporeni, Leo
Pe 12 octombrie, la Institutul Mamei și Copilului (IMC), au venit pe lume trei suflete curajoase: Artiom, Arina și Roman.Născuți prematur, micuții au dus o luptă admirabilă, petrecînd 65 de zile sub supraveghere medicală atentă, beneficiind de îngrijiri specializate de excepție în secțiile de reanimare nou-născuți timp de 10 zile și ulterior în Secția prematuri.După această perioadă plină
Strugurii moldovenești devin competitivi în UE: nouă producători obțin certificarea internațională # Noi.md
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au obținut, la 16 decembrie, certificarea internațională GLOBALG.A.P.Ceremonia a fost organizată de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Elveției și al organizației Helvetas Moldova, marcînd finalizarea unui program anual de instruire și mentorat pentru alinierea la standardele europene de calitate și sigura
Două persoane au fost condamnate la pedepse de nouă și, respectiv, cinci ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează cauzarea unui prejudiciu de 4.4 milioane de lei SA „Banca de Economii”, potrivit unei hotărîri pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Potrivit Procuraturii Generale, la data de 16 decembrie, instanța de judecat
Gigantul de ecommerce Shein a anunțat că va deschide un centru logistic în apropiere de Wrocław, în Polonia.Centrul va deveni principalul punct operațional al companiei în Europa. Suprafața va fi de aproximativ 740.000 de metri pătrați.La începutul acestui an, s-a titrat constant despre vestea că tot mai multe companii chineze de ecommerce deschid centre de stocare și distribuție în Europa
Omul de afaceri Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari. Nimeni nu a deținut vreodată un capital de peste 500 de miliarde de dolari.La începutul lunii decembrie, SpaceX a anunțat o ofertă publică de cumpărare de acțiuni. Compania a fost evaluată la 800 de miliarde de dolari. În august, investitorii au declarat că valoarea acesteia era de doar 400
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat.Prin decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pronunțată pe 16 decembrie, femeia va executa doi ani de detenție într-un
