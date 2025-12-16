Escrocherie cu mașini de lux din UE: 28 de persoane păcălite, organizatorul trimis în judecată

16:40

Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank, a fost audiată astăzi, 15 decembrie, în instanță în calitate de primul martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Aceasta a declarat că este gata să răspundă la întrebări și a susținut că, anterior, i s-ar fi cerut să facă declarații împotriva lui Vlad Plahotniuc în schimbul scoaterii […] Articolul VIDEO Primul martor din lista lui Plahotniuc, audiat: ”Mi s-a cerut să fac declarații împotriva…” apare prima dată în Realitatea.md.