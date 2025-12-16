Statul ar putea transforma datoriile față de fermieri în obligațiuni de stat

10:20

Un elev de clasa a IV-a și un angajat al unei școli din regiunea Moscova, Rusia, au murit în această dimineață după ce un elev a atacat cu un cuțit. Pe lângă decese, există și trei persoane rănite, scrie Kommersant. Incidentul a avut loc marți, 16 decembrie, într-o școală generală din Odințovo, districtul Odintsovo, în […] Articolul VIDEO Un elev a rănit trei persoane cu un cuțit la o școală din regiunea Moscovei apare prima dată în Realitatea.md.