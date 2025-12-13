Procurorul-șef și judecători ai Curții Penale Internaționale, condamnați, în lipsă, de justiția de la Moscova

19:10

Socialiștii ar putea iniția procedura de impeachment împotriva Maiei Sandu, care în opinia lor, a încălcat Constituția când i-a numit pe Dorin Recean și Nicu Popescu în funcția de emisar special. Deși recunosc că inițiativa lor nu va fi susținută, deputații PSRM vor insista pe inițierea procedurii. Prin acest mecanism, cu votul majorității parlamentare, șefa statului poate fi demisă pentru încălcarea Constituției sau comiterea unor fapte grave. La rândul ei, instituția prezidențială respinge acuzațiile, calificându-le drept nefondate și iresponsabile.