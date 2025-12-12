Curs valutar, 12 decembrie 2025: motorina este mai ieftină cu opt bani, iar benzina s-a ieftinit cu patru bani

08:40

Angajații din sistemul bugetar, al căror salariu lunar, la o durată normală a programului de lucru, este mai mic de 6.300 de lei, vor primi plăți compensatorii, începând cu data de 1 ianuarie 2026. Aceste compensații sunt prevăzute în proiectul de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prezentat de Ministerul […] Post-ul Plăți compensatorii pentru bugetarii cu un salariu mai mic de 6.300 de lei, de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.