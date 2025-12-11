Statul ar putea încasa circa 1.000.000.000 de lei pe an din taxarea coletelor din China

00:20

Un bărbat de 46 de ani, din raionul Șoldănești, a ajuns cu arsuri la spital, după ce în locuința sa s-a produs o explozie. Acesta ar fi încercat să aprindă focul în sobă cu benzină, transmite tv8.md Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), deflagrația s-a produs în satul Curătura, în […]