Revendicările agricultorilor, în dezbateri! Deputații Alexandr Trubca și Serghei Ivanov, invitați la Rezoomat!
Realitatea.md, 16 decembrie 2025 12:40
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Alexandr Trubca și deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Revendicările fermierilor anunțate în timpul […] Articolul Revendicările agricultorilor, în dezbateri! Deputații Alexandr Trubca și Serghei Ivanov, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
12:40
Revendicările agricultorilor, în dezbateri! Deputații Alexandr Trubca și Serghei Ivanov, invitați la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Alexandr Trubca și deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Revendicările fermierilor anunțate în timpul […] Articolul Revendicările agricultorilor, în dezbateri! Deputații Alexandr Trubca și Serghei Ivanov, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Maia Sandu, discuții cu Volodimir Zelenski la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, în contextul instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Șefa statului a anunțat că discuțiile au vizat situația de pe front, rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și eforturile internaționale pentru apropierea unei păci durabile în Ucraina și pe […] Articolul Maia Sandu, discuții cu Volodimir Zelenski la Haga despre pacea în Ucraina și parcursul european apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:30
Comisia de la Veneția, despre Legea PACCO. Olesea Stamate: „O opinie mai critică n-am văzut demult” # Realitatea.md
Legea PACCO, care prevede fuzionarea Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS, este criticată de Comisia de la Veneția. Potrivit opiniei publicate, reforma nu este suficient justificată și nu demonstrează că soluțiile propuse ar consolida lupta anticorupție, existând riscul unor efecte contrare. Comisia constată lipsa unei analize de impact, a estimărilor financiare și a unei justificări clare […] Articolul Comisia de la Veneția, despre Legea PACCO. Olesea Stamate: „O opinie mai critică n-am văzut demult” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:50
O acțiune de sensibilizare în sprijinul cadrelor didactice a fost susținută de fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău. Reprezentanții fracțiunii își declară solidaritatea cu întreg personalul din domeniul educației și anunță că s-au alăturat acțiunii intitulate „Demnitate pentru educație, solidaritate pentru un viitor echitabil”. În cadrul acțiunii, un consilier MAN a declarat […] Articolul Fracțiunea MAN, solidară cu angajații din educație: Merită salarii decente apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Alternativa cere audit extins la Energocom asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură # Realitatea.md
Fracțiunea parlamentară Alternativa solicită un audit extins asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură de către Energocom. Solicitarea vizează extinderea cu un an a perioadei de verificare, începând cu 2021 până în 2024, invocând necesitatea transparenței de gestionare a banilor publici de ordinul miliardelor de lei, transmite IPN. În opinia deputatului Alexandr Stoianoglo, raportul […] Articolul Alternativa cere audit extins la Energocom asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Zelenski promite negocieri în SUA „chiar în acest weekend” pentru un plan de pace sigur # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că echipele ucrainene și americane pregătesc organizarea unei noi runde de negocieri în weekend privind un plan de pace în Statele Unite, după consultările dintre Washington și Moscova, care au avut loc pe 14-15 decembrie la Berlin, scrie Digi24, citând Kyiv Post. Zelenski a precizat, într-o declarație transmisă reporterilor […] Articolul Zelenski promite negocieri în SUA „chiar în acest weekend” pentru un plan de pace sigur apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Moldova va primi 14 milioane de euro din partea UE pentru digitalizarea sistemului de justiție # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko Bermig, a declarat, în cadrul Forumului privind reforma justiției și combaterea corupției, că Republica Moldova se află „la o răscruce de drumuri”, între un trecut marcat de injustiție și corupție și un viitor în care justiția este un drept garantat pentru toți cetățenii. Diplomata a apreciat progresele realizate […] Articolul Moldova va primi 14 milioane de euro din partea UE pentru digitalizarea sistemului de justiție apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
„Hai Acasă de Crăciun” 2025: Peste 40 de spectacole muzicale vor avea loc în întreaga țară # Realitatea.md
Ministerul Culturii lansează campania națională „Hai Acasă de Crăciun” 2025, care va include peste 40 de spectacole muzicale organizate în localități din întreaga Republică Moldova. Evenimentele se vor desfășura în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026. În cadrul programului vor evolua nouă ansambluri și formații cunoscute, printre care „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, […] Articolul „Hai Acasă de Crăciun” 2025: Peste 40 de spectacole muzicale vor avea loc în întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Incendiu puternic într-o parcare din Chișinău. O persoană a ajuns la spital cu arsuri grave # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit într-o parcare individuală de pe strada Ginta Latină 20 din Chișinău. Proprietarul unei construcții auxiliare, un bărbat de 69 de ani, a suferit arsuri de gradul II pe suprafața corpului și a fost transportat de urgență la spital. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 15 decembrie. „Potrivit […] Articolul Incendiu puternic într-o parcare din Chișinău. O persoană a ajuns la spital cu arsuri grave apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Premierul Munteanu: „Dacă aș putea schimba un singur lucru în Republica Moldova, acesta ar fi…” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a reafirmat angajamentul Guvernului față de consolidarea statului de drept și continuarea reformei justiției, în cadrul forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. Șeful Executivului a subliniat că supremația legii reprezintă esența unui stat de drept, menționând celebra expresie „Legea este dură, dar […] Articolul VIDEO Premierul Munteanu: „Dacă aș putea schimba un singur lucru în Republica Moldova, acesta ar fi…” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
BANI.MD: Credit pentru prima locuință. Poți deduce din impozit dobânda în sumă de până la 16 mii de lei # Realitatea.md
Persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe pot beneficia, începând cu anul 2025, de o reducere a venitului impozabil prin deducerea dobânzii achitate, în limita a 16. 100 de lei anual. Facilitatea se aplică celor care nu au beneficiat de programe de stat, precum „Prima Casă”, scrie BANI.MD. Anunțul a fost făcut […] Articolul BANI.MD: Credit pentru prima locuință. Poți deduce din impozit dobânda în sumă de până la 16 mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Kremlinul lansează un război juridic: cere Euroclear 230 miliarde $ pentru active blocate # Realitatea.md
Banca Centrală a Rusiei a inițiat un proces la Moscova împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari, scrie stirileprotv.ro, citând Reuters. Procesul marchează primul pas concret într-un conflict juridic amplu anticipat de Kremlin, legat de planurile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Conform instanței comerciale din […] Articolul Kremlinul lansează un război juridic: cere Euroclear 230 miliarde $ pentru active blocate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Escrocherie cu mașini de lux din UE: 28 de persoane păcălite, organizatorul trimis în judecată # Realitatea.md
Organizatorul unei scheme de escrocherie, prin care 28 de persoane au fost păcălite să achite în avans aproximativ 2.500.000 de lei pentru achiziția de mașini din Uniunea Europeană, a fost trimis în judecată. Infracțiunea a fost pusă la cale în vara și toamna anului 2021 de un bărbat de 41 de ani din Tighina, împreună […] Articolul Escrocherie cu mașini de lux din UE: 28 de persoane păcălite, organizatorul trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:50
În Moldova vor fi introduse taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, a anunțat Vladimir Bolea # Realitatea.md
Începând cu anul 2028, în Republica Moldova va fi introdusă o taxă pentru utilizarea drumurilor naționale. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „O săptămână nouă” de la TV8. Potrivit ministrului, noua taxă va funcționa după un model similar celui aplicat în România și va putea fi […] Articolul În Moldova vor fi introduse taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, a anunțat Vladimir Bolea apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului # Realitatea.md
Peste 1.500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment care a pus în prim-plan mesajul „Vinul nostru cucerește lumea”. Oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri, dintre care 55 erau premiere, prezentate de 72 de producători vinicoli. Ediția a reprezentat și un prilej de a […] Articolul Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Schema infracțională „ruda implicată în accident”: O tânără de 19 ani, trimisă după gratii # Realitatea.md
O tânără de 19 ani a fost condamnată la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Totodată, instanța a dispus încasarea sumei de 8.000 de dolari, reprezentând prejudiciul cauzat victimei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Potrivit […] Articolul Schema infracțională „ruda implicată în accident”: O tânără de 19 ani, trimisă după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un elev de clasa a IV-a și un angajat al unei școli din regiunea Moscova, Rusia, au murit în această dimineață după ce un elev a atacat cu un cuțit. Pe lângă decese, există și trei persoane rănite, scrie Kommersant. Incidentul a avut loc marți, 16 decembrie, într-o școală generală din Odințovo, districtul Odintsovo, în […] Articolul VIDEO Un elev a rănit trei persoane cu un cuțit la o școală din regiunea Moscovei apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Troleibuzele din Capitală înregistrează întârzieri de până la 25 de minute din cauza unui deranjament # Realitatea.md
Mai multe troleibuze staționează din cauza unui deranjament la rețeaua de contact pe strada Pan Halippa, strada Vasile Alecsandri și șoseaua Hîncești din municipiul Chișinău. Potrivit Primăriei, circulația troleibuzelor din zonă este afectată. Rutele nr. 3 și 10 circulă până la Universitatea de Stat; Ruta nr. 24 este redirecționată de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni […] Articolul Troleibuzele din Capitală înregistrează întârzieri de până la 25 de minute din cauza unui deranjament apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Ministrul Finanțelor, despre protestele din educație: Majorările făcute astăzi ar însemna să le facem pe datorie # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că revendicările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt întemeiate, însă contextul bugetar actual nu permite satisfacerea acestora fără riscuri financiare. Potrivit oficialului, acceptarea cererilor în acest moment ar fi echivalentă cu „salarii pe datorie”, transmite BANI.MD. „Solicitările sindicatelor privind majorările sunt pertinente. Am avut câteva consultări cu sindicatele […] Articolul Ministrul Finanțelor, despre protestele din educație: Majorările făcute astăzi ar însemna să le facem pe datorie apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Statele Unite insistă ca Ucraina să accepte în viitorul apropiat garanțiile de securitate propuse, comparabile cu Articolul 5 al NATO, lăsând să se înțeleagă la Washington că un acord ar trebui să fie încheiat până la Crăciun, în caz contrar condițiile ar putea deveni mai puțin favorabile. Potrivit Politico, propunerea privind așa-numitele garanții de tip […] Articolul SUA pune presiune pe Ucraina: acceptă garanțiile până la termenul-limită apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Primăria Chișinău a finalizat Planul municipal Antidrog. Ceban: „Urmează să fie făcut public în scurt timp” # Realitatea.md
Primăria Chișinău a finalizat elaborarea Planului municipal Antidrog, care stabilește un set de măsuri menite să combată și să prevină consumul de droguri în Capitală. Potrivit lui Ion Ceban, toate propunerile colectate au fost analizate, unificate și incluse în documentul final, care este structurat pe patru domenii principale de intervenție: informare, prevenție, intervenție și monitorizare. […] Articolul Primăria Chișinău a finalizat Planul municipal Antidrog. Ceban: „Urmează să fie făcut public în scurt timp” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Grosu: Rusia provoacă Moldova la expulzarea ambasadorului pentru a escalada situația # Realitatea.md
Federația Rusă încearcă să provoace intenționat Republica Moldova la expulzarea ambasadorului agreat, Oleg Ozerov, pentru a crea un nou motiv de escaladare a tensiunilor dintre cele două state. Despre asta a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, un astfel de gest ar servi intereselor Moscovei, care caută pretexte pentru a agrava relațiile deja tensionate […] Articolul Grosu: Rusia provoacă Moldova la expulzarea ambasadorului pentru a escalada situația apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să efectueze o vizită oficială în Olanda marți, 16 decembrie, potrivit informațiilor transmise de European Pravda. Zelenski va fi primit la Haga de prim-ministrul interimar al Olandei, Dick Schoof. Întâlnirea oficială va avea loc la reședința prim-ministrului, Catshuis, unde este programat un prânz de lucru. La discuții vor participa și […] Articolul Zelenski efectuează o vizită oficială în Olanda pe fondul discuțiilor de pace apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Planul UE de interzicere a motoarelor pe benzină și diesel, pus sub semnul întrebării # Realitatea.md
Uniunea Europeană ia în considerare renunțarea la interdicția auto-impusă care prevedea interzicerea motoarelor cu combustie internă până în 2035, permițând astfel producătorilor auto să continue să producă un număr limitat de vehicule pe benzină și motorină după termenul inițial. Interdicția inițială urma să oblige producătorii auto să reducă la zero, până în 2035, producția tuturor […] Articolul Planul UE de interzicere a motoarelor pe benzină și diesel, pus sub semnul întrebării apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:30
Șeful Inspectoratului de Supraveghere Tehnică și-a dat demisia. Ministrul Bolea cere o abordare nouă în construcții # Realitatea.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că a acceptat cererea de demisie a șefului Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru. Ministrul nu a precizat motivele demisiei, subliniind însă că „sectorul construcțiilor necesită o abordare nouă”. „Dl Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) a depus cerere de demisie, pe […] Articolul Șeful Inspectoratului de Supraveghere Tehnică și-a dat demisia. Ministrul Bolea cere o abordare nouă în construcții apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Premierul Poloniei face precizări importante despre rolul SUA în garanțiile de securitate pentru Ucraina # Realitatea.md
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat într-un interviu că, în timpul recentei runde de negocieri, „a devenit pentru prima dată complet evident că americanii, europenii și Ucraina se află de aceeași parte”. Potrivit lui Tusk, oficialii americani au transmis un mesaj clar: în cazul unui nou atac al Rusiei asupra Ucrainei, Statele Unite vor răspunde […] Articolul Premierul Poloniei face precizări importante despre rolul SUA în garanțiile de securitate pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA. Serviciile consulare suspendate temporar # Realitatea.md
Un incident s-a produs la Ambasada Republicii Moldova din SUA, iar activitatea consulară este momentan sistată. „Stimați cetățeni, urmare unui incident, vă informăm despre sistarea temporară a serviciilor consulare în incinta Ambasadei. In scurt timp, vom informa adresa noului local pentru prestarea serviciilor consulare”, informează Ambasada Republicii Moldova în SUA. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA. Serviciile consulare suspendate temporar apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Magia Crăciunului te așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale: Concert special pe 24 decembrie # Realitatea.md
Feeria Crăciunului vă așteaptă în inima Chișinăului! Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la Concertul de Crăciun, care va avea loc pe 24 decembrie, de la ora 18:00, în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Seara promite momente magice, cu colinde și emoții, alături de artiști și colective de prestigiu: Ansamblul […] Articolul Magia Crăciunului te așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale: Concert special pe 24 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Cu Luna aflată în Scorpion, energia zilei este intensă și transformatoare. Lecțiile trecutului capătă un sens nou și pot declanșa revelații menite să limpezească situațiile confuze din prezent. Explorarea amintirilor și a experiențelor anterioare te poate ajuta să faci alegeri mai inspirate și să mergi înainte cu mai multă încredere. Berbec Astăzi te faci remarcată […] Articolul Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025: Zodia care va avea parte de mari încercări apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pe 16 decembrie, vremea va fi caracterizată de cer predominant noros, fără precipitații, iar local se va semnala ceață slabă. Conform prognozei meteorologilor, temperaturile diurne vor urca până la +9 grade, în timp ce pe timpul nopții vor coborî până la -4 grade. În regiunile de nord, maximele zilei vor atinge aproximativ +7 grade, iar […] Articolul Dimineață geroasă și ceață, cu maxime de până la -4°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a făcut publice cursurile oficiale de schimb pentru data de 16 decembrie. Potrivit acestora, euro se ieftinește cu 2 bani și ajunge la 19 lei și 85 de bani. Dolarul american înregistrează o scădere de 5 bani, fiind cotat la 16 lei și 93 de bani. Leul românesc este evaluat la […] Articolul Curs valutar 16 decembrie: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:50
Zelenski: Ucraina nu va recunoaşte Donbasul ca teritoriu rus şi exclude, deocamdată, un referendum # Realitatea.md
Preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, în acest moment, nu este luată în calcul organizarea unui referendum privind soluţionarea problemei teritoriale a Donbasului. Zelenski a subliniat că Statele Unite încearcă să identifice un compromis şi au avansat ideea unei „zone economice libere”, precizând totodată că Ucraina nu va recunoaşte Donbasul ca teritoriu rus, nici […] Articolul Zelenski: Ucraina nu va recunoaşte Donbasul ca teritoriu rus şi exclude, deocamdată, un referendum apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani # Realitatea.md
În urma întâlnirilor cu emisari americani, liderii europeni au anunțat o serie de angajamente legate de garanții de securitate, sprijin militar și reconstrucția Ucrainei, transmite Digi24. Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă „o forţă multinaţională” în Ucraina şi să susţină în mod „durabil” armata ucraineană, care să […] Articolul Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Alertă la Marea Neagră. Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian # Realitatea.md
O dronă „scăpată de sub control” a fost doborâtă luni, 15 decembrie curent, de Turcia, după ce s-a apropiat de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, potrivit Ministerului Apărării, citat de AFP, informează știrileprotv.ro. „Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a indicat ministerul […] Articolul Alertă la Marea Neagră. Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Zelenski spune că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului NATO: „Am văzut detaliile” # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni despre „progrese” în negocierile privind garanţiile de securitate ale SUA pentru ţara sa, după două zile de discuţii la Berlin cu emisarii Washingtonului. Trimisul SUA a semnalat că este pregătit să ofere Ucrainei garanții pentru un viitor acord de pace care să corespundă acelorași niveluri de securitate ca […] Articolul Zelenski spune că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului NATO: „Am văzut detaliile” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru înființarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Potrivit Președinției, Maia Sandu […] Articolul Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru înființarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
SUA își exprimă îngrijorarea față de posibile dezordini în Moldova, pe fondul migrației în masă # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii și-au exprimat preocuparea față de riscurile generate de migrația în masă în Republica Moldova, în special în ceea ce privește posibilele perturbări ale ordinii publice. Subiectul a fost abordat luni, 15 decembrie curent, în cadrul unei întrevederi dintre ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și Chargé d’Affaires al SUA, Nick Pietrowicz. Potrivit […] Articolul SUA își exprimă îngrijorarea față de posibile dezordini în Moldova, pe fondul migrației în masă apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Accident rutier grav la Bardar: trei mașini implicate și două persoane transportate la spital # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs în această seară în localitatea Bardar, raionul Ialoveni. În urma impactului două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Potrivit Poliției, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui Mercedes Sprinter, care se deplasa pe traseul R3 din direcția municipiului Hîncești spre municipiul […] Articolul Accident rutier grav la Bardar: trei mașini implicate și două persoane transportate la spital apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
VIDEO Împușcături la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu, atacată în timpul unui control # Realitatea.md
Un membru al Gărzii Naționale de Mediu susține că un coleg de-al său a fost atacat cu arma în timpul unei misiuni de control desfășurate. Incidentul a avut loc în această seară, în zona Căpriana, unde au fost depistate noi cazuri de tăieri ilegale de arbori. Potrivit declarațiilor, echipa de inspectori a identificat mai multe […] Articolul VIDEO Împușcături la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu, atacată în timpul unui control apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Chișinăul organizează, în perioada 16–20 decembrie, Maratonul Filmelor de Crăciun. Proiecțiile vor avea loc zilnic, începând cu ora 17:30, la Centrul Municipal de Tineret. „Vino cu prietenii, colegii sau familia și bucurați-vă de cele mai îndrăgite filme de sezon, într-o ambianță caldă și festivă”, menționează Primăria Capitalei. Autoritățile promit că participanții se vor bucura gratuit […] Articolul Seri de film și magie de sărbători: Maratonul Filmelor de Crăciun, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Dronele subacvatice ale Ucrainei au distrus un submarin rusesc, în valoare de 400 de milioane de dolari # Realitatea.md
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat desfășurarea unei operațiuni speciale fără precedent, în urma căreia un submarin rus din clasa Varshavyanka a fost distrus în portul Novorossiisk, folosindu-se drone subacvatice de tip „Sub Sea Baby”, relatează unn.ua. Potrivit SBU, în urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost scos din uz. […] Articolul Dronele subacvatice ale Ucrainei au distrus un submarin rusesc, în valoare de 400 de milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Îngrijirea părului la nivel profesional acasă: șampon Insight, tratamente și uleiuri revitalizante disponibile pe CosmeticShop.md # Realitatea.md
Rutina de îngrijire a părului a devenit pentru multe femei un adevărat ritual, iar tot mai multe persoane caută soluții profesionale pe care le pot folosi comod acasă. La modă sunt styler-ele, periile rotative și aranjarea elegantă (care cer numaidecât produse corespunzătoare și în general o calitate bună a părului, dar și o tunsoare optimă). […] Articolul Îngrijirea părului la nivel profesional acasă: șampon Insight, tratamente și uleiuri revitalizante disponibile pe CosmeticShop.md apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Ministerul Energiei: Blocurile reabilitate energetic pot reduce consumul de energie cu până la 60% # Realitatea.md
Ministerul Energiei anunță că reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe, realizată prin programul FEERM, aduce economii semnificative de energie și facturi mai mici pentru locatari. Potrivit instituției, efectele se resimt imediat: iarna apartamentele devin mai calde, vara mai răcoroase, iar consumul de energie scade vizibil. Conform Ministerului Energiei, fiecare tip de lucrare contribuie direct la […] Articolul Ministerul Energiei: Blocurile reabilitate energetic pot reduce consumul de energie cu până la 60% apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
#LIFESTYLE cu Xenia Bugneac: Lumiere Clinic – cum să ne pregătim corect tenul pentru sezonul rece # Realitatea.md
Urmărește o nouă ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, care a fost în vizită la Lumiere Clinic, unde a realizat un interviu cu Natalia Spatari, cosmetician și expert în estetică facială, cu experiență vastă în tratamente de regenerare și rejuvenare. Prezentatoarea a aflat mai multe detalii despre cum să ne pregătim corect tenul pentru […] Articolul #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac: Lumiere Clinic – cum să ne pregătim corect tenul pentru sezonul rece apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Statul va prelua infrastructura petrolieră aeroportuară. Lukoil va fi scos din joc în 20 de zile # Realitatea.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a decis să refuze aprobarea activității investiționale a SRL Lukoil Moldova pe teritoriul R. Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă înainte de anul 2005, când infrastructura complexului petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău a fost preluată de companie. […] Articolul Statul va prelua infrastructura petrolieră aeroportuară. Lukoil va fi scos din joc în 20 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Cazul morții unui băiat de 15 ani, tergiversat ani la rând. Inculpatul, vizat în alte dosare penale # Realitatea.md
Un dosar penal privind moartea unui adolescent de 15 ani într-un accident rutier, produs în 2018 la Chișinău, avansează cu mari întârzieri, iar inculpatul este vizat între timp în alte cauze penale, inclusiv pentru trafic de droguri. Potrivit zdg.md, accidentul s-a produs în seara zilei de 26 august 2018, pe bulevardul Dacia. Două expertize au […] Articolul Cazul morții unui băiat de 15 ani, tergiversat ani la rând. Inculpatul, vizat în alte dosare penale apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Consiliul Uniunii Europene a anunțat adoptarea unor noi măsuri care permit impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în activități hibride, notează MediaFax, citând Reuters. Potrivit Consiliului UE, sancțiunile vizează inclusiv acțiuni de manipulare și ingerință informațională externă, precum și facilitarea sau sprijinirea unor activități care afectează securitatea statelor membre. Decizia a fost luată […] Articolul UE extinde regimul de sancțiuni pe fondul incidentelor cu baloane din Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Pericol la frontieră! Moldovean căutat pentru jaf armat și aderare la grup infracțional, prins de autorități # Realitatea.md
Un moldovean căutat de autoritățile din Franța pentru aderarea la un grup infracțional organizat, jaf armat și alte infracțiuni asociate, a fost reținut de polițiștii de frontieră. „În data de 14 decembrie, în jurul orei 20:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea-ITPF Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, o […] Articolul Pericol la frontieră! Moldovean căutat pentru jaf armat și aderare la grup infracțional, prins de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Rogac anunță posibila recuzare a judecătoarei Cucerescu în dosarul „furtul miliardului” # Realitatea.md
Unul dintre judecătorii care examinează dosarul „furtul miliardului”, Ana Cucerescu, ar putea fi recuzat. Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a anunțat că se pregătește să depună o cerere de recuzare, după declarațiile făcute în instanță de primul martor audiat în acest dosar . În cadrul ședinței de judecată, martora Natalia Politov-Cangaș a recunoscut existența unei conversații […] Articolul Rogac anunță posibila recuzare a judecătoarei Cucerescu în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, și-a exprimat speranța că până la sfârșitul zilei părțile americană și ucraineană vor ajunge la un acord care va „aduce” Ucraina mai aproape de pace. Umerov a transmis acest mesaj printr-o postare pe rețeaua socială X. Oficialul ucrainean a precizat că, în ultimele două […] Articolul Umerov: „Suntem mai aproape de pace”, pe fondul negocierilor privind Donbasul apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.