Steven Stamkos se apropie de 600 de goluri marcate în NHL
Moldova1, 12 decembrie 2025 17:40
La 35 de ani, Steven Stamkos încă face ravagii în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Starul echipei Nashville Predators a marcat 4 goluri în meciul cu Saint Louis Blues, câștigat de echipa sa cu 7:2.
Acum 30 minute
17:50
Procurorii din R. Moldova și România își consolidează cooperarea printr-un acord semnat de PCCOCS și DIICOT # Moldova1
Procurorii din Republica Moldova și cei din România vor intensifica schimbul de bune practici și cooperarea în cadrul investigațiilor transfrontaliere, acțiuni asumate printr-un acord semnat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), o structură specializată a Ministerului Public din România.
17:40
Acum o oră
17:30
„Mai multe remedii preventive și compensatorii”: de ce moldovenii depun mai puține plângeri la CtEDO # Moldova1
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), însă se confruntă în continuare cu provocări importante, în special în domeniile ce necesită investiții masive, afirmă agentul guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, Andrei Briceac.
17:10
Lovitură pentru Shein, Temu și AliExpress: Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici # Moldova1
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord, pe 12 decembrie, cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care vin în cele 27 state membre UE. Decizia va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și AliExpress.
17:10
După trei ani, fondatorul CUB se retrage de la conducerea partidului pentru a reveni la „proiecte academice” # Moldova1
După trei ani, Igor Munteanu se retrage de la conducerea Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB) din Republica Moldova pentru a reveni l-a „niște proiecte academice”, pe care spune că le-a neglijat în ultima vreme. Interimatul funcției de președinte va fi asigurat de Victor Tarna.
Acum 2 ore
17:00
Este cunoscut în calitate de scriitor, lingvist, cineast și jurnalist, foarte urmărit în mediile culturale din România și Republica Moldova, și apreciat cu premii internaționale pentru activitatea sa variată. Vorbim despre Dan Alexe, autorul care a făcut opoziție culturală regimului comunist ceaușist și care, în 1988, a părăsit România, stabilindu-se la Bruxelles. Vocea și comentariile sale pertinente, în calitate de analist politic, răsună constant la Moldova 1 și Radio Moldova. Iar cea mai nouă carte a lui, romanul autobiografic „La apa morților”, a fost lansată recent la o librărie din Chișinău.
16:50
Asociațiile de proprietari îngreunează implementarea programelor de eficiență energetică, susțin experții # Moldova1
Programele de eficiență energetică schimbă vizibil consumul și comportamentul populației, spun autoritățile. Totuși, cele mai mari rezerve de eficiență sunt în energia termică, iar experții atrag atenția că lipsa deciziilor comune în blocurile din Chișinău îngreunează procesul menit să micșoreze cheltuielile pentru căldură și să asigure un confort termic optim.
16:30
Energia cumpărată în regim de avarie – 0.2% din consumul lunar. ANRE: „Impactul asupra tarifelor nu poate fi încă estimat” # Moldova1
Energia cumpărată din România în regim de avarie, în perioada 6-10 decembrie, constituie aproximativ 0.2% din consumul lunar total al Republicii Moldova, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Estimarea impactului asupra prețurilor finale pentru consumatori este „prematură și nefundamentată”, afirmă reglementatorul.
Acum 4 ore
16:00
15:50
Ministrul Apărării: Noul radar cumpărat cu sprijinul UE va fi operațional în prima jumătate a anului 2026 # Moldova1
Republica Moldova este în proces de achiziție a celui de-al doilea radar modern pentru a eficientiza monitorizarea spațiului aerian al țării. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, sistemul de radiolocație este procurat cu bani europeni și va fi operațional în prima jumătate a anului viitor.
15:10
Circa 10 kilograme de droguri, în valoare de peste 5 milioane de lei, descoperite într-un hotel din Anenii Noi # Moldova1
Circa 10 kilograme de droguri, în valoare de peste 5 milioane de lei, au fost descoperite de oamenii legii într-o cameră a unui hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, investigațiile au fost inițiate pe 7 decembrie, după ce autoritățile au fost sesizate că o femeie ar fi lăsat o geantă în incinta hotelului, care ar conține substanțe narcotice în cantități deosebit de mari.
14:40
Inspectoratul General al Poliției anunță că din nefericire, în urma traumelor primite, la spital a decedat și șoferul automobilului.
Acum 6 ore
14:00
WSJ: Ritmul avansării ruse în Ucraina a stabilit un antirecord pentru toate războaiele din ultimii peste 100 de ani # Moldova1
Vladimir Putin încearcă să prezinte „succesele” armatei sale de ocupație drept un proces care, inevitabil, va duce la înfrângerea totală a Ucrainei și la pierderea statalității acesteia. Echipa de negociatori a lui Donald Trump și chiar președintele SUA, judecând după declarațiile și acțiunile lor, par să împărtășească această poziție. În realitate, această viziune este extrem de departe de adevăr, afirmă militarii ucraineni de pe linia frontului, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, și experți independenți.
13:50
Cipru susține extinderea UE. Maia Sandu: „Aderarea nu este doar un obiectiv politic, ci și un proiect național” # Moldova1
Cipru, statul care urmează să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2026, susține „o agendă de extindere credibilă și ambițioasă a Uniunii Europene” – una care demonstrează că promisiunea europeană rămâne vie pentru statele care muncesc pentru ea. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu la întrevederea cu omologul său Nikos Christodoulides, în cadrul vizitei pe care o efectuează la Nicosia pe 12 decembrie.
13:50
Societatea civilă propune crearea Comitetului Economic și Social pentru un dialog structurat în procesul de integrare europeană # Moldova1
Societatea civilă din Republica Moldova propune crearea unui Comitet Economic și Social, după model european, care să sprijine un dialog mai structurat între sindicate, patronate, organizațiile civice și autorități. Experții consideră că principala problemă pe care ar putea să o rezolve un astfel de comitet este cea privind lipsa unui dialog coerent și constant între actorii sociali și autorități.
13:40
Un bărbat de 67 de ani și o femeie de 69 de ani au decedat după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de 11 decembrie.
13:30
Vot final în Parlament | Republica Moldova renunță la încă trei acorduri cu CSI, care ar fi învechite și irelevante # Moldova1
Acordul privind călătoriile fără vize ale cetățenilor Comunității Statelor Independente (CSI), cel privind impozitele indirecte la export și import între statele aceleiași comunități, precum și documentul ce vizează plățile între organizațiile economice din statele membre, semnate de R. Moldova în cadrul CSI, au fost denunțate, pe 12 decembrie, în lectură finală de Parlament.
13:30
Accident fatal în raionul Florești: o femeie de 53 de ani a decedat după ce mașina s-a izbit de un copac # Moldova1
O femeie în vârstă de 53 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 12 decembrie, în jurul orei 10:20.
13:20
IDIS Viitorul: Numărul de salariați din Republica Moldova atinge în 2025 cel mai înalt nivel din ultimii 15 ani # Moldova1
Piața muncii din Republica Moldova înregistrează în 2025 cea mai mare creștere a numărului de salariați din ultimii trei ani, iar nivelul total al persoanelor angajate cu contract de muncă ajunge la 641.9 mii, cea mai ridicată cifră din ultimii 15 ani. Concluziile aparțin lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”.
13:00
Nosatîi demontează falsurile despre „baza NATO” de la Băcioi: proiect exclusiv național, plătit din buget # Moldova1
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a respins ferm narațiunile privind „construcția unei baze NATO” la Băcioi, declarând că proiectul este unul exclusiv național, finanțat din bugetul Republicii Moldova și destinat modernizării condițiilor pentru militarii Armatei Naționale.
13:00
Fostul președinte al Curții Supreme din Arizona își încheie mandatul în Comisia Vetting din R. Moldova # Moldova1
Fostul președinte al Curții Supreme din Arizona, SUA, juristul Scott Bales, își încheie mandatul în cadrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor din Republica Moldova, la data de 31 decembrie. Cererea de retragere a acestuia, în legătură cu pensionarea, a fost transmisă Parlamentului de la Chișinău.
12:40
Cetățenii din regiunea transnistreană nu vor putea obține permise de portarmă: noile reguli, aprobate de Parlament # Moldova1
Persoanele care nu au avut domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin cinci ani consecutiv nu vor putea obține permise de portarmă. Interdicția va fi aplicată și persoanelor care au domiciliul în regiunea transnistreană, potrivit unui proiect de lege votat, pe 12 decembrie, în lectură finală, de către Parlament.
12:30
Articole pirotehnice de 8.000 de lei, distruse: Poliția capitalei intensifică verificările, vânzătorii riscă amendă # Moldova1
Poliția capitalei a confiscat articolele pirotehnice neautorizate în valoare de aproximativ 8.000 de lei, iar vânzătorul riscă să fie amendat cu până la 3.000 de lei.
Acum 8 ore
12:00
12:00
Escroc imobiliar a păgubit o victimă cu 2.3 milioane de lei. Suspectul, un bărbat de 37 de ani, reținut # Moldova1
S-ar fi prezentat drept agent imobiliar și, profitând de încrederea victimei, a convins-o să îi transmită sume considerabile de bani pentru pretinse investiții imobiliare. Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de comiterea unei escrocherii în proporții deosebit de mari, cu un prejudiciu estimat la peste 2.3 milioane de lei.
11:50
11:30
Investiții de peste 225 de milioane de lei în localitățile din Zona de Securitate. Chiveri: „Dialogul direct cu autoritățile locale este esențial” # Moldova1
Chișinăul a investit peste 225 de milioane de lei pentru implementarea a peste 600 de proiecte destinate localităților din Zona de Securitate, în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării. Datele au fost prezentate de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la o întâlnire cu conducerea raionului Dubăsari și cu primarii localităților din Zona de Securitate.
11:20
Explozie și incendiu la Novo-Iaroslavl: atac cu drone asupra unui important combinat petrolier # Moldova1
Drone ucrainene au atacat orașul Iaroslavl în noaptea de 12 decembrie. În oraș s-au auzit aproximativ șapte explozii, după care deasupra unui cartier s-a ridicat un nor dens de fum, au declarat pentru Shot mai mulți localnici. Înainte de atac, autoritățile din regiunea Iaroslavl au instituit o alertă de interdicție a zborurilor, însă nu au oferit informații oficiale despre consecințele raidului, scrie The Moscow Times.
11:00
Federația Română de Fotbal a primit verdictul din partea UEFA privind sancțiunea aplicată lui Denis Drăguș, după eliminarea sa în meciul pierdut cu 1:3 de reprezentativa României în Bosnia și Herțegovina. Atacantul, introdus de Mircea Lucescu în teren la Zenița, la mijlocul reprizei secunde, a rezistat pe gazon doar câteva momente: intervenția sa dură cu talpa ridicată i-a adus cartonașul roșu direct.
10:50
Polițist din Chișinău refuză mită de 20.000 de lei. Juristul care i-a făcut „oferta”, reținut # Moldova1
Juristul unei companii specializare în transportarea produselor alimentare a fost reținut după ce ar fi încercat să corupă un polițist din Chișinău cu mită în mărime de 20.000 de lei, iar omul legii l-a denunțat.
10:40
Peste 605.000 de gospodării vor primi compensații la căldură: ce pot face persoanele nemulțumite de gradul de vulnerabilitate atribuit # Moldova1
Mai mult de două treimi din gospodăriile din R. Moldova care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md vor beneficia de compensații din partea statului în sezonul rece 2025 - 2026. Mai exact, 605.538 din cele 783.000 de gospodării care au depus cereri s-au calificat pentru a fi beneficiari ai Programului guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor”, a anunțat, pe 12 decembrie, Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Guvern.
10:40
În primele zece zile ale lunii decembrie, în Republica Moldova au fost raportatate peste 2.100 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 31 de cazuri de gripă sezonieră și 18 cazuri de COVID-19. Profesorul universitar Victor Pîntea a explicat, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, că asemenea creșteri sunt firești în sezonul rece.
10:30
Peste 605.000 de gospodării din R. Moldova cu peste 1.2 milioane de cetățeni vor primi compensații la căldură în sezonul rece 2025 - 2026 # Moldova1
Mai mult de două treimi din gospodăriile din R. Moldova care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md vor beneficia de compensații din partea statului în sezonul rece 2025 - 2026. Mai exact, 605.538 din cele 783.000 de gospodării care au depus cereri s-au calificat pentru a fi beneficiari ai Programul guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor”, a anunțat, pe 12 decembrie, Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă, organizate la Guvern.
10:10
La mai puțin de o lună după nimicirea a 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că alte 7.5 tone de mărar proaspăt importat au fost reținute și distruse din cauza depășirilor de pesticide.
10:10
„Amploare rară”: Peste jumătate dintre alegătorii „cumpărați” din Găgăuzia ar fi votat pentru BEP la ultimele alegeri # Moldova1
Peste 24 de mii de persoane din Găgăuzia au fost cercetate de oamenii legii pentru corupție electorală. Cifra reprezintă 51% din numărul de votanți pe care i-a avut Blocul Electoral Patriotic (BEP) în regiune la alegerile din 28 septembrie, arată o analiză a Comunității WathDog.md.
Acum 12 ore
10:00
S-a pornit din Chișinău spre Tel Aviv cu arme pe care nu le-a declarat la vamă. Un cetățean străin este cercetat de oamenii legii și riscă o amendă usturătoare, după ce vameșii de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău au depistat trei arme pneumatice în bagajul său.
09:50
09:30
Forum la Abu Dhabi: Vicepremierul Popșoi, alături de oficiali din întreaga lume pentru a discuta teme de actualitate # Moldova1
R. Moldova va fi reprezentată de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, la Sir Bani Yas Forum 2025, un eveniment care reunește miniștri, oficiali de rang înalt și lideri de instituții globale pentru discuții pe teme de actualitate.
09:00
Ursula von der Leyen ripostează: Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană # Moldova1
Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a lansat un atac dur la adresa Europei.
09:00
Sezonul sărbătorilor a început: brazii naturali au apărut deja în vânzare în capitală. În toate sectoarele au fost aduse primele loturi, iar cumpărătorii s-au grăbit să-și cumpere un pom de Crăciun. Prețurile încep de la câteva sute de lei, însă pentru un brad de categorie superioară, unii cumpărători sunt gata să plătească și până la trei mii de lei.
08:40
CS Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Conferințolor UEFA # Moldova1
CS Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Conferințelor UEFA. În etapa a cincea, echipa olteană a fost învinsă cu scorul de 1:2 de Sparta Praga din Cehia. Acesta a fost primul meci direct între cele două formații. În minutul 34, atacantul nigerian Monday Etim a fost faultat în careu de Adam Sevinsky, iar după ce a consultat sistemul VAR, arbitrul belgian Jasper Vergoote a acordat lovitură de la 11 metri. Georgianul Anzor Mekvabișvili, însă, a șutat peste poartă, iar la pauză a fost 0:0.
08:40
Cetățenii din Republica Moldova își pot verifica, începând de astăzi, 12 decembrie, compensațiile la energie pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md. După autentificare, fiecare beneficiar poate vedea în cabinetul personal suma acordată, modul de calcul și valoarea compensației monetare.
08:30
Muzeul Național de Artă al Moldovei găzduiește o expoziție dedicată regretatului pictor Andrei Sârbu, unul dintre cei mai temerari artiști ai disidenței din perioada realismului socialist. Considerat ultimul mare eveniment expozițional al anului 2025, vernisajul readuce în atenția publicului o etapă esențială a creației pictorului, care și-a concentrat cercetările artistice asupra picturii conceptuale nonfigurative.
08:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunțat Agenția niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeași zonă. Ulterior, JMA a revizuit evaluarea seismului, precizând că magnitudinea finală a fost de 6,9, transmite Reuters.
08:10
Cheltuielile bugetului federal al Rusiei pentru articole militare, în perioada ianuarie - septembrie 2025, au atins un nou record – 11.854 trilioane de ruble, a calculat, pe baza datelor Ministerului de Finanțe, cercetătorul Institutului german pentru Probleme de Securitate Internațională, Janis Kluge. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și producția de armament au crescut cu încă 30%, adică cu 2,763 trilioane de ruble.
08:00
ÎN CONTEXT | Integrarea europeană poate accelera soluționarea conflictului transnistrean: „Chișinăul nu mai are scuze” # Moldova1
Integrarea în Uniunea Europeană (UE) oferă Republicii Moldova șansa de a avansa în soluționarea conflictului transnistrean. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, consideră că europenizarea malului drept și responsabilizarea instituțiilor pot crea condițiile unei reintegrări graduale, în timp ce directorul Asociației Promo-LEX, Ion Manole, susține că aderarea la UE poate impulsiona reintegrarea doar dacă autoritățile de la Chișinău adoptă o abordare coordonată.
08:00
Meci electrizant în grupa unică a Ligii Europei: FCSB a învins cu 4:3 pe Feyenoord Rotterdam # Moldova1
Victorie senzațională pentru FCSB în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. În etapa a șasea, campioana României a învins cu 4:3 pe Feyenoord Rotterdam din Olanda. Elevii antrenorului cipriot Elias Charalabous au fost conduși cu 1:3, însă au răsturnat scorul și au marcat golul victoriei la ultima fază. În meciul disputat pe Arena Națională din București, FCSB a preluat conducerea în minutul 11, grație golului marcat de Siyabonga Ngezana. Sud-africanul a înscris cu o lovitură de cap după o lovitura de colț. Pe final de primă repriză, Feyenoord a răsturnat scorul în doar câteva minute.
08:00
Ucraina urmează să primească în curând, în cadrul mecanismului european de sprijin Ukraine Facility, cea de-a șasea tranșă de finanțare, în valoare de aproximativ 2.3 miliarde de euro, a anunțat joi, 11 decembrie, Consiliul Uniunii Europene.
07:50
Zelenski spune că Ucraina poate organiza alegeri prezidențiale dacă luptele sunt oprite temporar pe durata scrutinului # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale chiar și în condiții de război, dacă se va reuși asigurarea unui minim nivel de securitate, inclusiv prin instituirea unui armistițiu temporar pe durata campaniei și votării. Liderul de la Kiev a făcut aceste afirmații în cadrul unei reuniuni online a „coaliției doritorilor”, pe 11 decembrie, ca răspuns la insistențele președintelui american Donald Trump privind necesitatea organizării scrutinului.
07:30
Un caz de lepră (boala Hansen) a fost confirmat joi, 11 decembrie, în România, iar alte trei sunt în evaluare clinică și microbiologică, informează Ministerul Sănătății de la București. Toate persoanele vizate sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la același salon SPA din Cluj-Napoca.
