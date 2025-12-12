Polițiștii din Soroca au desfășurat o activitate de informare cu elevii în cadrul campaniei „Generozitate, nu risipă!”
Observatorul de Nord, 12 decembrie 2025 16:20
Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca au desfășurat o activitate de informare cu elevii în cadrul campaniei „Generozitate, nu risipă!". Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat". Participanții au fost încurajați să adopte un comportament responsabil, să reducă risipa și să se implice activ în acțiuni de voluntariat
• • •
Acum 30 minute
16:20
Polițiștii din Soroca au desfășurat o activitate de informare cu elevii în cadrul campaniei „Generozitate, nu risipă!"
Acum o oră
15:40
După cum v-am relatat, un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a răsturnat. În vehicul se afla și soția acestuia, în vârsta de 53 de ani, care a decedat la fața locului. Soțul femeii, la fel de 53
Acum 4 ore
14:30
Femeie de 53 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier care a avut loc în apropierea satului Ghindești # Observatorul de Nord
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și
13:50
Tableta de vineri Cu siguranță, fiecare dintre noi ținem minte cele mai importante lecții din copilărie, inclusiv cele care ne-au învățat că „omul care are carte – are și parte" și că „cine știe carte are patru ochi"…. Acestea rămân adevărate și actuale și astăzi, deși condițiile de a face carte au suferit unele
Acum 6 ore
11:30
Un lotr de 7.500 kilograme de mărar proaspăt, de import, a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol – un risc potențial pentru sănătatea umană. Conform rezultatelor încercărilor de
11:30
Indignare la Dărcăuți: ce spun localnicii, preotul și primarul despre scandalul din sat? / VIDEO # Observatorul de Nord
Acum câteva zile scriam despre scandalul din satul Dărcăuți, raionul Soroca, după publicarea unor secvențe video pe Facebook, care în scurt timp au devenit virale pe internet, de Partidul parlamentar „Democrația Acasă". Din video-ul filmat de deputatul Vasile Costiuc am aflat opinia câtorva săteni și a parlamentarului, ulterior i-am oferit dreptul la replică și primarului Oleg
11:20
605.000 de familii din cele 783.000 care au depus cerere vor primi compensații la căldură # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că din cele 783 de mii de cereri depuse, vor primi compensații la căldurî 605 mii de familii sau cu 120.000 de familii mai puțin decât în sezonul precedent. Peste jumătate dintre consumatorii eligibili vor beneficia de compensația maximă, în
10:50
Trei zodii au parte de câștiguri financiare substanțiale după 13 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Înainte de a-și încheia tranzitul, planeta Mercur îi ajută pe nativi în multe sensuri. 3 zodii au parte de câștiguri financiare substanțiale după 13 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele. Felul în care cei mai mulți văd situațiile pe plan profesional se schimbă. nPentru semnele astrale de mai jos va exista un început
Acum 8 ore
10:00
Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a verificat minuțios rapoartele concurenților electorali în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și a găsit în mare parte doar abateri minore, tehnice sau corectate ulterior. Totuși, mecanismele oficiale nu au reușit să depisteze cel mai grav fenomen: donațiile fictive. În timp ce membrii CEC aplicau atenționări pentru rapoarte întârziate sau
09:30
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 12 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o vreme posomorâtă, iar probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută. Astfel, în termomtere astăzi vom avea de la +6 până la +8 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar vântul va bate cu viteza
09:30
Flashmob pentru egalitate de gen la Soroca: tinerii transmit mesajul „Fete și băieți = drepturi egale” # Observatorul de Nord
Un flashmob plin de energie, mesaje vizuale puternice și implicare comunitară a transformat recent centrul municipiului Soroca într-o scenă a dialogului despre egalitatea de gen. Inițiativa, desfășurată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, a adus în prim-plan nevoia tratării egale a fetelor și băieților în familie, școală și societate, mobilizând tineri și
09:30
Casa Albă: Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei # Observatorul de Nord
Președintele american Donald Trump este 'extrem de frustrat' atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că acum liderul american dorește 'acțiuni' pentru a se pune capăt războiului
09:30
Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone # Observatorul de Nord
Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032, scrie ecopresa.md. Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în
08:50
Vasilcoveanul Alexandru Solovei candidează la titlul de Sportivul anului 2025 în Republica Moldova # Observatorul de Nord
La fiecare sfârșit de an, jurnaliștii sportivi din Republica Moldova desemnează cei mai buni sportivi ai anului. Totalurile se fac în cadrul Galei presei sportive care, anul acesta, va avea loc pe data de 22 decembrie. Ne face mare plăcere să anunțăm că, printre pretendențiii la titlul de Cel mai bun sportiv al
08:50
Alexei Taran: ANRE promite tarife mai mici la gaz în ianuarie Vom aproba noile prețuri cât mai urgent # Observatorul de Nord
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz. Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare, transmite bani.md. „La moment, le-am aprobat investițiile
Acum 12 ore
08:10
Curs valutar, 12 decembrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul scade cu nouă bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 84 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 94 bani, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de
07:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit 10 720 kg de margarină de masă # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea unui lot de 10 720 kg margarină de import. Motivul nimicirii lotului este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 6900+1700 µg /kg, admis 2500 µg /kg). Urmare a acțiunilor
07:10
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Interacțiunile nativilor cu anumite persoane le evocă amintiri pe care le credeau uitate. Conexiunea naturală vine atunci când conversația nu are nevoie de completări. Vulnerabilitatea este o putere în acest moment. Conexiunile autentice sunt rare, așa că trebuie protejate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie
06:50
Curs valutar, 12 decembrie 2025: motorina este mai ieftină cu opt bani, iar benzina s-a ieftinit cu patru bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile tarife pentru ziua de astăzi, 12 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 4 bani, iar motorina cu 6 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 12 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă
06:40
Nu uita, vânzarea ilegală a articolelor pirotehnice se sancționează cu amenzi între 1.500 și 3.000 de lei # Observatorul de Nord
În apropierea sărbătorilor de iarnă, tot mai multe persoane aleg să cumpere articole pirotehnice pentru a marca momente speciale. Poliția reamintește cǎ acestea devin extrem de periculoase atunci când sunt utilizate necorespunzător sau sunt procurate din locuri neautorizate. În acest context, polițiștii intensifică acțiunile de control în magazine, piețe și alte spații comerciale pentru prevenirea
Acum 24 ore
00:10
Rechemare voluntară de produse NAN și Nestogen de pe piața din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Nestlé SRL anunță inițierea unei proceduri de rechemare voluntară din comerţ pentru o serie limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, ca măsură de precauție, în urma detectării bacteriei Bacillus cereus pe o linie de producție din fabrica furnizorului extern. Compania subliniază că nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire sau
00:10
34 de piese au trecut în etapa audițiilor live a selecției Naționale Eurovision 2026 # Observatorul de Nord
Un număr de 34 de piese au fost selectate pentru etapa audiţiilor live din cadrul Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2026, după ce s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru preselecția națională. Compania „Teleradio-Moldova" a recepționat în această etapă dosarele artiștilor interesați să reprezinte Republica Moldova la prestigiosul concurs internațional, relatează moldpres.md Potrivit TRM,
Ieri
14:20
Soroceanul Mihail Marchitan – medaliat cu argint la Campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
În capitală se desfășoară Campionatul Republicii Moldova la lupta judo, competiție la care participă luptători din mai multe localități din republică, inclusiv din municipiul Soroca. Astfel, soroceanul Mihail Marchitan a câștigat medalia de argint, în categoria de greutate 100 kilograme, devenind vice-campion republican. Bravos! (SURSA: Șoimii soroceni Club sportiv)
13:50
„Adevărul despre Droguri” l-au aflat elevii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, de la colaboratorii Inspectoratului de Poliție Soroca # Observatorul de Nord
Recent, colaboratorii Inspectoratului de Poliție soroca au prezentat programul „Adevărul despre Droguri" elevilor de la Colegiul de arte „Nicolae Botgros". Evenimentul a fost desfășurat în colaborare cu Veaceslav Bogdanov, fondatorul companiilor RosImport și Maestru în vânzări în Republica Moldova, care a susținut sesiunea de informare. Astfel, tinerii au primit informații importante despre riscurile consumului de
13:30
Consiliul raional Soroca a decis: Școala primară din satul Slobozia Vărăncău se lichidează # Observatorul de Nord
Cu majoritate de voturi, Consiliul raional Soroca a decis lichidarea Școlii primare din satul Slobozia Vărăncău. Motivul? Lipsa de elevi or, la începutul anului de studii, 1 septembrie, în instituție erau nouă elevi care actualmente își fac studiile în Gimnaziile din Vărăncău și Slobozia Cremene. Vă reamintim că, anterior Consiliul raional Soroca, prin deciziile sale,
12:50
Dacă în februarie 2022, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei s-a lovit de zidul de solidaritate al Occidentului iar „operațiunea militară specială" a lui Putin a fost demascată ca fiind un înveliș verbal înșelător a ceea ce se va dovedi a fi cel mai mare război de după cel de-Al Doilea Mondial în Europa, astăzi atât zidul,
11:40
De la fondare, în 2019, Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți a activat la limita legii, în lipsa mai multor autorizații ANSA și cu un management defectuos. În șase ani de activitate, instituția a avut șapte administratori, doi dintre care au intrat în conflict cu legea. Unul a ajuns pe banca
11:00
Decis! Consiliul raional Soroca a transmis Direcției Finanțe un automobil de marca Șkoda # Observatorul de Nord
În cadrul Ședinței extraordinare a Consiliului raional Soroca, care se desfășoară astăzi, 11 decembrie, s-a decis că, un automobil de marca Șkoda, a.f.2012 se transmite Direcției Finanțe, deși consilierii PAS au avut altă propunere. Vă reamintim că, anterior Direcția Finanțe a făcut mai multe tentative pentru procurarea unui automobil de serviciu. Pentru aceasta s-a planificat
10:30
Statul ar putea încasa circa 1.000.000.000 de lei pe an din taxarea coletelor din China # Observatorul de Nord
Republica Moldova ar putea încasa la buget până la un miliard de lei pe an dacă ar aplica taxe pe produsele cumpărate online, susţine ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Ministrul s-a referit în mare parte la articolele achiziționate de pe platforme chinezești, precum Temu, Joom, Shein sau AliExpress, sugerând că introduc
10:20
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată depusă de Mitropolia Moldovei împotriva Comunității Religioase Parohia Ortodoxă cu Hramul „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, carea trecut doi ani în urmă la Mitropolia Basarabiei.Mitropolia Moldovei a acționat în judecată biserica Cererea a avut dept subiect trecerea dreptului de folosință asupra clădirii bisericii. […] Post-ul Preotul Maxim Melinti biruie „balaurul”. Anunțul făcut de avocatul său apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Corul de copii „BELCANTO” va participa la Festivalul-Concurs Național „Colinde, colinde…” # Observatorul de Nord
Asociația Muzical-Corală din Republica Moldova organizează, la 20 decembrie, ediția a XVI-a a Festivalului-Concurs Național „Colinde, colinde…”. Evenimentul se va desfășura la Sala cu Orgă din capitală. Printre participanți va fi și Corul de copii „BELCANTO”, al Școlii de Arte „Eugeniu Coca” din Soroca (conducător artistic și dirijor Ludmila SAMARIN, maestru de concert […] Post-ul Corul de copii „BELCANTO” va participa la Festivalul-Concurs Național „Colinde, colinde…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de […] Post-ul Cuplu condamnat pentru omor – fiecare a primit 18 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Judecat pentru îmbogățire ilicită, Ion Druță urmează să-și „apere” o altă avere, de peste 1 milion de lei # Observatorul de Nord
Ex- președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ar putea rămâne fără o avere care însumează peste 1 milion 157 de mii de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va cere confiscarea acestor bunuri, pe care le consideră ca având caracter nejustificat. Un act de constatare în acest sens a fost emis de autoritate […] Post-ul Judecat pentru îmbogățire ilicită, Ion Druță urmează să-și „apere” o altă avere, de peste 1 milion de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Astăzi, 11 decembrie 2025, benzina și motorina s-au mai ieftinit, cu trei bani și, respectiv, nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile tarife pentru ziua de astăzi, 11 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 3 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 17 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă […] Post-ul Astăzi, 11 decembrie 2025, benzina și motorina s-au mai ieftinit, cu trei bani și, respectiv, nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 11 decembrie 2025: dolarul s-a scumpit cu cinci bani, iar moneda unică europeană este mai scumpă cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 11 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 03 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc va avea […] Post-ul Curs valutar, 11 decembrie 2025: dolarul s-a scumpit cu cinci bani, iar moneda unică europeană este mai scumpă cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Noi condiții pentru importul mașinilor și bunurilor personale. Facilități extinse pentru moldovenii din diaspora. # Observatorul de Nord
Moldovenii din diasporă, care aleg să revină acasă, vor beneficia de noi facilități fiscale și vamale. Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe a examinat astăzi un proiect de lege care extinde condițiile de scutire de plata drepturilor de import pentru automobile și bunuri personale, comunică moldpres.md Inițiativa legislativă este propusă de un grup de […] Post-ul Noi condiții pentru importul mașinilor și bunurilor personale. Facilități extinse pentru moldovenii din diaspora. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Moldovenii care muncesc în Irlanda ar putea beneficia de pensii și indemnizații # Observatorul de Nord
Cetățenii moldoveni care lucrează sau au lucrat în Irlanda și au achitat contribuțiile de asigurări sociale vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate și pensii de urmaș. Un acord în acest sens ar putea fi semnat de Republica Moldova și Republica Irlandeză, comunică moldpres.md. Potrivit autorităților, plata prestațiilor se va […] Post-ul Moldovenii care muncesc în Irlanda ar putea beneficia de pensii și indemnizații apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025. Scorpionii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pe parcursul zilei, fii atentă la semnalele pe care ți le transmite intuiția în legătură cu forțele nevăzute care acționează în jurul tău. Ziua Lunară cu numărul 23 te invită să explorezi aspecte ascunse ale propriei ființe, încurajându-te să lași în urmă ceea ce nu mai servește binelui tău superior. Permite acestei introspecții să îți […] Post-ul Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025. Scorpionii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 11 decembrie 2025: vreme posomorâtă, iar probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 decembrie 2025 vom avea vreme posomorâtă, cu posibile precipitații. Astfel, valorile termice se vor învadra între +6 și +9 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 87 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 11 decembrie 2025: vreme posomorâtă, iar probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Datoriile vamale pentru mașinile cu numere străine vor fi șterse. Care este procedura # Observatorul de Nord
Guvernul vine cu o soluție mult așteptată pentru zeci de mii de moldoveni care au introdus în țară mașini cu numere străine și nu au reușit să închidă legal regimul vamal. Executivul a aprobat astăzi, prin aviz favorabil, un pachet de amendamente care permite ștergerea tuturor datoriilor și penalităților acumulate pentru autoturismele aflate în această […] Post-ul Datoriile vamale pentru mașinile cu numere străine vor fi șterse. Care este procedura apare prima dată în Observatorul de Nord.
10 decembrie 2025
17:50
Tinerii antreprenori din Soroca invitați să se alăture campaniei „Fii parte din comunitate” / VIDEO # Observatorul de Nord
Redacția Observatorul de Nord a lansat recent campania „Fii parte din comunitatea noastră”, unde am invitat la o discuție tinerii antreprenori din Ținutul Sorocii. Am vorbit cu ei despre provocările erei digitale, cum putem aduna o comunitate de oameni activi și care ar fi rolul presei în dezvoltarea societății civile. Am pus accentul pe oportunități […] Post-ul Tinerii antreprenori din Soroca invitați să se alăture campaniei „Fii parte din comunitate” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte țări, ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, la emisiunea „Rezoomat”. În discuție, prezentatoarea i-a amintit deputatului declarațiile anterioare potrivit cărora achizițiile de pe platformele internaționale […] Post-ul Comenzile de pe Temu și Joom ar putea fi taxate în 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
… Republica Moldova va continua să apeleze la energie de avarie pentru a acoperi consumul. Precizarea aparține Ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Conform oficialului, acest tip de energie costă mai mult, ceea ce poate afecta direct facturile consumatorilor. „Cum am menționat, ajutorul de avarie nu este o energie electrică achiziționată comercial de către Energocom în cadrul contractului bilateral […] Post-ul Tarifele la energia electrică ar putea crește, dacă… apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. În acest context, Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor privind încheierea unui Acord […] Post-ul Moldovenii din Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Dacă nu ați știut – părinții care achită studiile copiilor pot primi bani înapoi de la stat # Observatorul de Nord
Părinții care achită cheltuieli pentru instruirea copiilor pot beneficia, începând din 2025, de diminuarea impozitului pe venit, recuperând astfel o parte din sumele plătite statului. Precizările au fost făcute de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe și deputatul PAS, Victoria Belous. Potrivit acesteia, părinții pot deduce din venitul impozabil cheltuielile suportate pentru instruirea […] Post-ul Dacă nu ați știut – părinții care achită studiile copiilor pot primi bani înapoi de la stat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
În anul 2026, lucrătorii moldoveni cu program standard de cinci zile vor avea 250 de zile lucrătoare și 115 zile de odihnă # Observatorul de Nord
În 2026, lucrătorii moldoveni cu program standard de cinci zile vor avea 250 de zile lucrătoare și 115 zile de odihnă, informează blog.rabota.md. Rabota.md a pregătit pentru tine un calendar în care sunt marcate zilele lucrătoare, cele libere, sărbătorile și zilele cu program redus. Zile de sărbătoare nelucrătoare în 2026 1 ianuarie (joi), Anul Nou 7 […] Post-ul În anul 2026, lucrătorii moldoveni cu program standard de cinci zile vor avea 250 de zile lucrătoare și 115 zile de odihnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Republica Moldova s-a clasat la mijlocul clasamentului global al numărului de ore lucrate pe săptămână (locul 120) – în medie 37 de ore, potrivit unui infografic realizat de Visual Capitalist, pe baza datelor World Population Review. Studiul acoperă peste 150 de țări și relevă un decalaj evident între economiile dezvoltate și statele în curs de […] Post-ul La capitolul „hărnicie” moldovenii ocupă locul 120 în lume apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Federația Rusă consideră că 47 de țări și teritorii îi sunt neprietenoase. Vezi dacă Republica Moldova face parte din această listă # Observatorul de Nord
La aproape patru ani de la începerea „operațiunii speciale militare” în Ucraina, Federația Rusă consideră că 47 de țări și teritorii îi sunt neprietenoase. Din această listă NU face parte și Republica Moldova. În schimb, această listă include toate țările membre ale Uniunii Europene, SUA, Marea Britanie, Elveția, Norvegia, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea […] Post-ul Federația Rusă consideră că 47 de țări și teritorii îi sunt neprietenoase. Vezi dacă Republica Moldova face parte din această listă apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Sergiu Boldirescu: „Orientarea în carieră nu mai rămâne întâmplătoare, ci devine un proces bine planificat” # Observatorul de Nord
Elevii din 15 școli-model din Republica Moldova vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră, conceput pentru a-i ajuta să își descopere interesele, să ia decizii informate și să își planifice un traseu profesional realist. Mecanismul este dezvoltat în urma a trei evenimente regionale desfășurate la Chișinău și Bălți între 21 noiembrie și […] Post-ul Sergiu Boldirescu: „Orientarea în carieră nu mai rămâne întâmplătoare, ci devine un proces bine planificat” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” continuă „schimbarea la față” + 12 mese, 30 de scaune și două table flipchart # Observatorul de Nord
În ultima vreme la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” au loc schimbpări spectaculoase. În cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, co-finanțat de Uniunea Europneană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare a fost reparat capital sediul instituției. Recent, în cadrul aceluiași proiect, biblioteca a primit […] Post-ul La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” continuă „schimbarea la față” + 12 mese, 30 de scaune și două table flipchart apare prima dată în Observatorul de Nord.
