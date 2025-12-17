18:00

Exporturile moldovenești au crescut în octombrie 2025 cu 23,7% față de luna precedentă și se poate afirma că, pentru prima dată după primul trimestru al anului 2023, declinul din acest sector a fost depășit, deoarece în primele 10 luni ale anului 2025 exporturile au crescut cu 2,9%.Această opinie a fost exprimată de economistul Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice, care a atras ate