VIDEO Moldova, Ucraina și Olanda deschid drumul despăgubirilor internaționale de război

23:10

În urma întâlnirilor cu emisari americani, liderii europeni au anunțat o serie de angajamente legate de garanții de securitate, sprijin militar și reconstrucția Ucrainei, transmite Digi24. Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă „o forţă multinaţională” în Ucraina şi să susţină în mod „durabil” armata ucraineană, care să […] Articolul Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani apare prima dată în Realitatea.md.