11:10

La aproape patru ani de la începerea „operațiunii speciale militare" în Ucraina, Federația Rusă consideră că 47 de țări și teritorii îi sunt neprietenoase. Din această listă NU face parte și Republica Moldova. În schimb, această listă include toate țările membre ale Uniunii Europene, SUA, Marea Britanie, Elveția, Norvegia, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea […]