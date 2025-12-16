Compania chineză Shein va deschide un depozit uriaș în Europa 

13:30

Polițiștii din capitală au destructurat activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vîrste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia, bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 69.000 de lei.În urma investigațiilor s-a stabilit că suspecții acționau în momentele în care autoturisme