Premieră demografică în Franța. Decesele depășesc nașterile pentru prima dată după 80 de ani

17:00

Datorită unei tehnologii inovative, un fan de fotbal cu deficiențe severe de vedere a reușit, pentru prima dată, să își vadă echipa favorită pe stadion. Este cazul lui Jon Attenborough, un bărbat de 36 de ani din Perth, care urmărește Dundee United de aproape două decenii, dar care nu a putut niciodată să vadă jucătorii […]