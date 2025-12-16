Elon Musk - primul om din istorie cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari
Noi.md, 16 decembrie 2025 20:00
Omul de afaceri Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari. Nimeni nu a deținut vreodată un capital de peste 500 de miliarde de dolari.La începutul lunii decembrie, SpaceX a anunțat o ofertă publică de cumpărare de acțiuni. Compania a fost evaluată la 800 de miliarde de dolari. În august, investitorii au declarat că valoarea acesteia era de doar 400
• • •
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat.Prin decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pronunțată pe 16 decembrie, femeia va executa doi ani de detenție într-un
Profesorii Universității de Stat din Moldova au organizat o acțiune publică la inițiativa Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova. Acțiunea a avut ca obiectiv exprimarea drepturilor prevăzute de articolul 43 al Constituției Republicii Moldova, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil.Evenimentul s-a desfășurat sub mesajul „Demnitate pentru Educație
Festivalul "Covorul Dorului" a adunat la Edineț iubitorii de tradiții ale neamului # Noi.md
Inclus în Patrimoniul UNESCO acum aproape zece ani, covorul tradițional a fost vedeta Festivalului „Covorul Dorului”, organizat, weekendul trecut, în satul Viișoara, raionul Edineț.Nineli Jitari, bibliotecară în satul Buzdugeni, raionul Edineț, a adus la festival un covor pe care sunt reprezentați doi băieței.„Covorul a fost țesut de bunică și fiică împreună. Semnificația covorului sunt do
Odată cu apropierea Anului Nou, mulți doresc să-și decoreze casele, însă locuitorilor apartamentelor mici le este uneori dificil să găsească un loc pentru bradul tradițional.Anul acesta, producătorii au propus o soluție originală: brazi de Crăciun pe jumătate, care pot fi amplasați lipiți de perete, economisind astfel mult spațiu. Designerii de interior propun, de asemenea, idei alternative ca
Tradiții și obiceiuri de iarnă: În capitală, va fi organizat festivalul "Florile Dalbe" # Noi.md
În prag de sărbători, Pretura sectorului Botanica invită toți doritorii să participe la Festivalul „Florile Dalbe”, notează Noi.md.Evenimentul este dedicat promovării valorilor culturale și a tradițiilor care pun în prim-plan bogăția obiceiurilor de iarnă.{{854150}}Evenimentul se va desfășura joi, 18 decembrie 2025, începînd cu ora 14:00, în incinta Preturii sectorului Botanica, str. Teilo
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova desfășoară zilnic activități menite să asigure respectarea legislației de mediu și protejarea patrimoniului natural, notează Noi.md.Pe parcursul săptămînii trecute, inspectorii de mediu au întreprins mai multe acțiuni de control și monitorizare în teritoriul administrat.{{851502}}În urma verificărilor, au fost
Poleacov: Repararea podului de pe strada Ismail – un proiect cheie pentru siguranța și economia capitalei # Noi.md
Fostul președinte al Comisiei juridice a Consiliului municipal Chișinău, Victor Poleacov, a declarat în cadrul unui briefing că Chișinău nu este doar capitala, ci și cel mai mare centru economic al țării, unde se concentrează o parte semnificativă a economiei naționale.Poleacov a subliniat că proiectele de infrastructură din capitală sînt direct legate de siguranța cetățenilor și de activitate
La 16 decembrie 2025, sediul Misiunii OSCE din Bender a găzduit o ședință comună a grupurilor de lucru pentru economie, reunind experți de pe ambele maluri ale Nistrului.În cadrul reuniunii au fost abordate subiecte de actualitate din domeniile comercial, economic, statistic, vamal și fiscal.{{848207}}Experții de la Chișinău au prezentat rezultatele dialogului purtat în cadrul celui mai re
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Noi.md
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen.
Miercuri, pe unele străzi din municipiul Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, pe 17 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Dacia 44/2 ; Valea Crucii 20-22/2 ; Hristo Botev 29; Danubius 59;or. Codru-str. Livădarilor 113-261;42-46; Prepeliţei; Cobzarilor, inclusiv stradele; Sitarului; Bujorilor, inclusiv str
Focurile de armă de la Căpriana: Poliția a identificat suspectul care l-ar fi atacat pe un membru al Gărzii de Mediu # Noi.md
Autoritățile au identificat suspectul în cazul atacului de la Căpriana, unde un membru al Gărzii de Mediu a fost agresat.Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de ofițera de presă Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu.{{808830}}„Avem înregistrat un asemenea caz. La moment, este identificat un suspect.Polițiștii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanț
Secția chirurgie septică din cadrul Spitalului raional Cahul a fost reparată cu sprijinul Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.Bugetul total al proiectului investițional este de circa 2 milioane 280 de mii de lei, dintre care peste un milion de lei sînt alocați de Ministerul Sănătății, iar aproximativ 1,2 milioane provin din fondul de de
Primăria Chișinău anunță finalizarea lucrărilor de asfaltare a unei porțiuni din curtea blocurilor de locuințe de pe șos. Hîncești, 20. În cadrul lucrărilor au fost montate borduri, amenajate accese auto și pietonale, precum și locuri de parcare, pentru a spori siguranța și confortul locatarilor. Intervenția a fost realizată din bugetul municipal.Acesta este al doilea proiect implement
Exporturile moldovenești au crescut în octombrie 2025 cu 23,7% față de luna precedentă și se poate afirma că, pentru prima dată după primul trimestru al anului 2023, declinul din acest sector a fost depășit, deoarece în primele 10 luni ale anului 2025 exporturile au crescut cu 2,9%.Această opinie a fost exprimată de economistul Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice, care a atras ate
Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” și-a declarat solidaritatea cu profesorii din Republica Moldova, în contextul problemelor acute din sistemul educațional, generate de salariile mici și lipsa de perspective pentru cadrele didactice. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Dumitru Roibu.„Un stat prosper, dezvoltat, este un stat care investește continuu în educație. Viitorul Re
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale, inclusiv din China, ar putea deveni mai costisitoare pentru consumatorii din Republica Moldova.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din afara țării, informează Noi.md cu referire la Indepen
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat astăzi organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în patru localități din Republica Moldova.Astfel, în urma ședinței desfășurate astăzi, s-a stabilit că pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești.{{851427}}Decizia a fost luată ca urmare a cererilor de de
Pe marile aeroporturi mari se anunță greve în luna decembrie, pe fondul salariilor mici și al condițiilor de lucru precare.Prima dintre grevele anunțate în decembrie de pe aeroporturile din Italia. Greva de miercuri, programată între orele 13:00 – 17:00, va fi inițiată de personalul de la sol, angajații companiilor aeriene, dar și controlorii de trafic responsabili pentru spațiul aerian din ju
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un avocat este învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie.Potrivit probelor acumulate, avocatul, profitînd de calitatea sa profesională și de încrederea acordată, ar fi indus intenționat în eroare clienta și soțul acesteia, susținînd în mod fals că,
Dispute pe datoriile statului față de agricultori, care au ajuns la 3,4 miliarde lei. Deputatul PAS Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, s-a arătat indignat că autoritățile au admis o asemenea situație. {{853767}}„De ce s-au admis așa restanțe? Cînd vom ieși pe foaie albă? Avem indicatori care să arate că toate aceste investiții au adus valoare adăug
În cursa de urmărire din cadrul etapei Cupei Mondiale desfășurate în stațiunea austriacă Hochfilzen, compatrioata noastră s-a clasat pe locul 18 în proba de urmărire pe distanța de 10 kilometri.Alina Stremous a fost cronometrată cu timpul de 30 de minute și 7 secunde și 5 zecimi de secundă, fiind impecabilă în poligonul de trageri, fără ratări.Acesta este cel mai bun rezultat din acest sez
Copiii sînt invitați la un Crăciun magic în inima capitalei în cadrul unui spectacol muzical # Noi.md
Primăria Chișinău aduce și în acest an spiritul sărbătorilor mai aproape, organizînd un eveniment de poveste dedicat copiilor și familiilor.Pe 25 decembrie, magia Crăciunului va prinde viață în cadrul spectacolului muzical „Cozonacul de Crăciun”.{{854213}}Eroii sărbătorilor de iarnă, momentele artistice susținute de interpreți și tinere talente, animatorii și cadourile dulci vor transforma
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne. La instituție a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole.Potrivit Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, noua infrastructură educațională include două laboratoare specializate. Este vorba despre un laborator de sor
Politicieni din opoziție au susținut protestul profesorilor: „Respectul începe cu salarii decente” # Noi.md
Mai mulți politicieni din opoziție și-au exprimat public sprijinul pentru profesorii și cadrele didactice care au protestat, cerînd majorarea salariilor și o finanțare mai corectă a sistemului educațional.Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este solidar cu profesorii și a subliniat că aceștia nu ar trebui să fie nevoiți să iasă la proteste pentru a beneficia de
Dinamica criminalității organizate în ultimii trei ani, modificările legislației în acest domeniu, precum și măsurile prioritare ce urmează a fi întreprinse de autorități pentru asigurarea securității cetățenilor, au fost discutate la ședința Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate, prezidată de premierul Alexandru Munteanu.Prim-
Cine a decis prețurile la gaze în anii 2021–2024? Blocul „Alternativa” cere un audit detaliat la Energocom # Noi.md
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a cerut Curții de Conturi efectuarea unui audit detaliat asupra modului în care S.A. „Energocom” a gestionat achizițiile de gaze naturale și păcură în perioada 2021–2024.Anunțul a fost făcut de Alexandru Stoanoglo, fost procuror general și lider al blocului politic, care a criticat Raportul de audit prezentat recent Comisiei parlamentare de control al fina
Declarație comună: Opoziția respinge modificările propuse de PAS la Regulamentul Parlamentului # Noi.md
Toate fracțiunile de opoziție din Parlament au semnat o declarație comună prin care condamnă inițiativa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a modifica Regulamentul Legislativului și de a restrânge drepturile deputaților. Anunțul a fost făcut de liderul PSRM, Igor Dodon.Potrivit opoziției, modificările propuse ar reprezenta o încălcare gravă a Constituției și o lovitură asupra pluralism
Transnistria a primit o nouă tranșă de ajutor financiar din partea Rusiei. Aceste fonduri sînt destinate plăților suplimentare pentru pensionari.Potrivit serviciului de presă al șefului regiunii nerecunoscute RMN, acesta este un proiect umanitar comun cu Rusia.Beneficiarii ajutorului – aproximativ 150 de mii de persoane – sînt toți pensionarii din Transnistria, indiferent dacă primesc pens
Ambasada Federației Ruse în Moldova a prezentat un material analitic privind potențialele beneficii și avantaje pentru economia moldovenească în cazul aderării republicii la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE).Conform studiului realizat de experții Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei, integrarea în Spațiul Economic Unic al UEE (libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalului
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță despre lansarea unei noi rute directe operate de o companie aeriană letonă, care va conecta Chișinăul cu Vilnius, Lituania, începînd cu 1 aprilie 2026.Noua rută va fi operată cu două frecvențe săptămînale, în zilele de miercuri și duminică, notează Noi.md.{{850756}}Compania letonă, care va conecta Chișinăul cu orașul Vilnius, este cea
Autoritățile de reglementare în domeniul energiei din Moldova și Austria își vor extinde cooperarea # Noi.md
Alexei Taran, director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), și Wolfgang Urbantschitsch, Membru executiv al Consiliului de Administrație al Energie-Control Austria (E-Control), au semnat un Memorandum de Înțelegere care oficializează și consolidează cooperarea bilaterală dintre cele două autorități de reglementare.Documentul stabilește baza unei colaborări apr
O tînără de 19 ani a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, după ce a fost găsită vinovată de escrocherie în cadrul unui grup criminal organizat care acționa prin schema „ruda implicată în accident”.Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, inculpata a acționat împreună cu alte persoane, încă neidentificate, în perioada 24
Deputații din opoziție au susținut protestul profesorilor: „Respectul începe cu salarii decente” # Noi.md
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08.Potrivit informațiilor, a fost observată flacără deschisă la o construcție auxiliară cu suprafața de circa 20 m², amplasată pe t
Autoritățile japoneze au ridicat marți avertizarea de megacutremur emisă pentru coasta de nord-est a țării, însă au avertizat că pericolul nu a dispărut complet.În cadrul unei conferințe de presă, oficiali din cadrul Administrației Japoneze de Meteorologie și ai guvernului de la Tokyo au declarat că probabilitatea megacutremurului a scăzut, însă au precizat că ridicarea avertizării nu înseamnă
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a reiterat angajamentul ferm al guvernului pentru o justiție independentă, rapidă, incoruptibilă și accesibilă cetățenilor.El a subliniat că acest obiectiv nu reprezintă doar o promisiune politică, ci o obligație esențială pentru parcursul european al țării.{{854180}}Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a șaptea ediții a Foru
În curînd, în capitală va fi organizat un concert de sărbătoare: ce artiști vor evolua pe scena PMAN # Noi.md
Magia Crăciunului revine în centrul Chișinăului. Primăria municipiului Chișinău îi invită pe locuitori și oaspeții capitalei la un concert dedicat sărbătorilor de iarnă, care va avea loc pe 24 decembrie, începînd cu ora 18:00, în cadrul Tîrgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale.{{854169}}Evenimentul promite o atmosferă specială, cu colinde, emoții și momente memorabile, iar pe scen
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, sub coordonarea artistică a cadrelor universitare Alexandru Alavațchi,Eleonora Brigalda și Ludmila Moisei.Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică, tapiserie, arte decorative și alte practici artistice univer
Fostul ministru al educației Republicii Moldova, Corneliu Popovici, susține că Republica Moldova a intrat în atenția Statelor Unite prin prisma noii Strategii de Securitate Națională a SUA, iar acest lucru ar fi fost confirmat în cadrul unei recente întrevederi oficiale de la Chișinău.Potrivit lui Popovici, pe 15 decembrie, în cadrul unei întrevederi cu ministra Afacerilor Interne, reprezentan
Polițiștii din capitală au destructurat activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vîrste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia, bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 69.000 de lei.În urma investigațiilor s-a stabilit că suspecții acționau în momentele în care autoturisme
Palatul de Cultură din municipiul Ungheni va fi modernizat și eficientizat energetic în cadrul proiectului transfrontalier „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova, scrie nordnews.md.Proiectul se află într-o nouă etapă de realizare. 15 decembri
Începînd cu anul 2028, în Republica Moldova va fi introdusă o taxă pentru utilizarea drumurilor naționale.Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „O săptămînă nouă” de la TV8, informează Noi.md cu referire la Realitatea.{{852852}}Potrivit ministrului, noua taxă va funcționa după un model similar celui aplicat în Romîni
Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor va avea un deficit de peste 20 de miliarde de lei # Noi.md
Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizat, astăzi, consultări publice a proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, notează Noi.md.În cadrul ședinței, au fost expuse propuneri de modificare a inițiativei legislative, care vor fi luate în considerare la definitivarea proiectului de lege.Documentul prevede consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimu
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie a acestuia, care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.Anul acesta, apelul la boicot al mai multor ţări, după confirmarea participării Israelului, a afectat competiţia. Treizeci şi cinci de ţări se vor lupta pentru a-i succ
Maia Sandu a discutat cu Zelenski: "Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă" # Noi.md
Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Șefa statului s-a întîlnit la eveniment și cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, notează Noi.md."Aflîndu-mă la Haga, cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, susține că avizul Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege PACCO este unul dintre cele mai critice documente emise în ultimii ani și că acesta pune sub semnul întrebării însăși necesitatea reformei.Potrivit acesteia, Comisia de la Veneția nu se limitează la recomandări tehnice, ci constată tranșant că proiectul nu răspunde obiectivelor declar
Este cu adevărat iarnă în cel mai rece oraș al planetei. S-au înregistrat minus 45 de grade Celsius în Iakuțk.Însă pentru oamenii din Extremul Orient rus, viața se desfășoară normal. Mai mult de-atît, localnicii din Iakuțk spun că cele minus 45 de grade sînt relativ blînde față de minimele înregistrate anii trecuți, transmite Digi24.- Vremea e perfectă! A venit iarna...Frig adevărat. -
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 16 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,77 lei/litru (-14 bani), iar al motorinei standard – 19,27 lei/litru (-13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
45 de ani de la fondarea fabricii „Covoare Ungheni”: „Nu este doar un business, este un simbol” # Noi.md
Fabrica „Covoare Ungheni” a marcat 45 de ani de la înființare printr-un eveniment aniversar, în cadrul căruia au fost rememorate istoria, provocările și continuitatea uneia dintre cele mai cunoscute întreprinderi industriale din Republica Moldova.La eveniment au participat conducerea fabricii, autorități locale și raionale, parteneri, dar și angajați cu zeci de ani de activitate.Președinte
