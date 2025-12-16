Maia Sandu, la Haga: Modul în care se va încheia războiul din Ucraina va defini viitorul Europei

22:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni despre „progrese" în negocierile privind garanţiile de securitate ale SUA pentru ţara sa, după două zile de discuţii la Berlin cu emisarii Washingtonului. Trimisul SUA a semnalat că este pregătit să ofere Ucrainei garanții pentru un viitor acord de pace care să corespundă acelorași niveluri de securitate ca […]