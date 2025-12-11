Stăpânii Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân din Bălți

06:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 9 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina cu 11 de bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 20 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să