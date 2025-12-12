Indignare la Dărcăuți: ce spun localnicii, preotul și primarul despre scandalul din sat? / VIDEO

09:30

Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul. Prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se va achita o mică garanție, care va putea fi recuperată […] Post-ul Un pas concret către consolidarea economiei verzi: ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate apare prima dată în Observatorul de Nord.