Euro și dolarul continuă să crească în raport cu leul moldovenesc

12:20

Angajații din instituțiile bugetare ale căror salarii lunare, calculate pentru o normă întreagă, sunt mai mici de 6.300 de lei vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de plăți compensatorii care să acopere diferența până la acest prag. Măsura a fost aprobată astăzi de Guvern, în contextul reexaminării salariului minim pe țară. Ministrul Finanțelor, Andrian […] Articolul Guvernul va acorda plăți compensatorii pentru angajații bugetari cu salarii mai mici de 6.300 de lei apare prima dată în SafeNews.