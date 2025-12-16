Maia Sandu, discuții cu Volodimir Zelenski la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european

18:10

Un dosar penal privind moartea unui adolescent de 15 ani într-un accident rutier, produs în 2018 la Chișinău, avansează cu mari întârzieri, iar inculpatul este vizat între timp în alte cauze penale, inclusiv pentru trafic de droguri. Potrivit zdg.md, accidentul s-a produs în seara zilei de 26 august 2018, pe bulevardul Dacia. Două expertize au […] Articolul Cazul morții unui băiat de 15 ani, tergiversat ani la rând. Inculpatul, vizat în alte dosare penale apare prima dată în Realitatea.md.