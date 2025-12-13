Un șofer din satul Rublenița amendat cu 100.000 de lei, a rămas și fără permisul de conducere

09:50

Poți alege dacă pui varză la murat la început de octombrie sau la sfârșit de noiembrie, iar varza va avea timpul necesar pentru a se mura chiar înainte de sărbători. Tradiția arată totuși că perioada ideală pentru a pune varza la murat este după sărbătoarea Sfântului Dumitru care are loc pe 26 octombrie. Nu se […]