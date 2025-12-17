Dumitru Roibu reacționează la declarațiile lui Mihai Ghimpu și Dragoș Galbur: „Identitatea moldovenească este atacată politic”

06:30

Bugetul de stat al Moldovei pentru 2026 nu poate fi numit nici buget de investiții, nici buget de dezvoltare și, din păcate, este o menținere a direcție către o prăpastie de probleme financiare, care vor începe să afecteze din ce în ce mai puternic viața populației țării.Această opinie a fost exprimată de expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei Moldovei, Alexan