Grevă generală în Portugalia: Vor fi afectate aeroporturile și serviciile publice

14:50

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost reținut la Mulhouse, în Franța, după ce, timp de două săptămâni, a smuls zilnic și a aruncat la gunoi globurile roșii de Crăciun din brazii care împodobesc orașul. Ulterior, a început să scoată plante decorative din jardinierele stradale. Supravegheat pe camere și deja cunoscut poliției […] Articolul Un bărbat terorizează târgul de Crăciun dintr-un oraș din Franța: a furat în fiecare zi globurile roșii din copaci, iar acum scoate plantele din ghivece apare prima dată în SafeNews.