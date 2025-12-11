Guvernul SUA deschide o anchetă amplă privind posibile legături între decese și vaccinurile împotriva COVID

Liber TV, 11 decembrie 2025 12:10

Agenția americană pentru alimente și medicamente (FDA) desfășoară o amplă anchetă privind decese potențial legate de vaccinurile împotriva COVID-19, atât la copii, cât și la adulți, a informat marţi un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Sociale, informează CNN, preluat de ObservatorNews.ro. Mai mult de 700 de milioane de doze de vaccinuri împotriva Covid-19 au fost administrate în Statele Unite, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, citate de CNN. Administrația pentru Alimente și Medicamente a Statelor Unite (FDA) analizează dacă decese "din mai multe grupe de vârstă" ar putea avea legătură cu vaccinurile Covid-19, a declarat marți un purtător de cuvânt, la câteva săptămâni după ce un oficial de rang înalt al agenției a susținut, fără a prezenta dovezi, că vaccinările împotriva Covid-19 au dus la moartea a 10 copii."FDA desfășoară o anchetă amănunţită asupra mai multor grupe de vârstă în legătură cu decese potențial legate de vaccinurile împotriva COVID-19", a declarat Andrew Nixon, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Sociale. Nixon, însă, a refuzat să ofere detalii despre ce surse de date sunt folosite și ce posibile modificări, dacă există, sunt avute în vedere pentru aprobarea sau promovarea vaccinurilor Covid.Doctorul Vinay Prasad, directorul științific şi medical al FDA și șeful Centrului pentru Evaluarea și Cercetarea Produselor Biologice, a afirmat într-un memo publicat luna trecută că "copii mici și sănătoși, care aveau un risc extrem de redus de deces, au fost constrânși, la îndemnul administrației Biden, prin mandate școlare și de muncă, să primească un vaccin care ar putea duce la deces" Prasad nu a oferit detalii despre cele 10 decese sau despre modul în care FDA a ajuns la această concluzie, dar a menționat "o analiză inițială" care a examinat 96 de decese și a legat 10 dintre acestea de vaccinarea împotriva Covid-19. El a mai afirmat că Covid "nu a fost niciodată extrem de letal pentru copii" și că efectele lui "sunt comparabile" cu cele ale virusurilor respiratorii pentru care nu există vaccinuri anuale.Peste 700 de milioane de doze de vaccinuri Covid-19 au fost administrate în SUA de la apariția acestora la sfârșitul anului 2020, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Vaccinurile au fost testate extensiv și sunt monitorizate continuu pentru siguranță, iar efectele secundare grave ca anafilaxia sau miocardita au fost, în general, rare.Reglementările FDA impun furnizorilor de servicii medicale să raporteze decesele survenite după vaccinare în Sistemul de Raportare a Evenimentelor Adverse ale Vaccinurilor (VAERS), chiar dacă nu este clar că vaccinarea a fost cauza. Publicul larg poate, de asemenea, să transmită evenimente în baza de date, folosită de agențiile federale pentru a declanșa studii suplimentare privind siguranța vaccinurilor.Prasad a declarat că, în urma analizei FDA, agenția va adopta un nou proces de aprobare pentru vaccinuri, care va necesita mai multe dovezi privind siguranța și valoarea lor înainte de a fi comercializate. Printre schimbări se numără cerințe mai stricte pentru autorizarea vaccinurilor destinate femeilor însărcinate și studii pentru vaccinurile împotriva pneumoniei care vor trebui să demonstreze reducerea bolii, nu doar producerea unui nivel suficient de anticorpi.Agenția "va revizui cadrul anual pentru vaccinul antigripal”, a spus Prasad, și "va reevalua siguranța și va fi onestă în etichetele vaccinurilor".Secretarul HHS, Robert F. Kennedy Junior, a ridicat în mod repetat îndoieli privind eficacitatea vaccinurilor și a fondat anterior grupul antivaccin Children’s Health Defense.Ca secretar, Kennedy a redus finanțarea pentru dezvoltarea vaccinurilor pe bază de ARNm, a înlocuit membrii comitetului consultativ pentru vaccinuri al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și a cerut CDC să își modifice site-ul pentru a include afirmații false care leagă autismul de vaccinuri.

Un nou succes în instanță pentru Mitropolia Basarabiei: Judecătoria Chișinău respinge acțiunea Mitropoliei Moldovei împotriva parohiei din Ghidighici Liber TV
Comunitatea Religioasă „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, municipiul Chișinău, a obținut un nou câștig în instanță în litigiul cu Mitropolia Moldovei, anunță avocatul Iulian Rusanovschi. Potrivit acestuia, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată înaintată de Mitropolia Moldovei, care solicita declararea nulității procesului verbal prin care parohia a decis, la 1 noiembrie 2023, să părăsească jurisdicția sa și să adere la Mitropolia Basarabiei. Instanța a considerat actele depuse de comunitatea religioasă — procesul verbal, statutul și documentele conexe — ca fiind perfect legale. Decizia vine după ce, în urma aderării parohiei la Mitropolia Basarabiei, Mitropolia Moldovei a deschis două procese: unul privind evacuarea bisericii (în prezent suspendat până la soluționarea definitivă a cauzei privind folosința celor peste 800 de lăcașe de cult cu statut de monument istoric) și al doilea, privind anularea aderării. Avocatul Iulian Rusanovschi afirmă că, împreună cu preotul Maxim Melinti, a demonstrat în fața instanței că actele întocmite în noiembrie 2023 respectă integral legislația în vigoare. Totodată, el subliniază faptul că Mitropolia Moldovei nu a contestat la timp decizia Agenției Servicii Publice care a confirmat validitatea aderării comunității la Mitropolia Basarabiei. „Fiecare comunitate religioasă are dreptul, în baza tradiției canonice și istorice, să revină în componența Patriarhiei Române, de unde a fost smulsă prin ocupația militară și canonică din august 1944”, afirmă Rusanovschi. Hotărârea poate fi atacată la instanța de apel în termen de 30 de zile.
Maia Sandu va efectua mâine o vizită în Cipru, țara care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.  Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor fi axate pe parcursul european al Republicii Moldova și următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, vor fi abordate oportunități de extindere a cooperării bilaterale.
Scandal uriaș în România după dezvăluirile Recorder: proteste masive împotriva CSM, DNA și Înaltei Curți Liber TV
La mai puţin de 24 de ore după publicarea documentarului Recorder privind presupuse abuzuri și aranjamente din sistemul judiciar, câteva sute de persoane au ieșit miercuri seară în stradă, în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București. Manifestații similare au avut loc și la Cluj-Napoca. Protestul de la București a început în jurul orei 19, când sute de oameni s-au adunat în fața CSM, cerând responsabilitate și schimbări rapide în instituțiile care coordonează justiția. „Creează un sentiment de frustrare… sunt niște bani care se fură, prejudicii care se fac, ne afectează destul de mult… sper ca poate în weekend să se organizeze ceva mai mare”, a declarat unul dintre participanți. Un alt manifestant a spus că investigația Recorder doar confirmă ceea ce oamenii „știau deja”: „Justiția e strâmbă în țară, cazurile de mare corupție nu se rezolvă, sunt achitări pe bandă rulantă și ni s-a demonstrat ceea ce știam cu toții – că există un blat între justiție și marii corupți. Oamenii nu mai au încredere în justiție.” Oamenii au venit cu o listă clară de revendicări: – schimbarea conducerii CSM, – revocarea șefului DNA, – demisia Liei Savonea, președinta ÎCCJ, – demisia ministrului Justiției, Radu Marinescu. „Consider că trebuie să existe mai multă transparență în delegări, detașări și promovări. Prescripțiile din documentar nu ar fi existat dacă termenele erau mai lungi”, a declarat o participantă. Mulți au cerut și implicarea președintelui țării, scandând numele lui Nicușor Dan și solicitându-i să intervină: „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”. Organizația Corupția ucide a transmis un mesaj dur: „Treaba noastră este să ne revoltăm, treaba ta, Nicuşor Dan, este să numeşti şefi oneşti de parchete, să ceri revocarea Liei Savonea, să ceri demisia lui Voineag, Predoiu, Marinescu, nu să priveşti cu atenție și îngrijorare ca antecesorul tău.” Printre mesajele de pe pancarte s-au numărat: „Corupţia sufocă magistratura”, „Justiţie, nu mafie”, „Noi vrem dreptate, nu imunitate”, „Cât ne mai chinuim să fim stat european”. Protestatarii au anunțat că vor reveni în stradă și în zilele următoare. Câteva sute de persoane au demonstrat și în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca. „Este un protest în urma materialului Recorder. Nu este normal ce se întâmplă. Vrem oameni competenți în funcții de conducere și fără presiune politică asupra parchetelor și instanțelor”, a spus organizatorul Vlad Cristian Siritaru. Și la Cluj s-au strigat „Savonea, demisia”, „Justiţie, nu prescripţie” și „Jos labele de pe justiţie”. Reacția instituțiilor: conferință extraordinară la Curtea de Apel București În urma presiunii publice, Curtea de Apel Bucureşti a anunţat pentru joi o conferință extraordinară de presă, prima de acest fel, pentru a prezenta informații „relevante privind acuzațiile apărute în spațiul public”. Conferința va avea loc la ora 12:00, în sala „Istrate Micescu”, fiind susținută de purtătorul de cuvânt al instanței, judecătoarea Ionela Tudor. Ce arată documentarul Recorder Investigația, care a declanșat valul de reacții, include mărturii ale unor procurori și judecători – unii cu identitatea protejată – care descriu un sistem în care conducerea Curții de Apel București ar fi schimbat completuri de judecată pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.
Lukașenko cere „răscumpărare” pentru camioanele lituaniene blocate în Belarus: „Returnați-ne banii” Liber TV
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko susține că va elibera cele 185 de camioane lituaniene blocate în Belarus de peste o lună doar dacă Lituania va compensa ceea ce el numește „active furate”. În lista prezentată se regăsesc autospeciale de pompieri confiscate, sanatoriul „Belarus” din Druskininkai și cota „Belaruskalīi” în terminalul din Klaipėda.Declarația vine după ce Lituania a instituit stare de urgență după descoperirea unor mape de contrabandă cu baloane meteo, iar autoritățile de la Vilnius analizează noi măsuri privind confiscarea activelor bieloruse. Minsk-ul răspunde prin escaladare, încercând să exploateze divergențele interne din Lituania și să-și consolideze poziția înaintea unor posibile contacte cu SUA.Între timp, șoferii celor 185 de TIR-uri lituaniene rămân blocați la graniță, fără perspective clare privind eliberarea lor, în timp ce disputa politică dintre Minsk și Vilnius continuă să se adâncească.
Maia Sandu îl desemnează pe Dorin Recean „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”, la scurt timp după retragerea acestuia din politică Liber TV
Președinta Maia Sandu a făcut o desemnare-surpriză: fostul premier Dorin Recean, care anunțase recent că se retrage din viața politică, a fost numit „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”. Decizia vine pe fundalul necesității de a consolida capacitatea Republicii Moldova de a face față amenințărilor hibride și de a intensifica cooperarea internațională în domeniul securității.Potrivit Președinției, noua funcție presupune un rol cheie în promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre prevenirea și combaterea riscurilor la adresa securității naționale. Emisarul special va lucra la îmbunătățirea mecanismelor statului în contextul provocărilor tot mai complexe de natură hibridă.Mandatul lui Dorin Recean include și promovarea imaginii Republicii Moldova în cadrul platformelor și organizațiilor internaționale dedicate rezilienței și securității, precum și realizarea schimbului de bune practici cu statele partenere.Totodată, acesta va avea sarcina de a contribui la mobilizarea sprijinului extern necesar consolidării rezilienței instituționale, economice și sociale a țării.
INVESTIGAȚIE // Cum a ajuns Dumitru Baltă să dețină bunuri de aproape 10 milioane după un traseu prin CNA, INI, PA și Vamă Liber TV
Un funcționar public, Dumitru Baltă, care în câțiva ani a reușit să călătorească de la CNA, la INI, PA și Serviciul Vamal, dar și soția sa, Ecaterina, asistent judiciar la Curtea de Apel Centru, duc o viață de lux, cu mașini și locuințe de milioane, din salariile de funcționari și donații de la rude. Este vorba despre fostul angajat al Centrului Național Anticorupție, în prezent ar fi ofițer INI, după ce săptămâna trecută a fost scos din funcția de conducere din vamă, scrie PulsMedia.Este vorba despre Dumitru Baltă, și soția sa Ecaterina Baltă. Cariera lui Baltă a început la CCEC, după care a continuat la CNA, în calitate Șef Direcției Nr.3 din cadrul Direcției Generale Combaterea Corupției, iar din noiembrie 2018 acesta a figurat ca ofițer superior de investigații PCE în cadrul Direcției Securitate Internă a CNA. Ulterior, după o scurtă perioadă de pauză, Baltă revine în sistem, în calitate de ofițer de investigații în cadrul INI al IGP, din data de 16 septembrie, ca la scurt timp, peste aproximativ 10 zile, printr-un ordin să fie detașat din data 1 octombrie a aceluiași an ca ofițer al Procuraturii Anticorupție, unde nu se reține mult și este detașat în data de 24 de martie curent în funcția de șef adjunct al uneia dintre cele mai importante subdiviziuni a Serviciului Vamal, Direcția Antifraudă și Conformare, fără concurs, dar și fără a se anunța public despre această numire.Acesta ar fi fost angajat de către ex-șeful SV, Alexandru Iacub, iar dânsului i-ar fi fost recomandat de către deja fostul șef al direcției, Radu Radu, cu care Baltă s-ar fi cunoscut încă de pe vremea când activa în calitatea de ofițer de urmărire penală la CNA.După plecarea lui Alexandru Iacub și Radu Radu de la Serviciul Vamal, dar și după ce la Direcția Antifraudă și Conformare a SV a fost numit Viorel Doagă, activitatea lui Baltă a luat sfârșit, iar de vinerea trecută acesta ar fi revenit la INI.Sursele PulsMedia.MD din cadrul CNA, dar care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, ne-au comunicat că la CNA, Baltă ar fi ajuns cu ajutorul nașului său fostul șef CCEC și ex-ministru MAI, Valentin Mejinschi, despre care presa a scris că ar fi „îngerul de pază al lui Vladimir Plahotniuc”.Portalul Anticoruptie.md a scris anterior ccă Mejinschi a fost inclus în lista persoanelor afiliate fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, supus sancțiunilor internaționale, din cauza că SRL Argus-S, administrată de Mejinschi și condusă de finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir, ar fi beneficiat de cele mai avantajoase contracte cu statul, începând cu anul 2015 și până la fuga lui Plahotniuc din țară.Aici este de menționat că același Mejinschi este și nașul lui Bogdan Zumbreanu, șeful Direcţiei Urmărire Penală a Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), ulterior numit director al instituției.Reporterii PulsMedia.MD au analizat declarațiile de venituri și proprietăți ale lui Dumitru Baltă, încă de pe vremea când activa la CNA, din care reiese că acestuia îi place să trăiască pe picior mare, că are rude generoase care fac donații grase în fiecare an, dar chiar și așa se observă o diferență majoră între veniturile obținute, inclusiv donații, și bunurile deținute de cei doi.Cei doi soți, Dumitru și Ecaterina, locuiesc într-o casă pe un lot de 6,4 ari în comuna Dumbrava, municipiul Chișinău, în proximitatea casei nașului acestora, pe care l-ar fi achiziționat în 2017, când Talpă activa la CNA. Acest lucru este indicat și în declarația de avere a lui Baltă pentru anul 2017-2018, cu mențiunea că locuința este în faza de construcție. În același act, Baltă a meai indicat șu un apartament din sectorul Buiucani, cu o suprafață de 76,5 metri pătrați, în proprietate din anul 2009, evaluat la acea vremel la un preț de 392 241 lei, pe care l-ar fi vândut în 2019 la un preț de 400 000 de lei.
Renato Usatîi propune extinderea la un an a termenului de aflare în Republica Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare, după modelul UE Liber TV
Liderul fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă la Parlament că va iniția modificări legislative pentru a extinde termenul de aflare în Republica Moldova a automobilelor înmatriculate străinătate, după modelul Uniunii Europene.Renato Usatîi a explicat că, în prezent, un automobil înmatriculat într-o țară a Uniunii Europene sau oricare alta poate circula în Republica Moldova doar timp de șase luni, ceea ce creează probleme reale pentru moldovenii care muncesc peste hotare și vin acasă periodic. De multe ori, aceștia lasă mașina pentru a fi folosită de părinți sau copii, însă legislația actuală nu le permite acest lucru fără riscuri și sancțiuni. „În statele europene, prin vinietă, automobilul poate circula până la un an. Când mergem în România, cumpărăm rovinieta pentru un an și mașina poate sta în orice țară europeană fără probleme. Nu înțeleg de ce nu aplicăm și la noi aceste practici corecte”, a declarat Renato Usatîi.Potrivit acestuia, Partidul Nostru va cere modificarea legislației naționale astfel încât și în Republica Moldova vinieta să permită aflarea automobilelor înmatriculate peste hotare pe o perioadă de până la un an, aliniindu-ne astfel la standardele europene.Renato Usatîi a subliniat că inițiativa este deja în lucru și va fi promovată în Parlament, fiind o măsură necesară pentru a elimina birocrația inutilă și a ușura viața cetățenilor din diaspora care revin în țară. „Avem soluții care funcționează bine și sunt corecte. Nu văd de ce le ținem deoparte și nu le promovăm în legislația noastră”, a conchis liderul fracțiunii Partidul Nostru.
Scutiri de taxe la import pentru moldovenii care se întorc din diasporă: mecanismul a fost extins pentru 2026 Liber TV
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an. În baza cererilor depuse, până la 31 decembrie 2026, de privilegii vor putea beneficia persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, au cetățenia Republicii Moldova, s-au aflat în afara țării cel puțin 36 de luni în ultimii 5 ani și au un permis de ședere permanentă sau temporară în afara Republicii Moldova. În cazul importului unui automobil, al cărui termen de exploatare nu depășește 10 ani valoarea de 550 mii lei și capacitatea cilindrică a motorului nu mai mare de 3000 cm3, beneficiarii trebuie să dețină un permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculul. Vânzarea, dăruirea, închirierea, leasingul sau orice altă formă de transmitere în posesie sau folosință a unui vehicul importat vor fi interzise până la o perioadă de 3 ani de la data importului.
Tarifele la energia electrică ar putea crește: Republica Moldova riscă majorări dacă va continua să acceseze energie de avarie Liber TV
Tarifele la energia electrică ar putea fi ajustate în perioada următoare, dacă Republica Moldova va continua să solicite energie de avarie pentru a acoperi dezechilibrele apărute în sistemul electroenergetic. Avertizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat că acest tip de energie este accesat exclusiv în situații de urgență și are un cost semnificativ mai mare. Potrivit ministrului, energia de avarie nu reprezintă o achiziție comercială obișnuită, nu este cumpărată de Energocom prin contracte bilaterale sau de pe bursă, ci este activată doar atunci când sistemul se confruntă cu situații critice. „Ajutorul de avarie nu este o energie electrică achiziționată comercial (…). Este o energie accesată în regim de urgență, iar prețul acesteia este cunoscut abia la începutul lunii următoare”, a explicat Junghietu. Oficialul a precizat că fiecare apelare la acest tip de energie generează costuri suplimentare pentru operatori, care se pot reflecta ulterior în factura finală a consumatorilor. „Dacă vom accesa tot mai des și tot mai multă energie de avarie, asta va crea premise pentru o eventuală majorare a tarifului, pentru că poartă un impact financiar asupra operatorului”, a declarat ministrul. Junghietu a reiterat că energia de avarie, fiind una activată în condiții excepționale, are un preț care se formează ulterior, ceea ce poate pune presiune pe tarife atunci când este utilizată frecvent. „Dacă vom apela mai mult la energia de avarie, asta poate crea condiții pentru creșterea tarifelor”, a adăugat el. Ministrul a explicat și contextul tehnic al ultimelor dezechilibre din sistem. Republica Moldova este conectată la sistemul electroenergetic ucrainean, sincronizat cu rețeaua europeană ENTSO-E, iar instabilitatea recentă a fost cauzată de atacurile asupra infrastructurii de transport, distribuție și generare din Ucraina. În momentele critice, sprijinul din partea României a contribuit la stabilizarea temporară a rețelei. Dezechilibrele înregistrate au fost provocate atât de capacitatea comercială insuficientă de interconectare, cât și de diferențele dintre consumul real și cel estimat—situații în care energia de avarie a devenit necesară.
„Un rucsac de 40 de lei nu e ok”: Autoritățile amână pentru 2026 deciziile privind taxarea cumpărăturilor de pe Temu, Shein și AliExpress Liber TV
Autoritățile de la Chișinău planifică să implementeze măsuri privind reglementarea și eventualele taxe pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress și spun că prețurile extrem de mici ale unor produse – cum ar fi „un rucsac de 40 de lei” – reprezintă o problemă atât pentru piața locală, cât și pentru buget. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS și președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. Parlamentarul a subliniat că autoritățile nu vor interveni în 2025, chiar dacă fenomenul produselor ultra-ieftine venite în special din China este deja resimțit pe piața locală. „Există o problemă reală cu aceste produse foarte ieftine de pe platformele internaționale. (…) Un rucsac de 40 de lei, haideți că nu e ok. Deja nu e normal”, a spus Marian, afirmând că numeroși agenți economici moldoveni se plâng că nu pot concura cu astfel de prețuri. Deputatul a explicat că în 2025 nu vor fi adoptate măsuri pentru că subiectul este „sensibil” și necesită consultări ample cu toți actorii implicați. Totuși, autoritățile vor relua discuția în 2026, când ar putea fi introdus un nou regim fiscal sau chiar taxe suplimentare pentru coletele din afara UE. „În acest an nu vom veni cu intervenții. (…) În 2026 revenim la subiect”, a precizat Radu Marian, adăugând că la începutul anului viitor sau în primăvară vor fi discutate posibile soluții și scenarii de implementare. Întrebat dacă noile reguli fiscale ar putea intra în vigoare în 2027, parlamentarul a răspuns că acest lucru rămâne deschis: „Examinăm. (…) O să vedem implementarea.” Nu este pentru prima dată când Radu Marian atrage atenția asupra competiției inegale între comercianții locali și gigantii chinezi de e-commerce. În octombrie 2025, acesta declara că „produsele irealist de ieftine” afectează vânzările magazinelor din Moldova și capacitatea firmelor autohtone de a păstra locurile de muncă. Pe 4 decembrie, premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Guvernul analizează introducerea unor taxe pentru coletele de pe platformele asiatice. În prezent, toate pachetele cu valoare sub 150 de euro sunt scutite de TVA, lucru care favorizează masiv comercianții externi.
Explozie într-o locuință din raionul Hîncești: un bărbat de 62 de ani a ajuns cu arsuri la spital Liber TV
În seara zilei de 9 decembrie 2025, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hîncești. La fața locului au fost îndreptate serviciile de urgență. Incendiul în locuință nu s-a produs.Salvatorii Direcției Situații Excepționale Hîncești au efectuat lucrări de evacuare a două persoane și a buteliei de gaz care a explodat.În urma cercetărilor efectuate, specialiștii au stabilit că explozia a avut loc în urma scurgerii de gaz de la o butelie utilizată în bucătăria locuinței.În momentul deflagrației, un bărbat în vârstă de 62 de ani a suferit arsuri de gradul I în zona feței și a membrelor superioare. Acesta a fost preluat de o echipă de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele producerii exploziei sunt investigate de organele de resort.În acest context, IGSU atenționează repetat populația privind riscul utilizării buteliilor de gaz.Salvatorii recomandă: Evitați utilizarea buteliilor de gaz. În cazul utilizării, păstrați buteliile de gaz în afara locuinței, în cutii metalice, în poziție verticală, în locuri bine ventilate. Nu utilizați butelii deteriorate, ruginite sau cu miros persistent de gaz. Nu expuneți buteliile la surse de foc sau temperaturi ridicate. În caz de miros de gaz, opriți imediat robinetul, aerisiți încăperea și nu folosiți surse de aprindere (chibrituri, brichete, întrerupătoare).Apelați de urgență 112 în cazul unei scurgeri sau dacă observați pericolul de explozie.IGSU reamintește că respectarea regulilor de siguranță poate salva vieți și poate preveni producerea situațiilor excepționale.În ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 26 situații de risc.
Zelenski afirmă că este pregătit pentru alegeri în Ucraina, dar cere SUA și Europei să asigure securitatea Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că este „personal pregătit” pentru organizarea alegerilor în țară, însă subliniază că scrutinul poate avea loc doar dacă partenerii occidentali vor contribui la garantarea securității, în condițiile în care Rusia continuă războiul pe scară largă. Declarațiile au fost făcute într-un comentariu pentru jurnaliști, transmite UNIAN. Zelenski a reacționat astfel la afirmația președintelui SUA, Donald Trump, care a declarat că „a venit timpul” ca Ucraina să organizeze alegeri. Liderul ucrainean a respins ideea că ar evita scrutinul pentru a rămâne la putere. „Dacă cineva insinuează că ne agățăm de putere și de aceea nu se încheie războiul — aceasta este o poveste absolut neadecvată”, a spus Zelenski. Președintele a explicat că există două condiții esențiale pentru a organiza alegeri în timpul războiului:  1. Securitatea — „Cum faci asta sub bombardamente, sub rachete? Cum vor vota militarii?”, a întrebat Zelenski.  2. Baza legislativă — autoritățile trebuie să adapteze legea privind alegerile în condiții de lege marțială. În acest sens, el a cerut Radei Supreme și fracțiunii „Slujitorul Poporului” să pregătească propuneri legislative care să permită modificarea cadrului juridic actual. „Mâine voi fi în Ucraina. Aștept propunerile partenerilor și ale deputaților noștri. Sunt gata să merg la alegeri”, a menționat Zelenski. Liderul de la Kiev a afirmat deschis că are nevoie de sprijin american și european pentru a garanta siguranța procesului electoral: „Împreună cu colegii europeni, SUA pot asigura securitatea pentru organizarea alegerilor. Atunci, în următoarele 60–90 de zile, Ucraina va fi pregătită. Eu am voință și sunt pregătit”, a declarat acesta.
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie: capacitatea limitată pe interconexiunea cu România a destabilizat sistemul Liber TV
În după-amiaza și seara zilei de luni, Moldelectrica a fost nevoită să ceară din nou energie electrică de avarie, anunță Ministerul Energiei. Potrivit instituției, aceste livrări nu au legătură cu achizițiile realizate de Energocom prin contracte comerciale sau pe bursele de energie — fiind vorba despre un mecanism separat, activat strict în situații critice și considerabil mai costisitor.Autoritățile nu pot deocamdată estima cât va costa această energie, factura finală urmând să fie calculată și anunțată la începutul lunii viitoare, după procesele de decontare.Solicitarea energiei de avarie a fost determinată de un dezechilibru în sistemul electroenergetic, cauzat de capacitatea limitată pe interconexiunea cu România, precum și de abateri semnificative față de prognozele de consum și producere pe piața energiei electrice.Pentru săptămâna curentă, capacitatea totală de transfer (NTC) pentru blocul de control Ucraina–Moldova este de 2150 MW, valoare stabilită săptămânal de Centrele Regionale de Coordonare ale operatorilor de transport. Autoritățile subliniază că, în condiții de solicitare ridicată și variații neprevăzute ale consumului, această limită poate afecta echilibrul rețelei și poate impune activarea procedurilor de urgență.
Trump susține că Ucraina „ar trebui să organizeze alegeri”: „A trecut mult timp… nu mai e democrație” Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Politico, unde liderul american a afirmat că „a trecut prea mult timp” de la ultimele alegeri din statul vecin.Întrebat direct dacă „a venit timpul ca Ucraina să organizeze alegeri”, Trump a răspuns afirmativ:„Da. Eu cred că da. A trecut mult timp… lucrurile nu au mers foarte bine. Da, cred că este timpul. Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri.”Liderul de la Casa Albă a mers mai departe, acuzând autoritățile de la Kiev că ar folosi războiul ca pretext pentru a amâna scrutinul.„Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar eu cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă această opțiune”, a spus Trump, adăugând că nu știe cine ar putea câștiga eventualul vot: „Poate că Zelenski ar câștiga. Nu știu. Dar nu au mai avut alegeri de mult timp. Vorbesc despre democrație, dar ajunge să nu mai fie democrație.”Declarațiile lui Donald Trump vin în contextul în care legislația ucraineană interzice desfășurarea alegerilor pe timp de război, iar conducerea de la Kiev a subliniat în repetate rânduri că organizarea unui scrutin în condițiile actuale ar fi imposibilă din motive logistice și de securitate.
Fermierii ies mâine la protest în fața Guvernului: acuză inerția autorităților și cer intervenție urgentă Liber TV
Asociația Forța Fermierilor anunță pentru mâine, 10 decembrie 2025, un protest preventiv în fața Guvernului, pe strada Pușkin, începând cu ora 10:30, la inițiativa producătorilor agricoli din sudul țării grav afectați de secetele din ultimii ani. Potrivit comunicatului organizației, fermierii atrag atenția că agricultura se află într-o situație „dezastruoasă” la nivel național, iar noul Executiv ar demonstra „inerție” în adoptarea unor măsuri urgente. Forța Fermierilor critică și declarațiile recente ale ministrei Agriculturii, care ar fi sugerat că datoriile statului față de producători – 1,3 miliarde de lei doar din subvenții, cu potențial de depășire a 3 miliarde până la final de an, plus încă 2,4 miliarde de lei din TVA nerambursat – ar reprezenta un motiv de optimism. Organizația acuză că, spre deosebire de anii trecuți, în 2025 agricultorii afectați de secetă nu au beneficiat nici măcar de o scutire de impozite, în timp ce instituțiile financiare și furnizorii de inputuri ar fi redus semnificativ volumul creditării pentru zonele cu risc înalt. Totodată, importurile agroalimentare ar fi început să depășească exporturile, iar produsele autohtone ar ajunge „condamnate la dispariție” din supermarketuri, fiind expuse „doar pe rafturile de la podea”. Protestul este prezentat drept un semnal de alarmă înainte ca situația să degenereze. Fermierii formulează trei revendicări principale:  1. Moratoriu asupra executărilor silite pentru agricultorii aflați în faliment tehnic, până la aplicarea unor măsuri de redresare.  2. Mecanisme viabile de finanțare, inclusiv rambursarea reală a TVA, rambursarea accizei la motorină și alocarea celor 628 milioane de lei din fondul de subvenții sub formă de plată per hectar.  3. Anularea Legii Camerelor Agricole, pe care o consideră adoptată abuziv. Asociația face apel la fermieri, mass-media și cetățeni să participe la protestul de mâine, subliniind că agricultorii „merită să fie ascultați și sprijiniți”.
Doi copii de 2 și 6 ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan în Fălești Liber TV
Doi copii au suferit  intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Cazul a avut loc pe data de 08 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Aici, doi minori cu vârstele de 2 și 6 ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la coloană pe gaz utilizat pentru încălzirea apei, instalat în odaia băii și conectat la o butelie de gaz propan–butan. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a preluat copiii și i-a transportat la spitalul raional pentru îngrijiri medicale de rigoare. Potrivit informațiilor, mama își spăla copii în cadă, iar la un moment dat aceștia au început să prezinte semne de intoxicație. Apa caldă era asigurată de o coloană pe gaz. În încăpere lipsea canalul de ventilare, iar geamul era închis, fapt ce a favorizat acumularea gazelor de ardere în baie. În urma cercetărilor efectuate de specialiștii IGSU, s-a stabilit prealabil că intoxicarea s-a produs din cauza nerespectării regulilor de exploatare a surselor de încălzit și a lipsei canalelor de ventilare. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să respecte cu strictețe regulile de securitate la exploatarea aparatelor și surselor de  încălzit. Cetățenii sunt rugați să verifice cu atenție instalațiile pe gaz înainte de utilizare și să se asigure că canalele de ventilare sunt deschise și neobturate, pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon. Potrivit IGSU în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 27 situații de risc. În situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
(VIDEO) Renato Usatîi spune că fracțiunea sa a înregistrat 4 inițiative legislative promise cetățenilor: TVA mai mic, sprijin pentru tineret și sport, vot electronic, facilități pentru diaspora și anularea TVA la gaze Liber TV
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane de lei. ”Un alt proiect de lege care propune direcționarea a 5% din accizele pe alcool și tutun către un fond special pentru tineret și sport, care ar putea cumula peste 260 de milioane de lei începând cu 2026. Eu vreau ca în satele noastre, în orașe, să fie deschise secții sportive, pentru că cestea au dispărut, cu părere de rău”, a precizat Renato Usatîi.Totodată, Partidul Nostru a înregistrat inițiativa privind introducerea votului electronic, pentru a facilita participarea la alegeri a cetățenilor din țară și din diaspora: ”Un proiect la care a muncit mult deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, el este specialist în domeniu. Pentru noi este important ca o dată și pentru totdeauna să soluționăm această problemă, ca sistemul de vot electronic să fie folosit nu doar în ziua alegeri, dar ca și în multe țări dezvoltate precum în Elveția, să fie folosit la referendum”.De asemenea, Partidul Nostru va propune un proiect de lege care să permită nerezidenților fiscali, în special celor din diaspora, să achite în numerar bunuri mobile și imobile în valoare de până la 200.000 de euro. Un alt proiect, care urmează a fi înregistrat în această săptămână, vizează anularea TVA de 8% la gaze pentru consumatorii finali, persoane fizice, măsură care ar reprezenta un sprijin real pentru populație.În puțin peste o lună de activitate, fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistra patru inițiative legislative, iar în această săptămână înregistrează alte două.﻿
Patru școli din Republica Moldova, dotate cu mobilier nou din fondurile României. Prima inaugurare – la Corjova, în stânga Nistrului Liber TV
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) anunță finalizarea unui proiect-pilot prin care patru instituții de învățământ din Republica Moldova vor primi mobilier școlar modern până la sfârșitul acestui an. Inițiativa, intitulată „Mobilier școlar pentru unități de învățământ în Republica Moldova”, este finanțată integral de Guvernul României. Proiectul este realizat în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării și cu Biroul pentru politici de reintegrare al Republicii Moldova. Dotările includ bănci și scaune pentru elevi și profesori, dulapuri și table moderne, menite să îmbunătățească condițiile de studiu și calitatea actului educațional. Prima ceremonie de inaugurare va avea loc pe 10 decembrie 2025, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Corjova, raionul Dubăsari – o localitate situată în regiunea transnistreană. În ciuda infrastructurii modeste și a contextului complicat din zonă, instituția este frecventată anual de peste 300 de elevi și joacă un rol esențial în păstrarea și dezvoltarea educației în limba română pe malul stâng al Nistrului. În zilele următoare, pe 11 decembrie, vor fi inaugurate și celelalte unități incluse în proiect:  • Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Rîșcani,  • Gimnaziul nr. 10 din Bălți,  • Gimnaziul „A.I. Cuza” din Bălți. La evenimente sunt așteptați reprezentanți ai autorităților locale, directori, profesori și elevi. DRRM precizează că acest proiect-pilot marchează începutul unei acțiuni de durată, menite să contribuie la modernizarea infrastructurii educaționale și la susținerea școlilor cu predare în limba română, în special în zone defavorizate sau aflate în situații speciale.
Ambasada SUA și MAI desfășoară astăzi un exercițiu de simulare a unei situații de urgență la Chișinău Liber TV
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova organizează astăzi, 9 decembrie 2025, un exercițiu comun de simulare pentru gestionarea unei situații de urgență, potrivit unui comunicat emis de instituție. Evenimentul face parte din cooperarea periodică dintre Ambasada SUA și organele de aplicare a legii din Republica Moldova, continuând seria exercițiilor similare desfășurate cu succes în ultimii ani, cel mai recent având loc în 2022. Potrivit Ambasadei, exercițiul reprezintă o oportunitate de a testa rapiditatea și eficiența reacției instituțiilor responsabile și de a identifica elemente ce pot fi perfecționate în gestionarea unor scenarii de risc. În cadrul simulării, echipele ambasadei vor lucra îndeaproape cu mai multe subdiviziuni ale MAI. Exercițiul se desfășoară în perimetrul Ambasadei SUA din capitală și presupune inclusiv deplasarea vehiculelor speciale de intervenție ale IGSU pe strada Mateevici. Autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să nu se alarmeze, întrucât este vorba strict despre un scenariu de instruire.
CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane au statut de bănuit Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 23 de persoane - 14 candidați la obținerea permisului de conducere și 9 examinatori din cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto „Ungheni” - sunt cercetate pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Schema presupunea pretinderea și primirea unor sume cuprinse între 500 și 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice necesare obținerii permisului de conducere. În urma perchezițiilor, o persoană a fost reținută, iar alte 22 urmează să fie recunoscute și audiate în calitate de bănuit, fiind cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală pentru documentarea tuturor persoanelor implicate și pentru identificarea completă a lanțului infracțional.
Tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste 350.000 de lei în sectorul Botanica. Avea asupra lui 1 kg de marijuana și substanțe sintetice Liber TV
Polițiștii Brigăzii de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au reținut în sectorul Botanica al Capitalei un tânăr de 18 ani, asupra căruia au fost găsite droguri cu o valoare estimată de peste 350.000 de lei.Echipajul aflat în misiune a observat tânărul având un comportament suspect. În timpul controlului, asupra lui au fost depistate două pachete — unul cu aproximativ 1 kilogram de marijuana hidroponică, iar celălalt cu o substanță cristalizată, asemănătoare drogurilor sintetice de tip PVP (sare) și MDMA.Investigațiile ulterioare ale polițiștilor de la Inspectoratul sectorului Botanica au arătat că tânărul ar fi activat în calitate de curier, fiind implicat în distribuirea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău.Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, conform legislației Republicii Moldova.Poliția anunță că acțiunile operative și investigative continuă pentru identificarea altor persoane implicate și pentru documentarea integrală a rețelei infracționale.
(VIDEO) Ștefan Gligor: „Politizarea procesului lui Plahotniuc va face mult rău Republicii Moldova în relația cu UE” Liber TV
Un proces în cazul lui Vlad Plahotniuc pornit pe picior greșit, inechitabil și cu influențe politice va „face mult rău” Republicii Moldova în relațiile cu Uniunea Europeană. O spune juristul și politicianul Ștefan Gligor, fost oponent al lui Vlad Plahotniuc, care îndeamnă autoritățile judiciare să de-a dovadă de corectitudine și imparțialitate în această cauză de rezonanță, transmite Agenția de știri Telegraph.md. „Pe Plahotniuc l-am atacat continuu din momentul în care a uzurpat puterea. Cu toate acestea eu pledez pentru toate drepturile procesuale, că în momentul în care nu vom demonstra ca stat că avem un act al justiției imparțial și corect, care nu este condus de factorul politic, asta ne va face foarte mult rău, inclusiv în contextul integrării europene, or Comisia Europeană ne cere rezultate clare la capitolul investigarea marilor fraude”, a declarat Ștefan Gligor în cadrul unei emisiuni de la Pro TV Chișinău.De asemenea, juristul regretă faptul că instanța nu a dat curs demersului apărării lui Plahotniuc pentru ca ședințele de judecată cu participarea fostului lider al PDM să fie filmate integral.„Consider că toată societatea, instanțele, organul de urmărire, clasa politică și comunitatea internațională, ca să vadă că se poate avea încredere, cred că era bine, cu excepția unor ședințe unde ipotetic puteau fi examinate materiale secrete, ca ședințele să fie asistate de reprezentanții mass-media”, a mai adăugat Ștefan Gligor.﻿
(VIDEO) Ion Ceban, după perchezițiile de săptămâna trecută: „Justiția nu trebuie făcută la televizor. Cine e vinovat să răspundă conform legii” Liber TV
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat astăzi, în cadrul ședinței serviciilor municipale, perchezițiile desfășurate săptămâna trecută în dosarul ce vizează Direcția generală locativ-comunală și amenajare. Edilul a cerut organelor de drept să își finalizeze corect munca și a criticat modul în care imaginile și informațiile au fost prezentate publicului. „Solicităm ca organele de drept să-și facă treaba până la capăt, iar justiția să nu se facă la televizor. Dacă cineva se va dovedi vinovat, să răspundă conform legii”, a declarat Ceban, subliniind că până în prezent nu există claritate privind proveniența banilor prezentați de CNA în fotografiile publicate. Potrivit lui Ceban, modul în care au fost difuzate imaginile creează impresia falsă că sumele ar fi fost ridicate chiar din biroul șefului direcției, Ion Burdiumov. „Din câte cunosc eu, nu corespunde realității. S-a arătat cu degetul într-o direcție sau alta”, a adăugat primarul. Edilul a sugerat că scandalul mediatic ar putea devia atenția societății de la problemele majore: „Se creează impresia că se acoperă subiecte importante precum creșterea datoriei publice, lipsirea oamenilor de compensații la energie, reducerea plafoanelor la căldură, creșterea tarifelor, deficitul bugetar enorm sau creșterea consumului de droguri.” Ceban a reiterat că nu apără pe nimeni, însă „în aceste circumstanțe, legea trebuie să fie în capul mesei”.﻿ În urma perchezițiilor, șeful Direcției locativ-comunale, Ion Burdiumov, și subalternul său Vasile Efros au primit câte 30 de zile de arest în penitenciar. Iurie Savițchi, șef de secție, a fost plasat în arest la domiciliu, iar Daniela Sîrbu, specialist principal, are interdicția de a părăsi țara. În același dosar, au fost arestați trei agenți economici, suspectați că ar fi oferit comisioane funcționarilor în schimbul aranjării unor licitații publice.
Zelenski se întâlnește astăzi la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, pe fondul presiunilor SUA pentru un acord de pace cu Rusia Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească luni, la Londra, cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, într-o încercare de a consolida sprijinul european în timp ce Statele Unite intensifică presiunile asupra Kievului pentru a accepta un proiect de acord de pace cu Rusia, transmite Reuters.  Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz — care călătoresc la Londra pentru consultări — și-au declarat ferm susținerea pentru poziția Ucrainei, pe fondul temerilor că Washingtonul ar putea forța Kievul să accepte condiții favorabile Moscovei. Într-un mesaj video adresat duminică seară ucrainenilor, înregistrat din tren în timpul deplasării, Zelenski a anunțat începutul „unei noi săptămâni diplomatice”, axată pe discuții cu liderii europeni. „În primul rând, vom discuta despre probleme de securitate, sprijin pentru reziliența noastră și pachete de asistență pentru apărare — în special apărarea antiaeriană și finanțarea pe termen lung pentru Ucraina. Desigur, vom discuta și o viziune comună pentru negocieri”, a spus liderul ucrainean. Ucraina traversează una dintre cele mai dificile etape din aproape patru ani de război: trupele ruse înaintează lent în est, iar orașe și localități ucrainene sunt afectate de pene masive de curent, cauzate de intensificarea atacurilor Moscovei asupra infrastructurii energetice. În acest context, Washingtonul a înaintat luna trecută un plan de încetare a focului care respectă o parte importantă a cererilor formulate de Rusia. Drept urmare, aliații europeni ai Ucrainei au intervenit pentru a ajuta Kievul să obțină condiții mai avantajoase în eventualele negocieri. Trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff, alături de ginerele acestuia, Jared Kushner, au prezentat săptămâna trecută o versiune revizuită a planului la Moscova. Ulterior, au avut loc mai multe zile de discuții cu oficialii ucraineni la Miami, care s-au încheiat sâmbătă fără progrese semnificative. Trump a declarat duminică faptul că este „dezamăgit” de Zelenski, acuzându-l că nu ar fi citit cel mai recent proiect de acord susținut de Washington. Rustem Umerov, principalul negociator al Ucrainei, a anunțat că își va informa președintele cu privire la discuțiile purtate cu partea americană și că va primi toate documentele legate de planul de pace. „Sarcina principală a echipei ucrainene a fost să obțină de la partea americană informații complete despre discuțiile din Moscova și toate versiunile actuale ale propunerilor”, a precizat Umerov. Oficiali americani afirmă că se află în faza finală a conturării unui acord. Totuși, până acum nu există semne că Ucraina sau Rusia ar fi dispuse să semneze cadrul propus de echipa de negociatori ai lui Trump.
O explozie s-a produs în raionul Șoldănești după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă Liber TV
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:36. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani, a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. În urma exploziei, acesta a suferit arsuri de gradul II la membrele superioare și coapse. Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la spitalul raional, starea acesteia fiind calificată ca medie–stabilă. Incendiu în locuință nu s-a produs. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că cel mai probabil cauza de producere a incidentului este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei.  În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația despre importanța respectării regulilor de siguranță și antiincendiare. Specialiștii avertizează că utilizarea lichidelor ușor inflamabile, precum benzina, petrolul sau gazul lampant, pentru aprinderea focului în sobă este strict interzisă, întrucât poate provoca incendii sau explozii cu consecințe grave asupra sănătății și vieții. Potrivit IGSU, de la începutul anului 2025 au fost înregistrate 246 de incendii produse în urma utilizării sobelor. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 21 de situații de risc.
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei României. Liberalul câștigă Bucureștiul cu peste 36% din voturi Liber TV
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, este noul primar general al municipiului București. Liberalul a fost votat de peste 211.000 de bucureșteni, ceea ce reprezintă 36,16% din totalul voturilor valabil exprimate, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă după centralizarea tuturor celor 1.289 de secții de votare. Ciucu s-a detașat clar în fața celorlalți candidați, obținând un avans de circa 14 puncte procentuale față de următoarea clasată, Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”), care a acumulat 21,94%. Pe locul al treilea s-a situat social-democratul Daniel Băluță, cu 20,51%, urmat de liderul USR, Cătălin Drulă, cu 13,90%. Restul candidaților au obținut scoruri de sub 6%, între care:  • Ana Ciceală (SENS) – 5,85%  • Eugen Orlando Teodorovici (independent) – 0,28%  • George Valentin Burcea (POT) – 0,20%  • Gheorghe Nețoiu (independent) – 0,19%  • Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit) – 0,18%  • Angela Negrotă (independent) – 0,14%  • Dănuț-Angelo Trifu (independent) – 0,14%  • Vlad Gheorghe (independent) – 0,11%  • Constantin-Titian Filip (independent) – 0,11%  • Gheorghe Macovei (PRM) – 0,09%  • Mihai Ioan Lasca (Patrioții Poporului Român) – 0,08%  • Liviu Gheorghe Floarea (PNȚ Maniu-Mihalache) – 0,08%  • Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune) – 0,05%. Noul primar general a recunoscut că, deși scorul este unul câștigător, legitimitatea sa trebuie consolidată prin rezultate: „Acest vot nu-ţi oferă suficientă autoritate. Va trebui să muncesc foarte mult și îmi iau acest angajament ca să demonstrez și celor care nu m-au votat că merit să fiu primarul Bucureștiului.” El a transmis și un mesaj partidelor din Coaliția de guvernare: „O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București.” După încheierea votului, sacii cu buletine au fost transportați la Biroul Electoral Central. Mandatul lui Ciprian Ciucu va dura mai puțin de patru ani, urmând să se încheie în vara anului 2028, conform noului calendar electoral.
Scandal major în SUA: Netflix vrea să cumpere Warner Bros., iar autoritățile lansează o anchetă antimonopol Liber TV
Un uriaș scandal a izbucnit în Statele Unite după ce Netflix a anunțat intenția de a cumpăra compania Warner Bros., una dintre cele mai mari tranzacții din industria cinematografică din ultimii ani. Dimensiunea acordului a atras imediat atenția Departamentului de Justiție al SUA, care a demarat o amplă investigație antimonopol, estimată să dureze cel puțin 10 luni.Pe lângă presiunea autorităților, și Gilda Scenaristilor din America (WGA) a cerut oficial blocarea tranzacției. Sindicatul susține că preluarea ar crea o poziție monopolistă fără precedent în piața de streaming, reducând numărul de proiecte și afectând grav locurile de muncă din industrie.„Legislația antimonopol este menită să prevină absorbția de către cea mai mare companie de streaming din lume a unuia dintre cei mai mari competitori ai săi. Aceasta va duce la reducerea locurilor de muncă, scăderea salariilor, înrăutățirea condițiilor de lucru, creșterea prețurilor pentru consumatori și diminuarea diversității conținutului. Industria și publicul deja suferă din cauza faptului că doar câteva companii influente controlează strict ce pot vedea oamenii la TV, pe platformele de streaming și în cinematografe. Această fuziune trebuie oprită”, a transmis WGA.Warner Bros. este proprietarul HBO Max, al doilea cel mai popular serviciu de streaming din lume, și deține drepturile asupra unor francize și seriale de top, precum Game of Thrones, The Sopranos, Friends, The Big Bang Theory sau seria Harry Potter.Tranzacția, dacă va fi aprobată, ar remodela radical industria globală a divertismentului — însă, pentru moment, presiunea sindicatelor și suspiciunile de monopol pun sub semnul întrebării viitorul acordului.
România exportă masiv energie către Republica Moldova, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene Liber TV
România continuă și astăzi să exporte volume ridicate de energie electrică în Republica Moldova, în contextul perturbărilor din sistemul energetic ucrainean provocate de atacurile cu drone și rachete ale Rusiei din 5-6 decembrie. Potrivit datelor Transelectrica, la ora 8:30 fluxul de export către Chișinău depășea 1.300 MW, transmite Profit.ro. Cel mai mare transfer are loc prin linia de înaltă tensiune 400 kV Isaccea–Vulcănești, completat de liniile de 110 kV Huși–Cioara, Stânca–Costești și Țuțora–Ungheni. Capacitatea ridicată de export este susținută de producția puternică a hidrocentralelor și parcurilor eoliene din România, care însumează peste 50% din generarea națională — aproximativ 3.900 MW.În același timp, potrivit Moldelectrica, Republica Moldova exporta la aceeași oră circa 998 MW către Ucraina, menținând configurația de ieri: Chișinăul importă energie din România și o redirecționează mai departe peste graniță.Autoritatea sistemului energetic moldovenesc a explicat că situația este cauzată de deconectarea unui grup energetic important din zona aferentă Republicii Moldova, în urma atacurilor asupra rețelei ucrainene. În plus, liniile de interconexiune funcționează aproape de limita maximă, motiv pentru care Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie „preventiv, pe următoarele câteva ore”, pentru a evita suprasarcini și riscuri operaționale.Compania precizează că aceste ajutoare de avarie nu sunt gratuite — energia de urgență este livrată la prețuri mai mari decât cele ale pieței spot.Situația actuală readuce în atenție vulnerabilitatea energetică a regiunii. În noiembrie 2022, localități din Republica Moldova, inclusiv Chișinău, au rămas temporar fără curent din cauza unor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene. Sistemele Moldovei și Ucrainei funcționează sincronizat cu Europa de Vest din martie 2022, o reconectare la rețelele Rusiei și Belarusului — planificată inițial — fiind abandonată după invazia rusă.
Credite „de familie”: Zinaida Popa ia aproape 2 milioane de lei împrumut chiar de la soțul ei Liber TV
Zinaida Popa a declarat în acte două împrumuturi solide, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, ambele contractate de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Practic, în familia Popa, banii circulă cu dobândă, iar termenul de rambursare se întinde lejer până în 2030 și chiar 2044, după cum arată declarația de avere publicată de Unimedia.Primul credit: 400.000 de lei, scadent în 2030, cu dobândă de 9%.Al doilea: 1.589.000 de lei, scadent în 2044, dobândă 7,77%.La capitolul imobile, familia Popa nu duce lipsă de opțiuni. În declarație apar mai multe terenuri și locuințe, inclusiv două apartamente cumpărate recent, în 2024 și 2025, cu 145.000 de euro fiecare. Tot în venituri sunt trecuți și 150.000 de euro obținuți din vânzarea unor bunuri — 125.000 de euro pentru un apartament și 25.000 pentru un garaj.Demisionat între timp de la conducerea SPPS, Vasile Popa a părăsit instituția pe 11 noiembrie 2025. Soția sa, Zinaida Popa, a salutat plecarea într-un registru aproape poetic, numind-o „o binecuvântare”, pentru că soțul nu mai trebuie „să păzească onoarea și demnitatea cuiva”. Unicul motiv de întristare, după spusele ei: „viitorul sumbru al Moldovei”.
Guvernul Merz, prăbușire record în sondaje: 70% dintre germani sunt nemulțumiți de activitatea coaliției Liber TV
Guvernul condus de Friedrich Merz se confruntă cu cel mai scăzut nivel de susținere de la preluarea mandatului. Potrivit unui sondaj realizat de INSA pentru Bild, 70% dintre germani declară că sunt nemulțumiți de activitatea coaliției, acesta fiind cel mai ridicat procent înregistrat vreodată în evaluările institutului.La începutul mandatului, imediat după formarea cabinetului, doar sub jumătate dintre respondenți exprimau această nemulțumire.Aprobarea guvernului a coborât la doar 21%, un minim istoric.Nici cancelarul Friedrich Merz nu stă mai bine: peste două treimi dintre germani sunt nemulțumiți de activitatea sa, iar doar 23% au o opinie favorabilă.Directorul INSA, Hermann Binkert, a declarat că acestea sunt „cele mai slabe rezultate înregistrate vreodată pentru un cancelar în exercițiu și pentru guvernul său”.Coaliția CDU/CSU – SPD pierde majoritateaRatingul coaliției a scăzut la 40%, insuficient pentru a asigura majoritatea în Bundestag. Nemulțumirea crește inclusiv în rândul propriului electorat:• Merz mai este susținut de 52% dintre votanții CDU/CSU• Doar 35% dintre simpatizanții SPD își mai exprimă încrederea în cancelarul în exercițiu.
Alegeri la Primăria Capitalei: peste 113.000 de bucureșteni au votat până la ora 11:00. Lupta pentru Primăria București este în plină desfășurare Liber TV
Scrutinul pentru funcția de primar general al Capitalei a început duminică dimineață la ora 07:00, iar bucureștenii sunt așteptați să voteze până la ora 21:00, în secțiile la care sunt arondați. Deși procesul electoral a început de cinci ore, prezența la urne se menține modestă.Până la ora 11:00, peste 113.000 de alegători și-au exprimat votul, ceea ce reprezintă o prezență de puțin peste 6%.Prezența pe sectoare• Sectorul 3 înregistrează cea mai scăzută prezență – 22.620 votanți• Sectorul 5 este în frunte – 24.206 votanțiÎn total, 17 candidați își dispută conducerea Primăriei București, considerată a doua cea mai importantă funcție publică din România, după cea de președinte.Ordinea candidaților pe buletinul de vot Cătălin Drulă (USR) – fost ministru al Transporturilor Daniel Băluță (PSD) – primar al Sectorului 4 George Valentin Burcea (POT) – actor Ciprian Ciucu (PNL) – primar al Sectorului 6 Ana Maria Ciceală (SENS) – fost consilier general, activist pentru mediu Liviu Gheorghe Floarea (PNȚMM) Gheorghe Macovei (PRM) Oana Crețu (PSDU) – avocat Mihai Ioan Lasca (PPR) Rareș Lazăr (PRA) Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”) – jurnalistă Dănuț Angelo Trifu (independent) – activist ONG Eco-Civica Eugen Orlando Teodorovici (independent) – fost ministru al Finanțelor (candidat retras) Gheorghe Nețoiu (independent) Vlad Gheorghe (independent) – fost europarlamentar (candidat retras) Angela Negrotă (independent) – jurist Constantin Tițian Filip (independent) – medicSecțiile de votare rămân deschise până la ora 21:00, iar alegătorii care ajung după această oră nu vor mai putea intra, cu excepția situațiilor excepționale prevăzute de lege.
Elon Musk, acuzații la adresa UE după amenda de 120 milioane de dolari: „Europa este Al Patrulea Reich” Liber TV
Elon Musk a stârnit un nou val de controverse după ce a repostat pe X (fostul Twitter) un mesaj în care se afirma că Europa este „Cel de-al Patrulea Reich”, exprimându-și astfel acordul cu această afirmație.Tensiunile dintre Musk și instituțiile europene au escaladat după ce Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de dolari, acuzând-o de „inducerea în eroare a utilizatorilor” prin sistemul de verificare cu „bifa albastră”.După ce Musk a cumpărat rețeaua socială, X a introdus posibilitatea ca utilizatorii să cumpere bifa albastră, menită să certifice identitatea. Ulterior, autoritățile UE au constatat că în unele cazuri, bifa apărea și pe conturi false, ceea ce ar fi creat confuzie și riscuri pentru utilizatori.Decizia Bruxelles-ului a provocat reacții dure în rândul oficialilor americani. Secretarul de stat Rubio a catalogat amenda drept „un atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și asupra poporului american”, iar vicepreședintele Vance a declarat că „UE ar trebui să apere libertatea de exprimare, nu să sancționeze companiile pentru nimicuri”.În replică, Musk a publicat mai multe postări prin care critică UE, susținând că blocul comunitar ar trebui dizolvat, iar statele membre ar trebui să-și recapete suveranitatea:„Uniunea Europeană trebuie să fie desființată, iar suveranitatea trebuie returnată statelor, pentru ca guvernele lor să poată reprezenta cu adevărat poporul”, a scris miliardarul.
Ucraina îngheață o parte din activele lui Victor Gușan, proprietarul holdingului „Șerif”, din cauza legăturilor cu Ministerul Apărării al Rusiei Liber TV
Autoritățile ucrainene au înghețat o parte din activele omului de afaceri Victor Gușan, coproprietar al holdingului „Șerif” din regiunea transnistreană, în urma unor investigații ce indică legături ale acestuia cu Ministerul Apărării al Federației Ruse, relatează Zona de Securitate.Potrivit sursei, în 2003, holdingul „Șerif” a preluat controlul asupra uzinei „Moldavizolit” de pe malul stâng al Nistrului. Reprezentanța moscovită a fabricii a devenit, în 2008, unul dintre cei doi furnizori de echipamente electrice pentru necesitățile Ministerului Apărării al Rusiei. Despre colaborarea cu instituția militară rusă a relatat anterior și postul de televiziune transnistrean „TSV”, deținut de Gușan.Deși în 2024 uzinei i-a fost practic interzis să livreze produse cu dublă utilizare în Federația Rusă, exporturile au continuat către țări terțe, de unde componentele ar fi putut ajunge ulterior în Rusia. Acestea ar fi fost utilizate inclusiv la dezvoltarea sistemelor de control pentru rachete purtătoare, precizează publicația.Autoritățile ucrainene nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind eventuale măsuri ulterioare.
Republica Moldova cere ajutor de urgență din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean Liber TV
Atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, produse în zona din apropierea Republicii Moldova, au afectat stabilitatea rețelei electroenergetice naționale. Un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune funcționează la o capacitate aproape maximă, anunță autoritățile.Ca urmare a depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat sprijin de avarie din România pentru următoarele câteva ore, astfel încât rețeaua să poată funcționa în siguranță și să fie evitate eventualele suprasarcini.Instituția îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în intervalele orare de vârf, pentru a reduce presiunea pe sistem și a preveni posibile deconectări.Moldelectrica anunță că monitorizează continuu situația și va reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția evenimentelor.
Sarcofagul de la Cernobîl, avariat după un atac cu dronă: AIEA avertizează că structura nu își mai îndeplinește pe deplin funcțiile de siguranță Liber TV
Sarcofagul care acoperă reactorul avariat al blocului 4 de la Cernobîl nu mai poate garanta integral funcțiile de securitate nucleară după ce a fost deteriorat în urma unui atac cu dronă. Anunțul a fost făcut de directorul general al AIEA, Rafael Grossi, în urma unei inspecții la fața locului.Potrivit lui Grossi, „sarcofagul și-a pierdut unele funcții esențiale, inclusiv capacitatea de a menține materialele periculoase în interior”, însă elementele portante și sistemele de monitorizare nu au suferit daune ireversibile. Autoritățile au efectuat deja lucrări de reparație parțiale, însă intervențiile trebuie continuate pentru a asigura siguranța pe termen lung.Construcția actuală, instalată în 2019, a costat aproximativ 2,2 miliarde de euro și a fost proiectată să limiteze răspândirea particulelor radioactive timp de cel puțin 100 de ani.În februarie 2025, președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunța că o dronă rusească a lovit sarcofagul, provocând daune semnificative, însă nivelul radiațiilor în zona înconjurătoare a rămas în limite normale, potrivit autorităților.Recent, oamenii de știință au raportat și descoperirea unei ciuperci neobișnuite în zona Cernobîl — Cladosporium sphaerospermum, capabilă să utilizeze radiația ca sursă de energie, într-un proces similar fotosintezei.AIEA urmează să prezinte un raport detaliat privind starea sarcofagului și eventualele riscuri.
Polițist de frontieră de la „Lopatnic”, rănit cu arma din dotare în timpul serviciului Liber TV
Un incident a avut loc vineri seara, 5 decembrie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din cadrul Direcției regionale Nord. Un angajat aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu a suferit o auto-rănire cu arma din dotare.Potrivit informațiilor preliminare, în jurul orei 21:30, polițistul s-a îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat activității de serviciu. La scurt timp, colegii au auzit un foc de armă, iar în urma verificărilor l-au găsit rănit.Angajatul a fost transportat imediat la spital, unde primește îngrijiri medicale. Starea sa este stabilă, iar viața nu îi este în pericol.Poliția de Frontieră anunță că circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate și va reveni cu informații pe măsura derulării anchetei.
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei Liber TV
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), judecat într-un dosar de amploare privind abuzul de putere și delapidarea unor sume considerabile de bani. Sentința urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii decembrie de magistrații Judecătoriei Comrat.Potrivit anchetei, în perioada 2017–2020, Constantinov, în calitate de director al unei companii din Comrat, ar fi autorizat împreună cu alte persoane transferuri nejustificate de fonduri către o altă entitate economică în care activa fiul său. Schema ar fi inclus semnarea unor contracte fictive, fapt care ar fi dus firma pe care o conducea în stare de insolvabilitate. Prejudiciul estimat depășește 46 de milioane de lei.Procuratura Generală a confirmat pentru presă că solicită o condamnare de 13 ani, având în vedere gravitatea faptelor imputate și impactul financiar asupra companiei administrate de Constantinov.Fostul președinte al APG a intrat în atenția publică și în noiembrie 2025, când și-a anunțat demisia din funcție, invocând motive de sănătate. Decizia a venit la scurt timp după o întrevedere cu șeful SIS, Alexandru Musteață, în cadrul unei vizite oficiale în autonomie. Constantinov a insistat însă că plecarea sa nu are legătură cu presiuni politice.Pe 22 martie 2026 urmează să aibă loc alegerile pentru noul legislativ local din Găgăuzia, cu eventual tur doi pe 5 aprilie.Dmitri Constantinov a condus Adunarea Populară din februarie 2022. În 2024, acesta a rămas temporar fără pașaport diplomatic, după o vizită în Rusia și o întrevedere cu politicianul condamnat penal Ilan Șor, la anunțarea blocului politic „Victoria”. În 2025, instanța a anulat decizia Ministerului Afacerilor Externe și i-a restituit documentul, după o hotărâre pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.
SUA ar putea părăsi parțial NATO în 2027, dacă Europa nu-și asumă mai multe funcții de apărare – Reuters Liber TV
Statele Unite ar putea începe încă din 2027 un proces de retragere parțială din NATO, în cazul în care Europa nu preia o parte mai mare din responsabilitățile alianței, informează Reuters.Potrivit agenției, Washingtonul insistă ca statele europene să gestioneze o parte semnificativă din capacitățile de apărare convențională ale NATO – de la sisteme de rachete până la operațiuni de supraveghere și informații.Totuși, mai mulți oficiali europeni consideră că o astfel de tranziție este nerealistă într-un interval atât de scurt. Limitările de resurse, întârzierile de producție și dependența de tehnologiile americane fac aproape imposibilă înlocuirea anumitor capabilități esențiale până în 2027.SUA dețin în prezent sisteme unice și greu de substituit, în special în domenii precum culegerea de informații, recunoaștere și monitorizare.
Partidul Nostru propune ca 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în Parlament inițiativa prin care 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret – una dintre cele mai ample propuneri dezvoltarea sportului și tineretului.În cadrul conferinței de presă, Margarint a atras atenția că "Moldova a subfinanțat cronic aceste domenii", iar consecințele sunt evidente: doar 0,7% din buget este alocat sportului și tineretului; peste 40% dintre sălile de sport școlare sunt neconforme, iar jumătate dintre tineri nu au acces la infrastructură sportivă în localitățile lor.În același timp, consumul de alcool în rândul adolescenților rămâne îngrijorător.„Propunem o schimbare simplă și morală: banii proveniți din ceea ce dăunează sănătății să fie investiți în sănătatea națiunii”, a declarat deputatul.Potrivit proiectului, direcționarea celor 5% din accize ar genera circa 258 de milioane de lei anual, fonduri care ar fi folosite pentru: * modernizarea sălilor de sport din școli și comunități; * dezvoltarea sportului de masă și de performanță pentru copii; * proiecte educaționale, culturale și civice pentru tineri. Margarint a subliniat că inițiativa nu implică taxe noi, ci reprezintă „o corectare morală a priorităților”, fără impact asupra deficitului bugetar.Pe termen lung, investițiile în sport ar reduce costurile din sănătate – economisind 3–4 lei pentru fiecare leu investit. Totodată, elevii care practică activități fizice au rezultate academice cu până la 17% mai bune, iar comunitățile ar beneficia de infrastructură modernă și centre de tineret funcționale.„Nu putem ridica o țară doar prin drumuri și clădiri. O ridicăm prin oameni – prin copiii și tinerii ei”, a afirmat Margarint, încheind cu mesajul: „Transformăm accizele în sănătate. Transformăm problemele în oportunități.”Această inițiativă a fost anunțată în campania electorală din 28 septembrie și a fost promovată constant, timp de mai mulți ani, de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, care a pledat pentru crearea unui mecanism predictibil de finanțare a sportului și tineretului. ﻿
PAS propune modificarea Regulamentului Parlamentului: „Ora votului”, limitarea dezbaterilor și noi reguli pentru luările de cuvânt. Opoziția acuză tendințe autoritare Liber TV
Majoritatea parlamentară PAS a înregistrat un proiect amplu de modificare a Regulamentului Parlamentului, care ar putea schimba semnificativ modul de desfășurare a ședințelor plenare. Inițiativa introduce conceptul de „ora votului”, noi reguli privind înscrierea la cuvânt și limite clare pentru durata dezbaterilor – prevederi care au provocat critici dure din partea unor aleși locali și a opoziției extraparlamentare. „Ora votului” – toate proiectele vor fi votate într-un interval dedicat Potrivit documentului, toate proiectele incluse pe ordinea de zi vor fi supuse votului doar în intervalul stabilit ca „ora votului”. Dacă în acel moment nu este întrunit cvorumul, președintele ședinței va amâna procedura și va anunța data exactă la care va fi reluat votul, fără a depăși următoarea ședință plenară. Reguli noi pentru luările de cuvânt Proiectul prevede că deputații trebuie să se înscrie la cuvânt la începutul ședinței sau imediat după aprobarea ordinii de zi, indicând tema intervenției și timpul necesar. Durata alocată rămâne limitată:  • până la 7 minute pentru reprezentanții fracțiunilor parlamentare,  • până la 5 minute pentru deputații neafiliați. Președintele ședinței va putea limita perioada de înscriere la cuvânt, o modificare care, potrivit autorilor, urmărește disciplinarea dezbaterilor și optimizarea timpului. Durata dezbaterilor, stabilită prin vot O altă schimbare importantă se referă la limitarea timpului alocat discutării fiecărui subiect. La propunerea președintelui ședinței sau a unei fracțiuni, plenul va decide prin vot un interval clar, ce va include prezentarea proiectului, întrebările și răspunsurile, precum și intervențiile deputaților. Odată epuizat timpul, dezbaterea se încheie automat. Reacții critice: acuzații de „dictatură” și „cenzură” Proiectul a stârnit reacții vehemente în spațiul public. Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză guvernarea de tendințe autoritare: „Este inadmisibil să ne transformăm într-un stat unde ni se închide gura. Parlamentul riscă să devină o mașinărie de vot, unde PAS va adopta legi pe bandă rulantă”, a declarat edilul, afirmând că guvernarea limitează libertatea de exprimare într-o țară candidată la UE. Critici vin și din partea deputatului Vasile Costiuc (Democrația Acasă), care susține că modificările reprezintă „introducerea prin lege a cenzurii”: „Facem apel la societate să nu permită limitarea libertății de exprimare. Urmează Telegramul, TikTok și Facebook”, a avertizat acesta. Proiectul urmează să fie examinat în comisiile parlamentare, după care va fi supus votului în plen. PAS, deocamdată, nu a prezentat o reacție oficială la acuzațiile opoziției.
(VIDEO) Cristina Ciubotaru: „Examinarea grăbită a dosarului Plahotniuc poate duce la o condamnare la CEDO” Liber TV
„Viteza la care s-a recurs în examinarea dosarului Plahotniuc în instanță și constrângerile legate de studierea volumelor de către inculpat ar putea să coste Republica Moldova o condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”. De această părere este expertul anticorupție, fost șef adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, care critică, totodată, și abordarea duplicitară față de procesul fostului lider al PDM în raport cu alte dosare de rezonanță care trenează de ani de zile, transmite UNIMEDIA. „Acum nu este clar de ce diferite dosare de rezonanță au viteze diferite. De ce unele trenează, dar altele se mișcă repede. De ce dosarul lui Dodon trebuie reluat de la zero și nimeni nu-i deranjat de faptul că viteza a fost tocmai trei ani și acum începem de la zero, dar de ce nu trebuie viteză aici? Mai ales că el nu a pus problema, că nu a reușit să studieze materialele dosarului, iar aici dacă vorbim despre un dosar care are sute de volume și i se dă câteva zile la dispoziție să studieze, fizic, nu poți să citești, să înțelegi, să discuți, să construiești strategia de apărare”, a declarat Cristina Ciubotaru în cadrul emisiunii „Contrasens” de la Ziua. Experta anticorupție susține că implicarea politicului prin declarații „de laudă” că dosarul este examinat cu o viteză mare ar putea costa Republica Moldova o condamnare la CEDO. „După mine această laudă care vine din zona politică că avem o viteză mare, foarte bine, că se încurajează, de fapt, mai târziu poate să ne coste pe noi o condamnare la CEDO pentru faptul că omului nu i-au fost asigurate garanții de apărare. Eu zic mai bine să-i dea timp să se pregătească, dacă procurorii sunt foarte convinși de probele pe care le au. Să prespunem că sunt probe și el urmează să fie condamnat în baza probelor pe care le-a acumulat procuratorul. De ce să nu-i dai voie să le citească? Să se pregătească. Plus declarațiile politice care vin sigur că pentru CEDO cântăresc, fiindcă justiția nu o fac politicienii, justiția o fac instanțele de judecată și când se încurajează o anumită viteză într-un caz, iar în alt caz nu ne trebuie viteză. Ați văzut supărări pe motivul că, vai de mine, se ia de la zero dosarul „Kuliok”. Ați auzit undeva acele supărări? Nimeni nu-i supărat”, a mai adăugat Cristina Ciubotaru.﻿  
OrheiLand se închide: primărița demisionară dă vina pe „regimul Sandu”, în timp ce proiectele lui Ilan Șor se prăbușesc unul câte unul Liber TV
Parcul de distracții OrheiLand își sistează activitatea, a anunțat primărița demisionară a municipiului Orhei, Tatiana Cociu. Potrivit acesteia, decizia ar fi legată de încetarea finanțării din partea lui Ilan Șor, pe fondul „presiunilor politice” exercitate, susține ea, de actuala guvernare. „Cunoașteți deja despre decizia dificilă pe care Ilan Șor a fost nevoit să o ia din cauza politicii antipopulare a regimului Sandu, a hărțuirii echipei noastre, a abuzurilor poliției și a atacurilor asupra tuturor celor pe care ne-am străduit să-i ajutăm. (…) Cu mare regret, este vorba și despre încetarea finanțării iubitului nostru parc național OrheiLand”, a declarat Cociu. Primărița afirmă că închiderea parcului este „o pierdere foarte mare” pentru vizitatori, dar susține că acesta ar putea fi redeschis „atunci când situația din țară se va schimba”, menționând că sponsorii ar fi gata să reia investițiile „într-o Moldovă fără Sandu și PAS”. Deocamdată, nu este clar dacă OrheiLand se va închide definitiv sau ce urmează să se întâmple cu terenul pe care funcționează parcul. Parcul OrheiLand a fost inaugurat în 2018, la inițiativa lui Ilan Șor, și a devenit una dintre principalele atracții din regiune. Anunțul vine în aceeași săptămână în care oligarhul fugar Ilan Șor a informat că își închide toate așa-numitele „proiecte sociale” din Republica Moldova și că își retrage sprijinul politic, iar aleșii locali afiliați formațiunilor sale vor demisiona. Ulterior, reprezentanți ai rețelei sale politice au anunțat zilnic suspendarea câte unui proiect sau renunțarea la mandate. Ilan Șor, condamnat definitiv în aprilie la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, a fugit din Republica Moldova înainte de pronunțarea sentinței. Totodată, bunurile sale, evaluate la peste cinci miliarde de lei, urmează să fie confiscate în favoarea statului.
Două persoane reținute în cazul unui omor comis în octombrie în localitatea Văsieni, raionul Telenești Liber TV
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI au reținut două persoane implicate în omorul unui bărbat de 58 de ani, comis în septembrie 2025 în localitatea Văsieni din raionul Telenești. Potrivit oamenilor legii, victima fusese dată dispărută la 5 octombrie, iar corpul său neînsuflețit a fost descoperit de fiul său, într-o zonă din extravilanul localității. Acesta prezenta semne de moarte violentă, cadavrul fiind carbonizat. Imediat după descoperire, la caz au fost implicate subdiviziunile specializate ale IGP pentru investigarea circumstanțelor.Ancheta a arătat că victima locuia singură și avea un conflict cu un bărbat din localitate. Cei doi suspecți, un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, aflați sub influența alcoolului și a drogurilor, au aflat despre conflict și s-au dus la domiciliul victimei „pentru a-i cere socoteală”. Aceștia au pătruns în casă, au agresat bǎrbatul, apoi l-au transportat cu o căruță pe un câmp, unde l-au incendiat.Datorită măsurilor speciale de investigație desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun  cu polițiștii din Telenești și cu suportul Direcției investigații analitice a INI, suspecții au fost identificați, reținuți și audiați, recunoscându-și vina și colaborând cu ancheta.La solicitarea Procuraturii Orhei, minorului de 15 ani i s-a aplicat măsura preventivă de arest la domiciliu, iar tânărul de 26 de ani a fost plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 11 Bălți. Ambii au fost recunoscuți în calitate de învinuiți.﻿
Guvernul pregătește taxarea coletelor de pe Temu și AliExpress. Premierul Munteanu: „Este necesar pentru siguranță și echitate” Liber TV
Guvernul Republicii Moldova pregătește introducerea unor taxe pentru coletele comandate de moldoveni de pe platforme precum Temu, AliExpress și alte magazine online din afara țării. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că măsura este „necesară”, atât din motive economice, cât și pentru protecția consumatorilor. Potrivit șefului Executivului, Ministerul Finanțelor se află în etapa finală de elaborare a cadrului legal care va reglementa regimul coletelor internaționale. „Discutăm acum cu Ministerul Finanțelor să reglementăm această activitate și sunt multe întrebări, evident, legate și de siguranță – ce vine în acele colete. Dar este și partea economică, care trebuie reglementată. Deci, o să facem niște schimbări”, a precizat Munteanu. În prezent, coletele provenite de pe platformele internaționale nu sunt taxate la intrarea în Republica Moldova, ceea ce, potrivit premierului, creează o situație inechitabilă pentru comercianții locali, obligați să achite taxe și să respecte controale stricte. „Acum nu există niciun fel de taxe din partea R. Moldova. Aceste taxe sunt necesare”, a subliniat acesta. Ce urmăresc noile reguli: două obiective principale  • Siguranța consumatorilor – prevenirea introducerii în țară a unor produse riscante, neconforme sau falsificate.  • Echitate economică – reducerea avantajului competitiv al platformelor online față de comercianții autohtoni. Reglementările finale urmează să fie prezentate publicului imediat ce Ministerul Finanțelor finalizează cadrul normativ. Decizia vine pe fondul unei creșteri accelerate a comenzilor făcute de moldoveni pe platformele chinezești. Potrivit datelor Poștei Moldovei, numărul coletelor online a crescut de cel puțin trei ori în primele șase luni ale anului, iar 88% dintre acestea provin din China. Printre cele mai populare produse se numără hainele, încălțămintea, electronicele și electrocasnicele. Autoritățile afirmă că vor comunica transparent noile măsuri și termenele de aplicare. „Imediat ce facem lucrurile astea, sigur vă anunțăm și îi anunțăm pe toți consumatorii”, a promis premierul Munteanu.
NYT analizează ce ar putea forța Rusia să oprească războiul: presiunea economică crește, dar nu schimbă strategia Kremlinului Liber TV
The New York Times examinează scenariile care ar putea determina Rusia să renunțe la război, însă concluziile analiștilor arată că, în prezent, nici factorii economici, nici cei militari nu par suficient de puternici pentru a schimba cursul decis de Vladimir Putin.Potrivit publicației, prăbușirea veniturilor din petrol lovește bugetul Rusiei și riscă să devină o problemă structurală, afectând treptat capacitatea armatei. Totuși, pentru a provoca un șoc major Kremlinului ar fi nevoie de măsuri mult mai dure, precum blocarea exporturilor de petrol către China sau lovirea infrastructurii petroliere. Ambele scenarii sunt însă considerate nerealiste în acest moment.Un potențial declanșator ar putea fi o criză bancară, însă echipa economică a lui Putin reușește pentru moment să stabilizeze sistemul financiar, în pofida presiunilor.Cheltuielile uriașe pentru război alimentează inflația, iar Banca Centrală a crescut semnificativ rata dobânzii, lucru care lovește mediul de afaceri și populația. Între timp, mari companii rusești se confruntă cu dificultăți: Căile Ferate Ruse (RJD) se sufocă sub datorii, iar AvtoVAZ își reduce producția cu 40% și trece la program de lucru de patru zile.Chiar și așa, analiștii notează că problemele economice nu vor scoate populația rusă în stradă — societatea este obișnuită cu declinul și restricțiile.Pe front, Rusia avansează lent, cu pierderi enorme — zeci de mii de oameni lunar. Kremlinul compensează însă prin noi recrutări, atrase prin plăți considerabile. Deși nu are capacitatea unor ofensive majore, Putin este dispus să continue războiul de uzură, un format în care mizează pe epuizarea Ucrainei și pe slăbirea sprijinului occidental.NYT concluzionează că Putin și-a legat puterea direct de rezultatul războiului, ceea ce îl face puțin probabil să cedeze sau să arate slăbiciune, indiferent de costuri.
Ursula von der Leyen se delimitează de scandalul de fraudă care zguduie serviciul diplomatic al UE Liber TV
Ursula von der Leyen și oficialii Comisiei Europene resping ferm orice asociere cu scandalul de corupție care a lovit Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), după perchezițiile efectuate marți dimineața de autoritățile belgiene și reținerea a doi foști oficiali de top: Federica Mogherini și Stefano Sannino.Potrivit Politico, Comisia insistă că ancheta nu o vizează pe președinta instituției și nici activitatea executivului european. Trei funcționari ai Comisiei au subliniat că investigația – axată pe suspiciuni privind atribuirea frauduloasă a unei licitații pentru administrarea unei academii de formare a viitorilor diplomați ai UE, gestionată de Colegiul Europei din Bruges – privește exclusiv SEAE, o instituție separată.„Nu Comisia se distanțează de scandal, ci o altă instituție este anchetată”, a declarat un oficial european, respingând criticile la adresa Ursulei von der Leyen și considerându-le „nedrepte și nechibzuite”, mai ales într-un moment în care aceasta încearcă să obțină susținere suplimentară pentru Ucraina înaintea summitului UE din decembrie.Kaja Kallas: „Acuzațiile sunt șocante, dar anterioare mandatului meu”Actualul șef al SEAE, Kaja Kallas, a încercat la rândul său să se delimiteze de suspiciunile care planează asupra instituției. Într-o scrisoare adresată angajaților SEAE, Kallas a descris acuzațiile împotriva lui Mogherini și Sannino ca fiind „profund șocante”, subliniind că acestea vizează perioada anterioară preluării mandatului său, în decembrie 2024.Ea a precizat că, odată instalată în funcție, a inițiat reforme interne, inclusiv o strategie antifraudă și o cooperare mai strânsă cu OLAF și Parchetul European (EPPO).Suspiciuni privind eficiența justiției belgieneScandalul riscă să amplifice tensiunile dintre instituțiile europene și autoritățile belgiene. Potrivit Politico, doi oficiali europeni au pus sub semnul întrebării modul în care Belgia gestionează astfel de cazuri, amintind că investigații sonore precum „Qatargate” sau dosarele privind activitățile de lobby ale Huawei au avut începuturi spectaculoase, dar fără progrese majore ulterioare.Ancheta actuală rămâne în desfășurare, iar atenția se îndreaptă acum atât spre SEAE, cât și spre modul în care autoritățile belgiene vor continua cercetările într-un caz care riscă să adâncească tensiunile politice la Bruxelles.
Peste 50 de percheziții în Moldova: Grup instruit în Serbia, suspectat că pregătea destabilizări și proteste violente Liber TV
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații BPDS „Fulger”, au desfășurat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău. Operațiunea are legătură cu un dosar penal ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova.Potrivit informațiilor din comunicatul poliției, instruirile pentru aceste acțiuni ar fi avut loc anterior în Serbia. Din luna iulie, un grup organizat de persoane ar fi acționat cu intenție directă, în schimbul unor beneficii financiare, pentru a provoca tensiuni sociale, urmate de proteste violente menite să afecteze ordinea publică și siguranța cetățenilor.Instruirile s-ar fi desfășurat sub supravegherea unor instructori străini, într-o tabără din orașul Banja Koviljača, Serbia.În baza probelor acumulate, autoritățile au efectuat astăzi percheziții la 35 de persoane cu vârste între 21 și 54 de ani, domiciliate în Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Șoldănești, Telenești, Soroca, Drochia, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Orhei și Ceadîr-Lunga.În urma descinderilor, au fost ridicate probe importante: telefoane mobile cu informații relevante anchetei; cartele SIM; carduri bancare, inclusiv emise de instituții financiare din Federația Rusă; valută străină, între care 3 350 dinari; peste 20 de pașapoarte biometrice cu ștampile de traversare a frontierei cu Serbia; stații radio; un binoclu; un mulaj de pistol-mitralieră tip AK; cartușe de diverse calibre; alte probe relevante dosarului.Investigațiile continuă, iar procurorii urmează să stabilească rolul fiecărui suspect și legăturile internaționale ale grupării. Autoritățile nu exclud efectuarea unor noi acțiuni procesuale în perioada următoare.
Denis Șova: “Сonsilierii PAS și PSRM au suficiente voturi pentru aprobarea bugetului Chișinăului, dar tergiversează intenționat” Liber TV
Neaprobarea bugetului capitalei pentru 2025 este rezultatul unei amânări intenționate din partea consilierilor PAS și PSRM, care folosesc ședințele în scopuri politice și mediatice. Declarația a fost făcută de către Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, la emisiunea „Glavnoie” de la TVC21. Potrivit lui Șova, comportamentul acestor fracțiuni la ultima ședință a Consiliului Municipal a fost un alt exemplu de ignorare demonstrativă a propriilor obligații: „Din punctul meu de vedere, este doar o pierdere de timp, un alt spectacol pentru a obține like-uri pe Facebook, Instagram și VKontakte. Pentru că, dacă ați urmărit ședința, principala lor pretenție era că, chipurile, nu li se răspunde la întrebări, deși întrebările lor nu aveau nicio legătură cu punctele de pe ordinea de zi.” Consilierul a menționat că a încercat de mai multe ori să asigure buna desfășurare a ședinței, inclusiv prin încercări directe de a readuce consilierii PAS și PSRM în sală. „Ca președinte al ședinței, am oferit de mai multe ori posibilitatea Zinaidei Popa să formuleze personal întrebarea. A fost nu o dată, nu de două, nu de trei sau patru ori… Am mers personal în biroul fiecărei fracțiuni și am încercat să-i invit să se întoarcă în sală, dar, din păcate, nu a reușit.” Potrivit lui Șova, 20 de consilieri — 17 de la PAS și trei de la PSRM — s-au înregistrat pentru a participa, dar apoi au părăsit ședința, dând peste cap cvorumul. El a amintit că pentru fiecare ședință consilierii primesc câte 2.904 lei. Reprezentantul Partidului Nostru a subliniat, de asemenea, că tocmai aceste fracțiuni solicitau anterior să fie discutat bugetul, dar, odată ce subiectul a fost inclus pe ordinea de zi, au insistat să fie scos. „Reprezentanții fracțiunii PAS au propus scoaterea subiectului bugetului de pe ordinea de zi, iar reprezentanții partidului socialiștilor au susținut. Pentru mine, este un nonsens: când strigi că bugetul este necesar, dar având 26 de voturi, scoți subiectul în loc să aduci modificări și să aprobi bugetul.” Șova a adăugat că, având majoritatea, PAS și PSRM pot aproba orice versiune a bugetului — cu orice modificări. „Dacă aveți 26 de voturi ca să scoateți subiectul, aveți aceleași 26 de voturi pentru a aduce orice modificări în buget. Îl schimbați cum considerați necesar și municipiul primește bugetul. De ce nu se întâmplă acest lucru? Nu știu.” Potrivit lui, din cauza blocajelor și a întârzierilor ședințelor, se acumulează sute de probleme nerezolvate care afectează direct locuitorii capitalei.
Vlad Filat critică dur Bugetul 2026: „Cel mai scump buget de supraviețuire, nu unul inovator” Liber TV
Fostul premier Vlad Filat contestă dur declarațiile premierului Alexandru Munteanu privind Bugetul de Stat pentru 2026, după ce acesta a fost prezentat de Guvern drept un „buget inovator” și orientat spre investiții. Într-o postare, Filat afirmă că documentul nu reprezintă o reformă, ci „cel mai scump buget de supraviețuire din istoria Republicii Moldova”.Potrivit lui, cifra de 11,4 miliarde de lei numită în proiect „investiții” ar fi în mare parte datorii rămase din 2025 – lucrări executate, facturi neachitate și șantiere în derulare pentru care statul nu și-ar fi onorat obligațiile. „Nici măcar nu vorbim de investiții noi”, afirmă Filat.El mai acuză Guvernul că în 2025 ar fi redus deja cu 817 milioane de lei fondurile pentru dezvoltare, iar în fiecare an „cel puțin 3 miliarde de lei rămân neexecutate”, ceea ce înseamnă că zeci de proiecte aprobate în buget nu sunt realizate.„Plătim dublu dobânzi față de investițiile reale”Filat atrage atenția și asupra creșterii costurilor pentru datoria publică. Potrivit lui, dobânzile vor ajunge în 2026 la 6,17 miliarde de lei, sumă care depășește de două ori nivelul investițiilor capitale reale. El pune această evoluție pe seama împrumuturilor interne scumpe și a deteriorării relației cu Fondul Monetar Internațional.„Costul prostiei se plătește cash”, scrie fostul premier, adăugând că numirea bugetului drept „inovator” ar arăta „cât de repede un tehnocrat, odată intrat în PAS, pierde contactul cu realitatea”.Proiectul bugetului aprobat de Guvern prevede: Venituri: 79,67 miliarde lei Cheltuieli: 100,57 miliarde lei Deficit: 20,9 miliarde lei Investiții capitale: 3 miliarde lei (creștere de 55% față de anul precedent) Finanțare externă preconizată: 5,71 miliarde lei
