Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial

La o sută de ani de la descoperirea penicilinei, antibioticele pierd lupta cu bacteriile. În fiecare an, peste un milion de oameni mor, iar alte milioane stau mai mult în spitale din cauză că tratamentele de altă dată nu mai sunt eficiente. Rezistența antimicrobiană a devenit o adevărată provocare pentru medicină. Utilizarea medicamentelor fără prescripție, […]