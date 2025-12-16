În SUA a fost descoperit un zăcămînt major de pămînturi rare

17:00

În cursa de urmărire din cadrul etapei Cupei Mondiale desfășurate în stațiunea austriacă Hochfilzen, compatrioata noastră s-a clasat pe locul 18 în proba de urmărire pe distanța de 10 kilometri.Alina Stremous a fost cronometrată cu timpul de 30 de minute și 7 secunde și 5 zecimi de secundă, fiind impecabilă în poligonul de trageri, fără ratări.Acesta este cel mai bun rezultat din acest sez