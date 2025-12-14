Ceban și-a făcut testul antidrog: Toți conducătorii politici trebuie verificați
Observatorul de Nord, 14 decembrie 2025 08:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a efectuat un test antidrog rapid, iar rezultatul a fost negativ. Edilul a atras atenția asupra faptului că astfel de teste sunt greu de găsit în Republica Moldova, menționând că a reușit să procure unul cu sprijinul medicilor. Ion Ceban a subliniat că, spre deosebire de alte […]
• • •
Acum 30 minute
08:30
Ceban și-a făcut testul antidrog: Toți conducătorii politici trebuie verificați # Observatorul de Nord
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a efectuat un test antidrog rapid, iar rezultatul a fost negativ. Edilul a atras atenția asupra faptului că astfel de teste sunt greu de găsit în Republica Moldova, menționând că a reușit să procure unul cu sprijinul medicilor. Ion Ceban a subliniat că, spre deosebire de alte […]
08:30
Curs valutar, 14 decembrie 2025: euro are valoarea de 19 lei și 84 de bani, iar dolarul american este cotat la 16 lei și 94 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 decembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 84 de bani, iar dolarul american este cotat la 16 lei și 94 bani. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 89 de bani, cu un ban mai mult, […]
Acum 12 ore
00:30
Le Monde: Ucraina este gata să accepte o zonă demilitarizată în Donbas, o concesie majoră pentru a pune capăt războiului # Observatorul de Nord
Ucraina este pregătită să accepte crearea unei zone demilitarizate în Donbas, o concesie majoră menită să deschidă calea către încetarea războiului cu Rusia, scrie ziua.md. Informația apare în contextul negocierilor intense purtate cu Statele Unite și aliații europeni și este confirmată de consilier al șefului Biroului președintelui ucrainean, Mihailo Podoleak, într-un interviu acordat publicației lemonde.fr […]
Acum 24 ore
18:00
Există mirosuri care nu se uită niciodată: cel de vanilie, de coji de lămâie rase și de aluat rumenit în ulei încins. Așa mirosea în copilărie, în bucătăriile în care se pregăteau minciunele sau ciurigăi, acele prăjituri simple, răsucite și ușor crocante care aduceau zâmbetul pe fețele tuturor. Fie că li se spunea „minciunele", „ciurigăi" […]
13:00
Remedii naturale pentru creşterea părului. La ce metode să apelezi fără cheltuială prea mare # Observatorul de Nord
Pentru un păr bogat și sănătos, nu avem nevoie de tratamente sofisticate și produse costisitoare. Natura oferă soluții eficiente și accesibile, care pot reda frumusețea podoabei capilare. Descoperă cele mai bune remedii naturale pentru creşterea părului. Căderea părului este normală până la un punct: în medie, pierdem până la 100 de fire pe zi. Dincolo […]
12:10
Un șofer din satul Rublenița amendat cu 100.000 de lei, a rămas și fără permisul de conducere # Observatorul de Nord
Un șofer din satul Rublenița, raionul Soroca, a fost condamnat de Judecătoria Soroca la o amendă de 100.000 de lei și la anularea dreptului de a conduce mijloace de transport, după ce a provocat un accident rutier, a părăsit locul faptei și a consumat alcool înainte de a fost supus testării alcoolscopice. Decizia a fost […]
12:00
Rețeta de orez cu lapte este una dintre acele rețete care nu au nevoie de tehnici complicate ca să fie reușite. Totul se bazează pe două lucruri: proporția corectă dintre orez și lapte și fierberea lentă, răbdătoare, care transformă boabele într-o cremă catifelată, dulce și confortantă. Deși pare un desert banal, are o savoare familiară, […]
10:10
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an, scrie anticoruptie.md În baza cererilor depuse, până la 31 decembrie 2026, de privilegii […]
09:50
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect # Observatorul de Nord
Poți alege dacă pui varză la murat la început de octombrie sau la sfârșit de noiembrie, iar varza va avea timpul necesar pentru a se mura chiar înainte de sărbători. Tradiția arată totuși că perioada ideală pentru a pune varza la murat este după sărbătoarea Sfântului Dumitru care are loc pe 26 octombrie. Nu se […]
Ieri
08:10
Curs valutar, 13 decembrie 2025: euro are valoarea de 19 lei și 84 de bani, iar dolarul american este cotat la 16 lei și 94 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 decembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 84 de bani, iar dolarul american este cotat la 16 lei și 94 bani. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 89 de bani, cu un ban mai mult, […]
07:10
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este un moment pentru armonie și înțelegere, pentru a cântări opțiunile rămase și a vedea ce se va întâmpla pe viitor. Prezentul este acum încărcat cu cele mai bune momente. Pe măsură ce ziua trece, întrebările nu rămân fără răspuns. Ambițiile sunt puse la grea încercare, mai ales în ceea ce privește viața personală […]
06:20
Astăzi, 13 decembrie 2025, benzina și motorina se ieftinesc cu câte nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile tarife pentru astăzi, 13 decembrie 2025 – benzina și motorina se vor ieftini cu 9 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 3 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și 51 de […]
06:10
Meteo, 13 decembrie 2025: zi autentică de decembrie, iar precipitațiile sunt puțin probabile # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 13 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova va fi o vreme mohorâtă, iar probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută. Temperatura aerului se va încadra între +2 și +5 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 69 procente, iar vântul va bate cu viteza de 13 kilometri […]
06:00
Back in the U.S.S.R.: La Visoca a fost deschisă capsula timpului zidită în peretele școlii la 1973 / VIDEO # Observatorul de Nord
În peretele Liceului Teoretic din satul Visoca s-a păstrat timp de peste 50 de ani o capsulă a timpului, în care au fost puse spre păstrare un medalion de la aniversarea a 250 de ani de la fondarea localității, scenariul evenimentului și un testament. Puțini care mai știau de această comoară din trecut, care între […]
12 decembrie 2025
16:20
Polițiștii din Soroca au desfășurat o activitate de informare cu elevii în cadrul campaniei „Generozitate, nu risipă!” # Observatorul de Nord
Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca au desfășurat o activitate de informare cu elevii în cadrul campaniei „Generozitate, nu risipă!". Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat". Participanții au fost încurajați să adopte un comportament responsabil, să reducă risipa și să se implice activ în acțiuni de voluntariat […]
15:40
După cum v-am relatat, un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a răsturnat. În vehicul se afla și soția acestuia, în vârsta de 53 de ani, care a decedat la fața locului. Soțul femeii, la fel de 53 […]
14:30
Femeie de 53 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier care a avut loc în apropierea satului Ghindești # Observatorul de Nord
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și […]
13:50
Tableta de vineri Cu siguranță, fiecare dintre noi ținem minte cele mai importante lecții din copilărie, inclusiv cele care ne-au învățat că „omul care are carte – are și parte" și că „cine știe carte are patru ochi"…. Acestea rămân adevărate și actuale și astăzi, deși condițiile de a face carte au suferit unele […]
11:30
Un lotr de 7.500 kilograme de mărar proaspăt, de import, a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol – un risc potențial pentru sănătatea umană. Conform rezultatelor încercărilor de […]
11:30
Indignare la Dărcăuți: ce spun localnicii, preotul și primarul despre scandalul din sat? / VIDEO # Observatorul de Nord
Acum câteva zile scriam despre scandalul din satul Dărcăuți, raionul Soroca, după publicarea unor secvențe video pe Facebook, care în scurt timp au devenit virale pe internet, de Partidul parlamentar „Democrația Acasă". Din video-ul filmat de deputatul Vasile Costiuc am aflat opinia câtorva săteni și a parlamentarului, ulterior i-am oferit dreptul la replică și primarului Oleg […]
11:20
605.000 de familii din cele 783.000 care au depus cerere vor primi compensații la căldură # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că din cele 783 de mii de cereri depuse, vor primi compensații la căldurî 605 mii de familii sau cu 120.000 de familii mai puțin decât în sezonul precedent. Peste jumătate dintre consumatorii eligibili vor beneficia de compensația maximă, în […]
10:50
Trei zodii au parte de câștiguri financiare substanțiale după 13 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Înainte de a-și încheia tranzitul, planeta Mercur îi ajută pe nativi în multe sensuri. 3 zodii au parte de câștiguri financiare substanțiale după 13 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele. Felul în care cei mai mulți văd situațiile pe plan profesional se schimbă. nPentru semnele astrale de mai jos va exista un început […]
10:00
Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a verificat minuțios rapoartele concurenților electorali în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și a găsit în mare parte doar abateri minore, tehnice sau corectate ulterior. Totuși, mecanismele oficiale nu au reușit să depisteze cel mai grav fenomen: donațiile fictive. În timp ce membrii CEC aplicau atenționări pentru rapoarte întârziate sau […]
09:30
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 12 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o vreme posomorâtă, iar probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută. Astfel, în termomtere astăzi vom avea de la +6 până la +8 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar vântul va bate cu viteza […]
09:30
Flashmob pentru egalitate de gen la Soroca: tinerii transmit mesajul „Fete și băieți = drepturi egale” # Observatorul de Nord
Un flashmob plin de energie, mesaje vizuale puternice și implicare comunitară a transformat recent centrul municipiului Soroca într-o scenă a dialogului despre egalitatea de gen. Inițiativa, desfășurată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, a adus în prim-plan nevoia tratării egale a fetelor și băieților în familie, școală și societate, mobilizând tineri și […]
09:30
Casa Albă: Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei # Observatorul de Nord
Președintele american Donald Trump este 'extrem de frustrat' atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că acum liderul american dorește 'acțiuni' pentru a se pune capăt războiului […]
09:30
Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone # Observatorul de Nord
Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032, scrie ecopresa.md. Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Vasilcoveanul Alexandru Solovei candidează la titlul de Sportivul anului 2025 în Republica Moldova # Observatorul de Nord
La fiecare sfârșit de an, jurnaliștii sportivi din Republica Moldova desemnează cei mai buni sportivi ai anului. Totalurile se fac în cadrul Galei presei sportive care, anul acesta, va avea loc pe data de 22 decembrie. Ne face mare plăcere să anunțăm că, printre pretendențiii la titlul de Cel mai bun sportiv al […]
08:50
Alexei Taran: ANRE promite tarife mai mici la gaz în ianuarie Vom aproba noile prețuri cât mai urgent # Observatorul de Nord
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic nec
08:10
Curs valutar, 12 decembrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul scade cu nouă bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 84 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 94 bani, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 12 decembrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul scade cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit 10 720 kg de margarină de masă # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea unui lot de 10 720 kg margarină de import. Motivul nimicirii lotului este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 6900+1700 µg /kg, admis 2500 µg /kg). Urmare a acțiunilor […] Post-ul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit 10 720 kg de margarină de masă apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Interacțiunile nativilor cu anumite persoane le evocă amintiri pe care le credeau uitate. Conexiunea naturală vine atunci când conversația nu are nevoie de completări. Vulnerabilitatea este o putere în acest moment. Conexiunile autentice sunt rare, așa că trebuie protejate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie […] Post-ul Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Curs valutar, 12 decembrie 2025: motorina este mai ieftină cu opt bani, iar benzina s-a ieftinit cu patru bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile tarife pentru ziua de astăzi, 12 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 4 bani, iar motorina cu 6 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 12 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă […] Post-ul Curs valutar, 12 decembrie 2025: motorina este mai ieftină cu opt bani, iar benzina s-a ieftinit cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Nu uita, vânzarea ilegală a articolelor pirotehnice se sancționează cu amenzi între 1.500 și 3.000 de lei # Observatorul de Nord
În apropierea sărbătorilor de iarnă, tot mai multe persoane aleg să cumpere articole pirotehnice pentru a marca momente speciale. Poliția reamintește cǎ acestea devin extrem de periculoase atunci când sunt utilizate necorespunzător sau sunt procurate din locuri neautorizate. În acest context, polițiștii intensifică acțiunile de control în magazine, piețe și alte spații comerciale pentru prevenirea […] Post-ul Nu uita, vânzarea ilegală a articolelor pirotehnice se sancționează cu amenzi între 1.500 și 3.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Rechemare voluntară de produse NAN și Nestogen de pe piața din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Nestlé SRL anunță inițierea unei proceduri de rechemare voluntară din comerţ pentru o serie limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, ca măsură de precauție, în urma detectării bacteriei Bacillus cereus pe o linie de producție din fabrica furnizorului extern. Compania subliniază că nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire sau […] Post-ul Rechemare voluntară de produse NAN și Nestogen de pe piața din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
34 de piese au trecut în etapa audițiilor live a selecției Naționale Eurovision 2026 # Observatorul de Nord
Un număr de 34 de piese au fost selectate pentru etapa audiţiilor live din cadrul Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2026, după ce s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru preselecția națională. Compania „Teleradio-Moldova” a recepționat în această etapă dosarele artiștilor interesați să reprezinte Republica Moldova la prestigiosul concurs internațional, relatează moldpres.md Potrivit TRM, […] Post-ul 34 de piese au trecut în etapa audițiilor live a selecției Naționale Eurovision 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11 decembrie 2025
14:20
Soroceanul Mihail Marchitan – medaliat cu argint la Campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
În capitală se desfășoară Campionatul Republicii Moldova la lupta judo, competiție la care participă luptători din mai multe localități din republică, inclusiv din municipiul Soroca. Astfel, soroceanul Mihail Marchitan a câștigat medalia de argint, în categoria de greutate 100 kilograme, devenind vice-campion republican. Bravos! (SURSA: Șoimii soroceni Club sportiv) Post-ul Soroceanul Mihail Marchitan – medaliat cu argint la Campionatul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
„Adevărul despre Droguri” l-au aflat elevii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, de la colaboratorii Inspectoratului de Poliție Soroca # Observatorul de Nord
Recent, colaboratorii Inspectoratului de Poliție soroca au prezentat programul „Adevărul despre Droguri” elevilor de la Colegiul de arte „Nicolae Botgros”. Evenimentul a fost desfășurat în colaborare cu Veaceslav Bogdanov, fondatorul companiilor RosImport și Maestru în vânzări în Republica Moldova, care a susținut sesiunea de informare. Astfel, tinerii au primit informații importante despre riscurile consumului de […] Post-ul „Adevărul despre Droguri” l-au aflat elevii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, de la colaboratorii Inspectoratului de Poliție Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Consiliul raional Soroca a decis: Școala primară din satul Slobozia Vărăncău se lichidează # Observatorul de Nord
Cu majoritate de voturi, Consiliul raional Soroca a decis lichidarea Școlii primare din satul Slobozia Vărăncău. Motivul? Lipsa de elevi or, la începutul anului de studii, 1 septembrie, în instituție erau nouă elevi care actualmente își fac studiile în Gimnaziile din Vărăncău și Slobozia Cremene. Vă reamintim că, anterior Consiliul raional Soroca, prin deciziile sale, […] Post-ul Consiliul raional Soroca a decis: Școala primară din satul Slobozia Vărăncău se lichidează apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Dacă în februarie 2022, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei s-a lovit de zidul de solidaritate al Occidentului iar „operațiunea militară specială” a lui Putin a fost demascată ca fiind un înveliș verbal înșelător a ceea ce se va dovedi a fi cel mai mare război de după cel de-Al Doilea Mondial în Europa, astăzi atât zidul, […] Post-ul Planeta, sub asediul ipocriziei apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
De la fondare, în 2019, Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți a activat la limita legii, în lipsa mai multor autorizații ANSA și cu un management defectuos. În șase ani de activitate, instituția a avut șapte administratori, doi dintre care au intrat în conflict cu legea. Unul a ajuns pe banca […] Post-ul Stăpânii Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân din Bălți apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Decis! Consiliul raional Soroca a transmis Direcției Finanțe un automobil de marca Șkoda # Observatorul de Nord
În cadrul Ședinței extraordinare a Consiliului raional Soroca, care se desfășoară astăzi, 11 decembrie, s-a decis că, un automobil de marca Șkoda, a.f.2012 se transmite Direcției Finanțe, deși consilierii PAS au avut altă propunere. Vă reamintim că, anterior Direcția Finanțe a făcut mai multe tentative pentru procurarea unui automobil de serviciu. Pentru aceasta s-a planificat […] Post-ul Decis! Consiliul raional Soroca a transmis Direcției Finanțe un automobil de marca Șkoda apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Statul ar putea încasa circa 1.000.000.000 de lei pe an din taxarea coletelor din China # Observatorul de Nord
Republica Moldova ar putea încasa la buget până la un miliard de lei pe an dacă ar aplica taxe pe produsele cumpărate online, susţine ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Ministrul s-a referit în mare parte la articolele achiziționate de pe platforme chinezești, precum Temu, Joom, Shein sau AliExpress, sugerând că introducerea taxelor este deja discutată […] Post-ul Statul ar putea încasa circa 1.000.000.000 de lei pe an din taxarea coletelor din China apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată depusă de Mitropolia Moldovei împotriva Comunității Religioase Parohia Ortodoxă cu Hramul „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, carea trecut doi ani în urmă la Mitropolia Basarabiei.Mitropolia Moldovei a acționat în judecată biserica Cererea a avut dept subiect trecerea dreptului de folosință asupra clădirii bisericii. […] Post-ul Preotul Maxim Melinti biruie „balaurul”. Anunțul făcut de avocatul său apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Corul de copii „BELCANTO” va participa la Festivalul-Concurs Național „Colinde, colinde…” # Observatorul de Nord
Asociația Muzical-Corală din Republica Moldova organizează, la 20 decembrie, ediția a XVI-a a Festivalului-Concurs Național „Colinde, colinde…”. Evenimentul se va desfășura la Sala cu Orgă din capitală. Printre participanți va fi și Corul de copii „BELCANTO”, al Școlii de Arte „Eugeniu Coca” din Soroca (conducător artistic și dirijor Ludmila SAMARIN, maestru de concert […] Post-ul Corul de copii „BELCANTO” va participa la Festivalul-Concurs Național „Colinde, colinde…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de […] Post-ul Cuplu condamnat pentru omor – fiecare a primit 18 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Judecat pentru îmbogățire ilicită, Ion Druță urmează să-și „apere” o altă avere, de peste 1 milion de lei # Observatorul de Nord
Ex- președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ar putea rămâne fără o avere care însumează peste 1 milion 157 de mii de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va cere confiscarea acestor bunuri, pe care le consideră ca având caracter nejustificat. Un act de constatare în acest sens a fost emis de autoritate […] Post-ul Judecat pentru îmbogățire ilicită, Ion Druță urmează să-și „apere” o altă avere, de peste 1 milion de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Astăzi, 11 decembrie 2025, benzina și motorina s-au mai ieftinit, cu trei bani și, respectiv, nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile tarife pentru ziua de astăzi, 11 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 3 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 17 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă […] Post-ul Astăzi, 11 decembrie 2025, benzina și motorina s-au mai ieftinit, cu trei bani și, respectiv, nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 11 decembrie 2025: dolarul s-a scumpit cu cinci bani, iar moneda unică europeană este mai scumpă cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 11 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 03 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc va avea […] Post-ul Curs valutar, 11 decembrie 2025: dolarul s-a scumpit cu cinci bani, iar moneda unică europeană este mai scumpă cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Noi condiții pentru importul mașinilor și bunurilor personale. Facilități extinse pentru moldovenii din diaspora. # Observatorul de Nord
Moldovenii din diasporă, care aleg să revină acasă, vor beneficia de noi facilități fiscale și vamale. Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe a examinat astăzi un proiect de lege care extinde condițiile de scutire de plata drepturilor de import pentru automobile și bunuri personale, comunică moldpres.md Inițiativa legislativă este propusă de un grup de […] Post-ul Noi condiții pentru importul mașinilor și bunurilor personale. Facilități extinse pentru moldovenii din diaspora. apare prima dată în Observatorul de Nord.
