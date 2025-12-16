Ministerul Educației lansează ore gratuite de română pentru elevii alolingvi
Realitatea.md, 16 decembrie 2025 21:50
După ce s-a constatat că programul remedial la matematică din acest an a ajutat aproape 6.000 de elevi să își îmbunătățească rezultatele la examene, Ministerul Educației introduce, în premieră, ore gratuite de limba și literatura română pentru elevii alolingvi. Anunțul a fost făcut de MEC în cadrul prezentării rezultatelor programului desfășurat în anul precedent de […] Articolul Ministerul Educației lansează ore gratuite de română pentru elevii alolingvi apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
O femeie din Soroca, condamnată la 15 ani de închisoare pentru uciderea concubinului # Realitatea.md
O femeie din orașul Soroca a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru omorul concubinului său. Hotărârea a fost pronunțată luni, 15 decembrie. Potrivit anchetei, fapta s-a produs la data de 19 iunie, în timp ce cei doi se aflau la domiciliu și consumau băuturi alcoolice. Pe fondul unui conflict izbucnit între ei, femeia […] Articolul O femeie din Soroca, condamnată la 15 ani de închisoare pentru uciderea concubinului apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
„Bio”, „eco”, „organic” – produse lactate excluse din magazin pentru etichetare neconformă # Realitatea.md
Mai multe produse lactate au fost excluse de pe rafturile magazinelor după ce autoritățile au constatat utilizarea neconformă a termenului „bio” pe etichete. Măsura a fost aplicată în urma verificărilor privind respectarea legislației în domeniul etichetării produselor alimentare. În cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV, deputatul PAS Alexandr Trubca a subliniat că legea este […] Articolul „Bio”, „eco”, „organic” – produse lactate excluse din magazin pentru etichetare neconformă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
20:40
Raionul Călărași accelerează tranziția verde: instituții publice cu costuri zero la energie # Realitatea.md
Mai multe instituții publice din raionul Călărași nu mai achită facturi la energia electrică, în urma investițiilor în panouri fotovoltaice, devenind modele de bună practică în tranziția către energia verde. Marți, 16 decembrie curent, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită la Centrul Cultural Multifuncțional din comuna Sipoteni, unul dintre proiectele de referință în […] Articolul Raionul Călărași accelerează tranziția verde: instituții publice cu costuri zero la energie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
20:00
Premieră demografică în Franța. Decesele depășesc nașterile pentru prima dată după 80 de ani # Realitatea.md
Franța se confruntă cu o situație demografică fără precedent după Al Doilea Război Mondial. Pentru prima dată, numărul deceselor îl depășește pe cel al nașterilor. Datele apar într-un raport publicat de Institutul Național de Studii Demografice (INED). Potrivit raportului, în Franța se nasc anual aproximativ 661 de mii de copii, față de 833 de mii […] Articolul Premieră demografică în Franța. Decesele depășesc nașterile pentru prima dată după 80 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Încă două persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul Băncii de Economii, fiind găsite vinovate de escrocherii și spălare de bani în proporții mari. Prejudiciul cauzat este estimat la 4,4 milioane de lei. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat unul dintre inculpați la 9 ani de închisoare, iar pe cel de-al doilea la 5 […] Articolul Dosarul „Banca de Economii”: Încă 2 persoane condamnate pentru fraude de milioane apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, va efectua în această săptămână o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a reconfirma sprijinul instituției față de agenda de reforme economice a țării, în contextul accelerării parcursului de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat al BERD, vizita este programată pentru joi și vineri, […] Articolul Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare vine la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Ce spune Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului PACCO, privind opinia Comisiei de la Veneția # Realitatea.md
Autoritățile vor lua act de poziția Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO și vor decide pașii următori. Declarația a fost făcută pentru IPN de către deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului privind comasarea Procuraturii Anticorupție și PCCOCS. Deputatul a precizat că asupra conceptului de bază Comisia de la Veneția nu a formulat […] Articolul Ce spune Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului PACCO, privind opinia Comisiei de la Veneția apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Ziua perchezițiilor în regiunea transnistreană: magazine, restaurante și un hotel, închise # Realitatea.md
Mai multe magazine, restaurante și un hotel din regiunea transnistreană au fost închise în urma unor percheziții desfășurate pe 15 decembrie. Forțele de ordine au intervenit simultan în magazinele rețelei „Hitech”, în centrul comercial Piazza Italia, în restaurantele Toscana și Georgia, precum și în complexul Park Hotel, potrivit unui material publicat de Zona de Securitate. […] Articolul Ziua perchezițiilor în regiunea transnistreană: magazine, restaurante și un hotel, închise apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Guvernul analizează posibilitatea de a transforma datoriile statului față de fermieri în obligațiuni de stat, care ar putea fi folosite ca garanții pentru obținerea creditelor bancare. Subiectul a fost discutat în cadrul consultărilor pe marginea proiectului bugetului, în contextul restanțelor mari la plata subvențiilor agricole, transmite BANI.MD. Reprezentantul asociației Moldova Fruct, Vitalie Obrijan, a propus […] Articolul Statul ar putea transforma datoriile față de fermieri în obligațiuni de stat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
18:00
Un influencer din Londra a publicat imagini în care susține că a demascat un hoț român de buzunare, iar clipul a devenit viral pe rețelele sociale, scrie antena3.ro. Creatorul de conținut este cunoscut pentru faptul că urmărește persoane suspectate de furturi mărunte și le marchează cu spray de culoare roșie atunci când afirmă că le […] Articolul VIDEO „Vânătorul de hoți” din Londra surprinde un român în timp ce fura apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model. Când vor începe lucrările? # Realitatea.md
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, al Uniunii Europene și al PNUD Moldova. Aceasta face parte dintr-un program ce include 90 de școli, care vor fi modernizate și dotate în următorii ani. În această instituție studiază 584 de elevi, inclusiv 11 cu cerințe educaționale speciale. […] Articolul Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model. Când vor începe lucrările? apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut mai multe întrevederi oficiale la Haga, în cadrul Conferinței Diplomatice privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Oficialul moldovean s-a întâlnit cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Regatului Țărilor de Jos, cu care a discutat despre securitatea regională, cooperarea în domeniul energiei și […] Articolul Mihai Popșoi a avut întrevederi oficiale la Haga cu omologii din Ucraina și Olanda apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Pachete cu mâncare caldă pentru bătrânii și persoanele cu dizabilități au fost oferite în cadrul unei acțiuni caritabile organizate de Primăria Chișinău, în parteneriat cu Biserica „Tărâmul Adevărului”. Evenimentul a avut loc în sectorul Centru al capitalei, unde 100 de persoane nevoiașe au beneficiat de sprijin alimentar în prag de sărbători. Potrivit autorităților municipale, pachetele […] Articolul Pachete cu mâncare caldă pentru bătrâni, oferite în prag de sărbători la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Miracol în tribune: un fan și-a văzut echipa după 17 ani, datorită tehnologiei inovative # Realitatea.md
Datorită unei tehnologii inovative, un fan de fotbal cu deficiențe severe de vedere a reușit, pentru prima dată, să își vadă echipa favorită pe stadion. Este cazul lui Jon Attenborough, un bărbat de 36 de ani din Perth, care urmărește Dundee United de aproape două decenii, dar care nu a putut niciodată să vadă jucătorii […] Articolul Miracol în tribune: un fan și-a văzut echipa după 17 ani, datorită tehnologiei inovative apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
FOTO Tăieri ilegale de copaci la Căpriana. Ce au depistat inspectorii de mediu la fața locului # Realitatea.md
Doi copaci cu diametrele de 44 și 40 cm au fost tăiați ilegal de persoane necunoscute în Ocolul Silvic Căpriana, raionul Strășeni. „În urma informațiilor apărute în mass-media privind pretinse activități de tăiere ilegală a arborilor în zona raionului Strășeni, Ocolul Silvic Căpriana, Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului […] Articolul FOTO Tăieri ilegale de copaci la Căpriana. Ce au depistat inspectorii de mediu la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Două localități din Moldova își vor alege primarul pe 17 mai 2026. Vezi care sunt acestea # Realitatea.md
Pe data de 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești. „În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, […] Articolul Două localități din Moldova își vor alege primarul pe 17 mai 2026. Vezi care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Numărul virozelor respiratorii este în creștere în Republica Moldova, iar cei mai afectați sunt copiii. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 8–14 decembrie, au fost înregistrate 2.357 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), în creștere cu 8% față de săptămâna precedentă. Potrivit ANSP, majoritatea cazurilor au fost […] Articolul Virozele bântuie copiii: cu 8% mai multe cazuri față de săptămâna precedentă apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Moldindconbank lansează o promoție de sezon cu premii generoase și condiții speciale la credite # Realitatea.md
Moldindconbank întâmpină sezonul sărbătorilor și începutul de an cu o promoție gândită să aducă mai multă lumină în planurile oamenilor. În perioada 15 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, toți cei care accesează un credit de nevoi personale, un credit online sau un credit Acum vor fi înscriși automat în extragerile de premii organizate pe […] Articolul Moldindconbank lansează o promoție de sezon cu premii generoase și condiții speciale la credite apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
16:00
Opoziția parlamentară condamnă tentativa PAS de modificare a Regulamentului Parlamentului # Realitatea.md
Toate fracțiunile de opoziție din Parlamentul Republicii Moldova au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm intenția Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a modifica Regulamentul Parlamentului, acțiune pe care o califică drept o restrângere gravă a drepturilor deputaților. Potrivit opoziției, modificările propuse încalcă Constituția, afectează pluralismul politic și pun în pericol dezbaterea democratică, […] Articolul Opoziția parlamentară condamnă tentativa PAS de modificare a Regulamentului Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Chiar și fără să știe limba sau să aibă autorizație, unii își construiesc cariere peste hotare, iar acesta este cazul unei femei în vârstă de 48 de ani, originară din Republica Moldova și rezidentă în localitatea Novara, Italia, care este cercetată în stare de libertate pentru organizarea unui cabinet medical ilegal într-un apartament. Potrivit anchetatorilor, […] Articolul Botox la bloc: moldoveancă anchetată pentru servicii estetice ilegale în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Greve în mai multe aeroporturi din Europa înainte de Crăciun. Zborurile pot fi întârziate sau anulate # Realitatea.md
În Italia, Marea Britanie și Spania sunt anunțate greve ale angajaților din aviație în perioada sărbătorilor, ceea ce ar putea provoca întârzieri și perturbări ale zborurilor în mai multe aeroporturi europene. Italia Pe 17 decembrie, angajați din serviciile de handling la sol, controlori de trafic aerian și membri ai echipajelor aeriene din Italia […] Articolul Greve în mai multe aeroporturi din Europa înainte de Crăciun. Zborurile pot fi întârziate sau anulate apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Tripleți născuți prematur la Institutul Mamei și Copilului, externați după două luni # Realitatea.md
Artiom, Arina și Roman sunt tripleții care au venit pe lume la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău. Cei trei bebeluși s-au născut prematur pe 12 octombrie și au petrecut aproape două luni sub supravegherea atentă a medicilor. Potrivit IMC, cei trei bebeluși au beneficiat de îngrijiri medicale specializate, fiind internați timp de 10 […] Articolul Tripleți născuți prematur la Institutul Mamei și Copilului, externați după două luni apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Moldova, Ucraina și Olanda deschid drumul despăgubirilor internaționale de război # Realitatea.md
Ucraina, Republica Moldova și Țările de Jos au semnat Convenția privind instituirea unei comisii internaționale de compensații pentru Ucraina, în cadrul unei conferințe organizate sub egida Consiliului Europei. Convenția a fost adoptată de Consiliul Europei în contextul demersurilor de creare a Comisiei Internaționale pentru compensarea prejudiciilor cauzate de Federația Rusă în urma agresiunii asupra Ucrainei. […] Articolul VIDEO Moldova, Ucraina și Olanda deschid drumul despăgubirilor internaționale de război apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Tariful de distribuție a gazelor naturale va fi uniform la nivel național, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru acest serviciu. Noul mecanism introduce tariful uniform de distribuție, care va fi aplicat tuturor operatorilor sistemelor […] Articolul ANRE introduce o nouă regulă cu privire la tariful la gaz. Ce trebuie să cunoști apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat un serviciu digital care oferă informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic, accesibil în timp real și adaptat criteriilor utilizatorilor, cum ar fi metodologia de calcul, perioada și valuta străină selectată. Serviciul, disponibil în limbile română și engleză, include un cod QR pentru verificarea […] Articolul BNM lansează serviciu digital pentru cursul oficial al leului, semnat electronic apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Politicieni din opoziție au susținut protestul profesorilor: „Respectul începe cu salarii decente” # Realitatea.md
Mai mulți politicieni din opoziție și-au exprimat public sprijinul pentru profesorii și cadrele didactice care au protestat, cerând majorarea salariilor și o finanțare mai corectă a sistemului educațional. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este solidar cu profesorii și a subliniat că aceștia nu ar trebui să fie nevoiți să iasă […] Articolul Politicieni din opoziție au susținut protestul profesorilor: „Respectul începe cu salarii decente” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:10
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi violat o tânără de 19 ani. Cazul a fost înregistrat noaptea trecută într-o localitate din raionul Căușeni, scrie Pulsmedia.md. Omul legii ar fi fost în afara orelor de serviciu și ar fi mers la o petrecere […] Articolul Un angajat al MAI a fost încătușat după ce ar fi violat o tânără la petrecere apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
12 moldoveni au fost găsiți într-o casă abandonată din localitatea Villanova, Italia, și au fost expulzați din țară. Intervenția a avut loc în urma unei acțiuni a Poliției de Stat italiene, după ce locuitorii din zonă au alertat autoritățile. Potrivit presei locale, polițiștii au verificat imobilul și au descoperit mai mulți cetățeni străini, dintre care […] Articolul 12 moldoveni, găsiți într-o casă abandonată din Italia. Au fost expulzați din țară apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
BANI.MD: Fără bani, dar cu tribunale. Cum preia statul terminalul Lukoil de la Aeroport? # Realitatea.md
Autoritățile Republicii Moldova urmează să preia terminalul petrolier al companiei rusești Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, fără ca legea să prevadă plata unor despăgubiri directe. Totuși, compania are dreptul să solicite compensarea investițiilor pe care le consideră efectuate, iar acest lucru poate fi decis doar în instanță. Precizarea a fost făcută pentru BANI.MD de […] Articolul BANI.MD: Fără bani, dar cu tribunale. Cum preia statul terminalul Lukoil de la Aeroport? apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Patru georgieni veniți la Chișinău, au fost reținuți de poliție, fiind bănuiți de furturi din automobile. Potrivit oamenilor legii, grupul era format din patru bărbați cu vârste între 28 și 45 de ani, iar prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 69 de mii de lei. Suspecții acționau atunci când mașinile erau lăsate nesupravegheate, folosind […] Articolul Patru georgieni veniți la Chișinău, reținuți pentru furturi din automobile apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Maia Sandu, la Haga: Modul în care se va încheia războiul din Ucraina va defini viitorul Europei # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că responsabilitatea și sprijinul ferm pentru Ucraina sunt condiții esențiale pentru o pace durabilă în Europa, în cadrul Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga. Șefa statului a subliniat că agresiunea pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei […] Articolul Maia Sandu, la Haga: Modul în care se va încheia războiul din Ucraina va defini viitorul Europei apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Purtătorul de cuvânt al Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat marți că un eventual armistițiu de Crăciun propus de Ucraina depinde de posibilitatea ajungerii la un acord de pace. Oficialul rus a respins ideea unor acorduri pe termen scurt, subliniind că acestea nu sunt de interes pentru Moscova, transmite MediaFax. Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a […] Articolul Kremlinul: Armistițiul de Crăciun depinde de încheierea unui acord de pace apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
13:20
LIVE Maia Sandu participă la Conferința pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Pentru cele mai importante […] Articolul LIVE Maia Sandu participă la Conferința pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Irina Vlah cheamă la consolidarea societății: Autoritățile ne dezbină. Ajunge să trăim după scenariul lor! # Realitatea.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor. „Alegerile au trecut, […] Articolul Irina Vlah cheamă la consolidarea societății: Autoritățile ne dezbină. Ajunge să trăim după scenariul lor! apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Opt persoane au murit luni în urma unor atacuri americane împotriva a trei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Oceanul Pacific. Anunțul a fost făcut de armata Statelor Unite, care a precizat că aceste nave traversau rutele cunoscute ale traficului de droguri din estul Pacificului, potrivit AFP, scrie stirileprotv.ro. Comandamentul Sud al Statelor Unite […] Articolul Atac mortal al SUA în Pacific: opt traficanți uciși pe mare apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
FOTO, VIDEO Profesorii din mai multe școli au organizat un flash-mob și au cerut „demnitate pentru educație” # Realitatea.md
În mai multe instituții educaționale din țară a avut loc astăzi, 16 decembrie, o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”. Activitățile s-au desfășurat la locul de muncă, în timpul pauzelor, iar până la ora 11:30 cadrele didactice și cercetătorii științifici au ridicat foi albe, […] Articolul FOTO, VIDEO Profesorii din mai multe școli au organizat un flash-mob și au cerut „demnitate pentru educație” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Încăierare în Rada Supremă: deputați se bat chiar în plenul parlamentului ucrainean # Realitatea.md
Ziua de lucru a parlamentului ucrainean de marți, 16 decembrie, a început cu un conflict între membri ai legislativului. Sesiunea ordinară a fost perturbată din cauza acțiunilor unor deputați, ceea ce a dus la oprirea lucrărilor și convocarea urgentă a liderilor fracțiunilor pentru discuții. Conflictul a escaladat ulterior într-o încăierare în sala de ședințe. Pe […] Articolul VIDEO Încăierare în Rada Supremă: deputați se bat chiar în plenul parlamentului ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Revendicările agricultorilor, în dezbateri! Deputații Alexandr Trubca și Serghei Ivanov, invitați la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Alexandr Trubca și deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Revendicările fermierilor anunțate în timpul […] Articolul Revendicările agricultorilor, în dezbateri! Deputații Alexandr Trubca și Serghei Ivanov, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Maia Sandu, discuții cu Volodimir Zelenski la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, în contextul instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Șefa statului a anunțat că discuțiile au vizat situația de pe front, rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și eforturile internaționale pentru apropierea unei păci durabile în Ucraina și pe […] Articolul Maia Sandu, discuții cu Volodimir Zelenski la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Comisia de la Veneția, despre Legea PACCO. Olesea Stamate: „O opinie mai critică n-am văzut demult” # Realitatea.md
Legea PACCO, care prevede fuzionarea Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS, este criticată de Comisia de la Veneția. Potrivit opiniei publicate, reforma nu este suficient justificată și nu demonstrează că soluțiile propuse ar consolida lupta anticorupție, existând riscul unor efecte contrare. Comisia constată lipsa unei analize de impact, a estimărilor financiare și a unei justificări clare […] Articolul Comisia de la Veneția, despre Legea PACCO. Olesea Stamate: „O opinie mai critică n-am văzut demult” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
O acțiune de sensibilizare în sprijinul cadrelor didactice a fost susținută de fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău. Reprezentanții fracțiunii își declară solidaritatea cu întreg personalul din domeniul educației și anunță că s-au alăturat acțiunii intitulate „Demnitate pentru educație, solidaritate pentru un viitor echitabil”. În cadrul acțiunii, un consilier MAN a declarat […] Articolul Fracțiunea MAN, solidară cu angajații din educație: Merită salarii decente apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Alternativa cere audit extins la Energocom asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură # Realitatea.md
Fracțiunea parlamentară Alternativa solicită un audit extins asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură de către Energocom. Solicitarea vizează extinderea cu un an a perioadei de verificare, începând cu 2021 până în 2024, invocând necesitatea transparenței de gestionare a banilor publici de ordinul miliardelor de lei, transmite IPN. În opinia deputatului Alexandr Stoianoglo, raportul […] Articolul Alternativa cere audit extins la Energocom asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Zelenski promite negocieri în SUA „chiar în acest weekend” pentru un plan de pace sigur # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că echipele ucrainene și americane pregătesc organizarea unei noi runde de negocieri în weekend privind un plan de pace în Statele Unite, după consultările dintre Washington și Moscova, care au avut loc pe 14-15 decembrie la Berlin, scrie Digi24, citând Kyiv Post. Zelenski a precizat, într-o declarație transmisă reporterilor […] Articolul Zelenski promite negocieri în SUA „chiar în acest weekend” pentru un plan de pace sigur apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Moldova va primi 14 milioane de euro din partea UE pentru digitalizarea sistemului de justiție # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko Bermig, a declarat, în cadrul Forumului privind reforma justiției și combaterea corupției, că Republica Moldova se află „la o răscruce de drumuri”, între un trecut marcat de injustiție și corupție și un viitor în care justiția este un drept garantat pentru toți cetățenii. Diplomata a apreciat progresele realizate […] Articolul Moldova va primi 14 milioane de euro din partea UE pentru digitalizarea sistemului de justiție apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
„Hai Acasă de Crăciun” 2025: Peste 40 de spectacole muzicale vor avea loc în întreaga țară # Realitatea.md
Ministerul Culturii lansează campania națională „Hai Acasă de Crăciun” 2025, care va include peste 40 de spectacole muzicale organizate în localități din întreaga Republică Moldova. Evenimentele se vor desfășura în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026. În cadrul programului vor evolua nouă ansambluri și formații cunoscute, printre care „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, […] Articolul „Hai Acasă de Crăciun” 2025: Peste 40 de spectacole muzicale vor avea loc în întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Incendiu puternic într-o parcare din Chișinău. O persoană a ajuns la spital cu arsuri grave # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit într-o parcare individuală de pe strada Ginta Latină 20 din Chișinău. Proprietarul unei construcții auxiliare, un bărbat de 69 de ani, a suferit arsuri de gradul II pe suprafața corpului și a fost transportat de urgență la spital. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 15 decembrie. „Potrivit […] Articolul Incendiu puternic într-o parcare din Chișinău. O persoană a ajuns la spital cu arsuri grave apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Premierul Munteanu: „Dacă aș putea schimba un singur lucru în Republica Moldova, acesta ar fi…” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a reafirmat angajamentul Guvernului față de consolidarea statului de drept și continuarea reformei justiției, în cadrul forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. Șeful Executivului a subliniat că supremația legii reprezintă esența unui stat de drept, menționând celebra expresie „Legea este dură, dar […] Articolul VIDEO Premierul Munteanu: „Dacă aș putea schimba un singur lucru în Republica Moldova, acesta ar fi…” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
BANI.MD: Credit pentru prima locuință. Poți deduce din impozit dobânda în sumă de până la 16 mii de lei # Realitatea.md
Persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe pot beneficia, începând cu anul 2025, de o reducere a venitului impozabil prin deducerea dobânzii achitate, în limita a 16. 100 de lei anual. Facilitatea se aplică celor care nu au beneficiat de programe de stat, precum „Prima Casă”, scrie BANI.MD. Anunțul a fost făcut […] Articolul BANI.MD: Credit pentru prima locuință. Poți deduce din impozit dobânda în sumă de până la 16 mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
