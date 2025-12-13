Siguranța sărbătorilor începe din magazin: sfaturi pentru alegerea decorațiunilor de Crăciun

10:40

Mai mult de două treimi din gospodăriile din R. Moldova care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md vor beneficia de compensații din partea statului în sezonul rece 2025 - 2026. Mai exact, 605.538 din cele 783.000 de gospodării care au depus cereri s-au calificat pentru a fi beneficiari ai Programului guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor”, a anunțat, pe 12 decembrie, Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Guvern.